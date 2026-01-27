Incendio consume maquinaria de comercio en Villas del Sol de Querétaro

Bomberos sofocaron las llamas en establecimiento comercial donde el fuego consumió diversas máquinas y materia prima; descartaron personas lesionadas durante el siniestro.

Bomberos de Querétaro realizan control de incendio en comercio de colonia Villas del Sol donde fuego consumió maquinaria.

Foto: Bomberos Querétaro.
Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Ene 27, 2026
Querétaro, 27 de enero de 2026. — Bomberos de Querétaro sofocaron un incendio registrado en un comercio de la colonia Villas del Sol durante la mañana de este martes. El fuego consumió diversas máquinas y materia prima utilizada para la operación del establecimiento, informaron las corporaciones de emergencia. Las maniobras de control y extinción total descartaron personas lesionadas y evitaron riesgos para la población.

El reporte ciudadano a la línea de emergencias 911 se registró a las 8:03 horas. Elementos de Bomberos de Querétaro arribaron al lugar para realizar las acciones de sofocamiento, según dio a conocer la dependencia en sus redes oficiales.

En el interior del comercio afectado, el siniestro consumió equipos de trabajo esenciales para las actividades productivas del negocio. La corporación precisó que la materia prima almacenada también resultó dañada por las llamas.

Las autoridades confirmaron la extinción total del fuego tras las maniobras ejecutadas por los elementos. Protección Civil Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública participaron en el operativo para resguardar la zona y descartar afectaciones en inmuebles aledaños.

El establecimiento se ubica en Villas del Sol, una de las colonias con mayor actividad comercial en la capital queretana. Las corporaciones de emergencia no reportaron personas lesionadas ni la necesidad de traslados hospitalarios.


gobierno sucesos incendios seguridad

