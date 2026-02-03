Recuperan auto robado abandonado en Santa María Magdalena, Querétaro

Elementos de la SSPMQ localizaron la unidad abandonada en calle Buenos Aires horas después del reporte.

Policías municipales de Querétaro durante recuperación de auto robado en colonia Santa María Magdalena

La unidad presentaba las llaves puestas en el switch al momento del hallazgo.

Querétaro, 3 de febrero de 2025. —Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) recuperaron un vehículo con reporte de robo en la colonia Santa María Magdalena, apenas horas después de que el propietario denunciara el ilícito.

La localización ocurrió durante recorridos de prevención y vigilancia en la zona. Sobre la calle Buenos Aires, los policías observaron un automóvil que presentaba características de abandono, lo que motivó una inspección más detallada de la unidad.

Al revisar el vehículo, los elementos constataron que las llaves se encontraban colocadas en el switch de encendido. Ante la ausencia del propietario en el lugar, procedieron a cotejar los datos en el sistema de registro vehicular.

La consulta confirmó que la unidad contaba con reporte de robo reciente, ingresado apenas unas horas antes del hallazgo. Este tipo de recuperación de vehículos robados representa un indicador de la efectividad de los patrullajes preventivos en colonias del municipio.

El automóvil fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), instancia que determinará el proceso para su devolución al propietario afectado.

La SSPMQ mantiene operativos de vigilancia en colonias de Querétaro como parte de las estrategias para inhibir delitos patrimoniales y recuperar bienes sustraídos.

