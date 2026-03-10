Pancartas con nombres de víctimas de feminicidio acompañaron la movilización del 8 de marzo en la capital queretana. rotativo.com.mx

La jornada se desarrolla en un contexto crítico: los feminicidios en la entidad se triplicaron durante 2025, al pasar de cuatro a 14 casos, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Solo en enero de 2026 se sumaron dos casos más —uno de ellos en Amealco de Bonfil—, municipio donde nueve de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia.

Querétaro se ubicó como la entidad con la tasa más alta de violencia de género por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, con mil 307 casos registrados el año pasado.

Colectivas denunciaron que encontraron las puertas cerradas de la Secretaría de Gobierno durante una protesta realizada el 2 de marzo, lo que calificaron como complicidad institucional. Hasta el momento, el gobierno estatal no ha emitido postura sobre los señalamientos de las organizadoras.

Durante la concentración previa al arranque, varias mujeres compartieron testimonios sobre experiencias de violencia, acoso y discriminación. Algunas señalaron que marchan por ellas mismas, por amigas, hermanas o familiares; otras lo hacen en memoria de quienes ya no están.

Los contingentes avanzaron coreando consignas como "¡Ni una más!" y "¡Vivas nos queremos!", acompañadas por el sonido de tambores que marcaban el ritmo de la movilización.

Caso Perla Citlali y exigencias de justicia en la marcha 8M

Entre los nombres recordados durante la jornada estuvo el de Perla Citlali Martínez Zúñiga, odontóloga de 27 años originaria de San Miguel Galindo, hallada sin vida el 11 de febrero de 2025 en su consultorio de la colonia Quintas de Guadalupe, en San Juan del Río.

A más de un año del feminicidio, su presunto agresor —Karol Hussein "N", su expareja— permanece prófugo pese a una orden de aprehensión vigente y una ficha roja de Interpol emitida el 8 de febrero de 2026. La hermana de la víctima ha denunciado públicamente vínculos entre el imputado y elementos de la policía municipal que habrían facilitado su fuga.

En Jardín Zenea, organizadoras colocaron un tendedero de presuntos deudores alimentarios, mientras que iglesias cercanas blindaron sus accesos.

La asociación civil Las Apapacho instaló la "Botica Apapacho", un banco de medicamentos para abortos autogestionados en la entidad.

A lo largo del recorrido, las participantes portaron carteles con nombres de víctimas y mensajes para exigir justicia. Sin embargo, durante el paso de los contingentes se registraron daños a mobiliario urbano y la quema de lonas publicitarias sobre Avenida Zaragoza, a la altura de la colonia San Francisquito en dirección a Avenida Pasteur.

También circuló en redes sociales un video donde se observa a un hombre agredir físicamente a una mujer durante la movilización.

¿Cuántos municipios de Querétaro participaron en la marcha 8M 2026?

La movilización no se limitó a la capital. Al menos 10 de los 18 municipios del estado realizaron marchas simultáneas, entre ellos San Juan del Río, donde más de dos mil mujeres recorrieron la avenida Río Moctezuma desde el Parque de las Garzas hasta el Jardín Independencia.

También hubo contingentes en San Joaquín, Cadereyta de Montes, Tequisquiapan, Colón, Landa de Matamoros, Amealco, Tolimán, Pinal de Amoles y Jalpan de Serra, donde la jornada cerró con un concierto de huapango. La Coordinación 8M adoptó como lema de este año la consigna "No llegamos todas y la deuda con nuestros derechos es aún larga".