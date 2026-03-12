Adolfo Ríos Méndez asume como delegado de Félix Osores, la más grande de Querétaro

Ríos Méndez coordinó estrategias contra adicciones antes de asumir la delegación más extensa del municipio.

Adolfo Ríos Méndez nuevo delegado de Félix Osores presentado por Felifer Macías en Querétaro

Adolfo Ríos Méndez, nuevo delegado de Félix Osores, durante su presentación oficial en el municipio de Querétaro.

Por Diario Rotativo Mar 12, 2026
Querétaro, 12 de marzo de 2026. — La delegación Félix Osores, la más extensa del municipio de Querétaro, tiene nuevo titular. Adolfo Ríos Méndez fue presentado como delegado por el presidente municipal, Felifer Macías, quien resaltó su perfil en prevención de adicciones y su experiencia en gestión pública como factores clave para el nombramiento.

El objetivo, según el alcalde, es fortalecer la atención directa a las familias de esa zona de la capital.

Ríos Méndez se desempeñó como comisionado del Consejo Estatal contra las Adicciones en Querétaro, donde coordinó programas de prevención, salud mental y reintegración social dirigidos a jóvenes.

También acumula experiencia como jefe de Comunicación Social del Aeropuerto Internacional de Querétaro, coordinador de proyectos en Club Querétaro y asesor parlamentario en el Senado de la República.

Macías indicó que el nombramiento responde a la estrategia de su administración de colocar perfiles con trayectoria en servicio público al frente de las delegaciones.

"Es un funcionario cercano, sensible, callejero, eficiente", comentó el alcalde sobre Ríos Méndez, a quien describió como un operador con capacidad para trabajar directamente en territorio.

El nuevo delegado de Félix Osores es licenciado en Negocios Internacionales por la Universidad Anáhuac Querétaro y cursa una maestría en Administración Pública en el Instituto Europeo de Posgrado.

Su formación incluye comunicación estratégica, mercadotecnia y relaciones públicas institucionales.

Al asumir el cargo, Ríos Méndez agradeció la designación y aseguró que priorizará la cercanía con los habitantes de la demarcación. "Vamos a trabajar para ser la administración más cercana y eficiente", señaló el funcionario durante su presentación.

Félix Osores, la delegación con mayor extensión territorial en Querétaro

La delegación Félix Osores abarca una de las zonas de mayor crecimiento urbano en el municipio de Querétaro, lo que representa retos particulares en materia de servicios públicos e infraestructura.

El gobierno municipal ha insistido en que el fortalecimiento de las delegaciones municipales es parte de su modelo de atención descentralizada para acercar trámites y servicios a la población.

Además de su paso por el Consejo Estatal contra las Adicciones, Ríos Méndez trabajó en el ámbito deportivo como coordinador en Club Querétaro y en comunicación aeroportuaria.

Su perfil combina gestión institucional con trabajo comunitario, elementos que, según la administración municipal, resultan clave para atender las necesidades de una delegación en constante expansión.

