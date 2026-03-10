Querétaro, 10 de marzo de 2026. —Un crecimiento de 83.1 % en el sector de generación y transmisión de energía eléctrica posicionó a Querétaro como la entidad con mayor dinamismo en ese rubro a nivel nacional durante noviembre de 2025, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) que publicó el INEGI.
En conjunto, la actividad industrial en Querétaro avanzó 1.3 % mensual y 0.6 % anual con cifras originales, un resultado positivo frente al retroceso de 0.7 % que promedió el país.
A escala nacional, la producción industrial acumuló una contracción de 0.7 % anual en noviembre, arrastrada por la caída de 2.1 % en manufacturas y de 1 % en minería.
Solo la construcción (+3.6 %) y el sector de energía y agua (+1.3 %) mostraron cifras positivas. En ese panorama, el desempeño queretano en generación de energía eléctrica superó con amplitud tanto el promedio del país como el de cualquier otra entidad.
La variación de 83.1 % en energía no tiene comparación. Tlaxcala, segundo lugar en ese rubro, alcanzó 40.3 %, mientras que Chiapas registró 35.2 %.
La contribución de Querétaro al indicador nacional en el sector fue de 1.33 puntos, una de las más relevantes del cuadro. Este impulso compensó parcialmente la caída en manufacturas que afectó al corredor industrial del Bajío.
La construcción fue otro motor para la entidad, con un avance de 10.4 % anual y una contribución de 0.29 puntos. La minería también creció 3.8 %, un comportamiento opuesto al retroceso nacional de 1 % en ese sector.
Ambos rubros confirman que la inversión en infraestructura mantiene ritmo en Querétaro, aun cuando estados vecinos como Guanajuato (-5.6 %) y San Luis Potosí (-3.7 %) enfrentaron contracciones generalizadas.
Manufactura queretana retrocede 3.7 % pese al dinamismo energético
Las industrias manufactureras, sector de mayor peso en la economía queretana, cayeron 3.7 % anual con una contribución negativa de 0.14 puntos. La contracción se alinea con la tendencia nacional, donde la manufactura perdió 2.1 %.
El INEGI actualizará el IMAIEF el próximo 10 de abril con datos de diciembre de 2025, lo que permitirá conocer el cierre del año industrial en la entidad.