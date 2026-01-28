Querétaro, 28 de enero de 2026. — La percepción de seguridad registró un incremento de 18 puntos y se colocó 15 puntos por encima del promedio nacional, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI.

La capital queretana se consolidó como la quinta ciudad capital con mayor percepción de seguridad en el país, siendo además la más grande dentro de este grupo con una población superior a 1.2 millones de habitantes, informó el presidente municipal Felifer Macías Olvera.

El alcalde señaló que la capital se ubica entre las seis ciudades con mayor mejoría porcentual en esta medición. Los resultados acreditan que en Querétaro se puede vivir en paz y seguro, mientras en otras partes del país se vive intranquilidad e incertidumbre, explicó Macías Olvera durante rueda de prensa.

"En Querétaro hay coordinación, cosa que no ocurre en otras partes del país, y eso es parte fundamental del éxito que tenemos en materia de seguridad pública", afirmó el edil.

Los resultados no solo se reflejan en la percepción ciudadana, sino también en una disminución sostenida de la incidencia delictiva de entre 8 y 10 por ciento, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.





Operativos de seguridad pública registraron 29 mil 803 dispositivos durante 2025 con participación de elementos municipales y estatales en la capital. rotativo.com.mx

Municipio implementó 29 mil 803 dispositivos de seguridad en 2025

El secretario de Seguridad Pública Municipal detalló que durante 2025 se implementaron 29 mil 803 dispositivos de seguridad. Juan Luis Ferrusca Ortiz explicó que se incluyeron operativos como Calles Seguras, puntos de control vehicular, puntos de observación y acciones especiales durante temporadas como Buen Fin y Guadalupe-Reyes.

La incidencia delictiva alcanzó niveles similares a los registrados hace una década, pese al crecimiento poblacional que supera 1.2 millones de habitantes. El municipio mantiene coordinación permanente con autoridades estatales y federales para preservar las condiciones de orden, precisó Ferrusca Ortiz.

El funcionario informó que en coordinación con la Fiscalía General del Estado se participó en 80 cateos, con un estado de fuerza de 173 unidades y 282 elementos.

A través de las Bases de Operación Interinstitucional se realizaron 288 operativos, que derivaron en 289 remisiones a juzgado cívico, 87 personas detenidas y puestas a disposición de la Fiscalía, el aseguramiento de 22 armas y la recuperación de 12 vehículos con reporte de robo.





¿Qué acciones de coordinación metropolitana se realizaron en Querétaro?

En coordinación con municipios de la zona metropolitana se llevaron a cabo acciones conjuntas con resultados adicionales como cinco cateos, 22 reportes atendidos, aseguramiento de armas y recuperación de vehículos robados.

Además, en operativos específicos en la zona centro y norte de la capital, en conjunto con la Policía Estatal, se aseguraron más de 12 vehículos.

Las acciones derivaron en la detención de personas con órdenes de aprehensión, portación de armas, sustancias ilícitas y uso de documentos falsos, así como el aseguramiento de 26 cartuchos útiles y armas de fuego, algunas de ellas utilizadas para delinquir. El secretario señaló que estas acciones continuarán en las siete delegaciones del municipio.

La estrategia de seguridad forma parte del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 que prioriza la coordinación interinstitucional y la percepción de seguridad en la capital queretana como ejes del bienestar ciudadano.

Los operativos permanentes continuarán durante 2026 con el objetivo de consolidar a Querétaro entre las ciudades más seguras del país, según indicadores del INEGI y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.