Colima, 12 de marzo de 2026. — Más de 270 kilogramos de fentanilo en polvo y pastillas fueron asegurados en dos operativos realizados en este municipio, en lo que las autoridades federales calculan como 14 millones de dosis que no llegarán al mercado ilícito.

Las acciones, coordinadas entre el Gabinete de Seguridad y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), derivaron en la detención de siete personas, entre ellas el presunto líder de una célula dedicada al tráfico de fentanilo y metanfetamina.

El decomiso de fentanilo en Villa de Álvarez se produce en medio de una estrategia binacional contra el tráfico de drogas sintéticas, sustancias que se han convertido en la principal causa de muerte por sobredosis en Estados Unidos.

México enfrenta presión internacional para frenar la producción y distribución de esta droga, cuya potencia letal supera hasta 50 veces la de la heroína. Hasta el momento, las autoridades estatales de Colima no han emitido postura sobre los operativos.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, los trabajos de investigación permitieron identificar a Yair "N" como líder de la organización criminal.

El detenido operaba desde dos inmuebles que funcionaban como centros de almacenamiento de narcóticos en la zona.

Decomiso de fentanilo en Colima deja siete detenidos y dos inmuebles asegurados

Junto con Yair "N", seis personas más fueron capturadas durante los operativos. Las autoridades federales localizaron los dos inmuebles utilizados para resguardar el cargamento, aunque no se precisó si las sustancias estaban listas para su distribución o en proceso de empaquetamiento.

García Harfuch informó que las acciones son resultado del "intercambio constante de información" con la agencia estadounidense. La colaboración con la DEA ha sido un eje central del gobierno federal en su estrategia contra las drogas sintéticas, particularmente tras el endurecimiento de la postura de Washington sobre el flujo de fentanilo desde territorio mexicano.

¿Cuántas dosis de fentanilo equivalen a 270 kilogramos?

Las autoridades estimaron que el cargamento asegurado equivale a aproximadamente 14 millones de dosis individuales. El fentanilo, un opioide sintético utilizado médicamente como analgésico, resulta letal en cantidades tan pequeñas como dos miligramos, lo que explica el volumen de dosis que puede extraerse de un decomiso de esta magnitud.

Las investigaciones continúan para determinar las rutas de distribución de la célula desarticulada y sus posibles vínculos con organizaciones criminales de mayor alcance.