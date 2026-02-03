Querétaro, 3 de febrero de 2026. —La Universidad Atenas presentó oficialmente Prepa Atenas, un nuevo bachillerato en Querétaro con modelo educativo basado en excelencia académica, innovación e impacto social, orientado a responder a las necesidades de las juventudes queretanas.

Durante la rueda de prensa, la rectora de la Universidad Atenas, Viridiana Cerecero, compartió la visión educativa de esta propuesta.

El plantel busca ofrecer certeza a las familias mediante un enfoque que combina formación académica rigurosa con preparación para los retos del futuro.

La diputada local Perla Flores asistió a la presentación como parte de su impulso a un modelo educativo inclusivo en la entidad. La legisladora reiteró su compromiso con una educación moderna y con oportunidades reales para todos los sectores.

"Agradezco a la doctora Cerecero por la invitación y por impulsar proyectos educativos que transforman el presente y futuro de las juventudes", señaló Flores durante el evento.

Con esta apertura, Querétaro amplía su oferta de educación media superior con una alternativa que prioriza la innovación pedagógica y el desarrollo integral de los estudiantes.