Alza de 83 % en energía impulsa actividad industrial en Querétaro

Construcción y minería también avanzan, pero manufactura retrocede 3.7 % anual.

Gráfica del INEGI sobre la actividad industrial en Querétaro con datos del IMAIEF correspondientes a noviembre de 2025

El INEGI presentó los resultados del IMAIEF para las 32 entidades con datos de noviembre de 2025.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 10 de marzo de 2026. —Un crecimiento de 83.1 % en el sector de generación y transmisión de energía eléctrica posicionó a Querétaro como la entidad con mayor dinamismo en ese rubro a nivel nacional durante noviembre de 2025, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) que publicó el INEGI.

En conjunto, la actividad industrial en Querétaro avanzó 1.3 % mensual y 0.6 % anual con cifras originales, un resultado positivo frente al retroceso de 0.7 % que promedió el país.

A escala nacional, la producción industrial acumuló una contracción de 0.7 % anual en noviembre, arrastrada por la caída de 2.1 % en manufacturas y de 1 % en minería.

Solo la construcción (+3.6 %) y el sector de energía y agua (+1.3 %) mostraron cifras positivas. En ese panorama, el desempeño queretano en generación de energía eléctrica superó con amplitud tanto el promedio del país como el de cualquier otra entidad.

La variación de 83.1 % en energía no tiene comparación. Tlaxcala, segundo lugar en ese rubro, alcanzó 40.3 %, mientras que Chiapas registró 35.2 %.

La contribución de Querétaro al indicador nacional en el sector fue de 1.33 puntos, una de las más relevantes del cuadro. Este impulso compensó parcialmente la caída en manufacturas que afectó al corredor industrial del Bajío.

La construcción fue otro motor para la entidad, con un avance de 10.4 % anual y una contribución de 0.29 puntos. La minería también creció 3.8 %, un comportamiento opuesto al retroceso nacional de 1 % en ese sector.

Gr\u00e1fica del INEGI sobre la actividad industrial en Quer\u00e9taro con datos del IMAIEF correspondientes a noviembre de 2025 El INEGI presentó los resultados del IMAIEF para las 32 entidades con datos de noviembre de 2025. rotativo.com.mx

Ambos rubros confirman que la inversión en infraestructura mantiene ritmo en Querétaro, aun cuando estados vecinos como Guanajuato (-5.6 %) y San Luis Potosí (-3.7 %) enfrentaron contracciones generalizadas.

Manufactura queretana retrocede 3.7 % pese al dinamismo energético

Las industrias manufactureras, sector de mayor peso en la economía queretana, cayeron 3.7 % anual con una contribución negativa de 0.14 puntos. La contracción se alinea con la tendencia nacional, donde la manufactura perdió 2.1 %.

El INEGI actualizará el IMAIEF el próximo 10 de abril con datos de diciembre de 2025, lo que permitirá conocer el cierre del año industrial en la entidad.

inegiindustriaenergia

Reciente

Cuadrillas y maquinaria pesada realizan limpieza del r\u00edo San Juan en Bosques de San Juan del R\u00edo previo a temporada de lluvias
San Juan del Río

Inicia limpieza del río San Juan previo a temporada de lluvias

Cabrera Valencia encabeza arranque de retiro de troncos, desazolve y monitoreo de presas con Conagua.

Áreas recreativas en San Juan del Río serán evaluadas por Sedatu para instalar nuevos espacios de esparcimiento con recursos federales
San Juan del Río

Sedatu evaluará nuevas áreas recreativas en San Juan del Río

Cabrera Valencia anuncia recorrido este viernes para definir ubicación de instalaciones con recursos federales.

Estación del tren México Querétaro en San Juan del Río y obras federales de conectividad transformarán movilidad del municipio
San Juan del Río

San Juan del Río, polo de conectividad con tren y obras federales

Cabrera Valencia confirma enlace al Arco Norte, quinto acceso vial y ampliación de la 300, mientras la estación del tren avanza con operación prevista en 2027.

Escombros del edificio colapsado cerca del Metro San Antonio Abad en la alcaldía Cuauhtémoc de CDMX donde murieron tres trabajadores
Noticias

Recuperan 3 cuerpos tras colapso de edificio en CDMX

Bomberos recuperan tres cuerpos entre escombros de inmueble colapsado en la alcaldía Cuauhtémoc.