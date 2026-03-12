Narconómina de El Mencho revela pagos de 456 mil pesos a tres corporaciones policiacas de Jalisco

Documentos hallados en Tapalpa detallan entregas semanales a la Estatal de Caminos, Policía Vial y Los Negros durante diciembre de 2025.

Documentos de la narconómina de El Mencho con registros de pagos del CJNG a corporaciones policiacas de Jalisco

Patrullas de la Policía Estatal de Caminos de Jalisco, corporación creada por el gobernador Pablo Lemus Navarro en 2025.

Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Mar 12, 2026
Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

México, 12 de marzo de 2026. — Tres corporaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco habrían recibido pagos del Cártel Jalisco Nueva Generación por un total de 456 mil pesos en diciembre de 2025, según documentos de la narconómina de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", publicados por El Universal.

Los registros contables, hallados en cabañas de Tapalpa, detallan entregas semanales a la Policía Estatal de Caminos, la unidad especial conocida como Los Negros y la Policía Vial del estado.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco no ha emitido postura sobre los señalamientos derivados de estos documentos.

El hallazgo se suma a revelaciones previas sobre pagos del CJNG a policías municipales y a la fuerza de élite Pakal de Chiapas, lo que sugiere una red de cooptación que alcanzaría a corporaciones de distintos niveles de gobierno, de acuerdo con la investigación periodística.

La Estatal de Caminos, corporación creada por el gobernador Pablo Lemus Navarro en 2025 con el lema "Preparada para cuidar, no para multar", aparece con cuatro entregas de 10 mil pesos los días 3, 10, 17 y 24 de diciembre en el municipio de Cocula, según los documentos.

La corporación, encabezada por el comisario Óscar Manuel Montaño Íñiguez, fue activada con patrullas equipadas con cámaras y localizador satelital para vigilar carreteras estatales tras la extinción de la Policía Federal de Caminos.

El monto más alto corresponde a Los Negros, los elementos especiales de la Policía Estatal identificados así por su uniforme. Los registros atribuyen a esta unidad ocho pagos distribuidos en los municipios de Cocula, Acatlán de Juárez y Sayula que suman 400 mil pesos.

Tan solo los días 7, 14, 21 y 28 de diciembre, la unidad a cargo de Juan Pablo Hernández González habría recibido 280 mil pesos en entregas de 70 mil pesos cada una, según la documentación publicada por El Universal.

Policía Vial y pagos a municipios en la narconómina de El Mencho

La Policía Vial de Jalisco, a cargo del comisario Jorge Alberto Arizpe García, aparece con al menos 16 mil pesos en registros correspondientes a Acatlán de Juárez y Sayula.

El documento consigna un pago inicial de 8 mil pesos el 4 de diciembre, seguido de cuatro entregas semanales de 2 mil pesos entre el 6 y el 27 de ese mes, de acuerdo con los registros atribuidos al grupo criminal.

Los documentos también refieren pagos a policías municipales de cuatro localidades jaliscienses: Sayula con 236 mil pesos, Atoyac con 106 mil, Amacueca con 82 mil y Techaluta con 74 mil, todos registrados el 6 de diciembre, según la investigación de El Universal.

¿Qué programas de seguridad impulsó el gobierno de Jalisco?

En abril de 2025, Lemus Navarro presentó el programa "Legado" para mejorar salarios y prestaciones de los elementos policiacos.

El mandatario aseguró entonces que los cuerpos de seguridad estatal serían "los mejor pagados" del país, con beneficios para más de 6 mil elementos de primera línea.

También entregó 56 patrullas a municipios de las regiones Costa Sur, Costa-Sierra Occidental y Sierra de Amula como parte de un plan de 259 unidades para 119 municipios.

Según los documentos de la narconómina, parte de ese equipamiento habría sido cooptado por el CJNG, organización en proceso de reestructuración tras el abatimiento de su fundador en febrero de 2026.

Cabe señalar que en la narconómina de El Mencho también se menciona a la Fiscalía General de la República y a la Guardia Nacional, aunque los documentos publicados hasta ahora no detallan montos específicos para esas dependencias federales.

