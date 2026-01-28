Querétaro rescata canino en incendio doméstico en Anexo A La Ecológica

Protección Civil Municipal atendió emergencia sin lesionados en colonia Anexo A La Ecológica este miércoles.

Bomberos de Querétaro en operación de control de incendio en casa habitación colonia Anexo A La Ecológica

Elementos de Bomberos Querétaro durante operación de rescate de canino en incendio de casa habitación en Anexo A La Ecológica.

Foto: Protección Civil Querétaro.
Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Ene 28, 2026
Diario Rotativo
Querétaro, 28 de enero de 2026. — Protección Civil del Municipio de Querétaro atendió un incendio en casa habitación ubicada en la colonia Anexo A La Ecológica. Bomberos de Querétaro lograron el control del siniestro sin personas lesionadas y rescataron exitosamente un canino, informó la corporación mediante redes sociales este miércoles.

El reporte de emergencia activó la respuesta inmediata de Bomberos Querétaro, quienes acudieron al domicilio para realizar labores de extinción. Durante la operación de control del fuego, los elementos identificaron la presencia del animal de compañía en el interior de la vivienda.

La Protección Civil Municipal destacó que el rescate del canino se realizó con éxito mientras se sofocaban las llamas. Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas durante el incidente, aunque los daños materiales al inmueble están siendo evaluados.

La corporación aprovechó el incidente para emitir recomendaciones preventivas a la población. Advirtieron sobre la importancia de no descuidar fuentes de calor ni aparatos eléctricos que estén cerca o en contacto con líquidos. Además, enfatizaron que ante cualquier emergencia, las personas no deben abandonar a sus mascotas de compañía durante la evacuación.

El incidente en la colonia Anexo A La Ecológica evidencia la relevancia de mantener medidas de prevención en los hogares. La Protección Civil Municipal opera en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro y la Coordinación Estatal de Protección Civil.

