Inicia limpieza del río San Juan previo a temporada de lluvias

Cabrera Valencia encabeza arranque de retiro de troncos, desazolve y monitoreo de presas con Conagua.

Cuadrillas y maquinaria pesada realizan limpieza del r\u00edo San Juan en Bosques de San Juan del R\u00edo previo a temporada de lluvias

Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del R\u00edo, encabez\u00f3 el arranque del operativo preventivo de limpieza del r\u00edo.

rotativo.com.mx
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 10 de marzo de 2026. — El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia encabezó el arranque del operativo preventivo de limpieza del río San Juan, donde maquinaria pesada, lanchas y cuadrillas de trabajo ingresaron al cauce para retirar troncos, vegetación muerta y residuos acumulados antes de la temporada de lluvias 2026, que inicia oficialmente el 15 de mayo.

Las labores comenzaron a la altura del fraccionamiento Bosques de San Juan y avanzarán aguas arriba; al concluir el río, los equipos se trasladarán al arroyo Xosdhá. Es el quinto año consecutivo que el municipio ejecuta esta limpieza en coordinación con Conagua y dependencias estatales.

Cuadrillas y maquinaria pesada realizan limpieza del r\u00edo San Juan en Bosques de San Juan del R\u00edo previo a temporada de lluvias Inicia limpieza del río San Juan previo a temporada de lluvias.

Cabrera Valencia recordó que en años recientes el río ha enfrentado escurrimientos severos: 220 metros cúbicos por segundo en 2017 y 180 en 2021, ambos con inundaciones graves en la zona oriente.

El año pasado el máximo fue de 99 metros cúbicos, dentro de la capacidad de manejo de 110 que permite la infraestructura actual. El alcalde señaló que la zona oriente seguirá siendo prioridad de monitoreo durante las lluvias e instruyó mesas de información mensuales con medios a partir de abril.

También anunció que solicitará a la Secretaría de Gobierno estatal evaluar la inclusión de obra pluvial en el programa 2026.

Cuadrillas y maquinaria pesada realizan limpieza del r\u00edo San Juan en Bosques de San Juan del R\u00edo previo a temporada de lluvias Vecinos de Bosques de San Juan y brigadistas voluntarios participaron en las acciones de prevención ante la temporada de lluvias.

De acuerdo con la dirección de Protección Civil, en lo que va de 2026 se han registrado 29 milímetros de precipitación acumulada sin generar reportes de riesgo.

Los cuerpos de agua del municipio se encuentran en un promedio de 64 por ciento de capacidad, según datos de la Comisión Nacional del Agua, lo que permite todavía un margen considerable de captación antes de las lluvias fuertes.

Obras Públicas arranca retiro de material en río y arroyo Xosdhá

La secretaria de Obras Públicas, Edith Álvarez Flores, precisó que los trabajos se limitan al retiro de material caído y no implican modificaciones a la sección hidráulica del río.

Cuadrillas y maquinaria pesada realizan limpieza del r\u00edo San Juan en Bosques de San Juan del R\u00edo previo a temporada de lluvias Cuadrillas y maquinaria pesada realizan limpieza del río San Juan en Bosques de San Juan del Río previo a temporada de lluvias. Infografía Rotativo.

"No hacemos tala ni poda de ningún tipo de especie", señaló la funcionaria, quien aclaró que todas las intervenciones cumplen los lineamientos de la Semarnat. Tras concluir la limpieza del río San Juan, las cuadrillas atenderán el arroyo Xosdhá hasta la zona de Lomo de Toro.

Desde diciembre, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales realiza limpieza de drenes pluviales, sustitución de rejillas y revisión de los cinco cárcamos de rebombeo del municipio, informó el titular Ernesto Mora Rico.

El funcionario indicó que las labores se coordinan permanentemente con Protección Civil para atender puntos críticos conforme avance la temporada.

Por su parte, el director de la JAPAM, José Antonio Pérez, detalló que el organismo ha ejecutado 44 servicios de desazolve a fosas sépticas, sustituido 27 brocales, en beneficio de más de 10 mil personas, dado mantenimiento a más de dos kilómetros de líneas de drenaje y atendido 276 taponamientos en lo que va del año.

Además, se renovaron 150 metros lineales de tubería obsoleta en colonias como El Pedregal y calles del centro histórico. "Nos encontramos con mucha basura, PET, incluso rocas y animales muertos", advirtió Pérez al hacer un llamado a la ciudadanía para no arrojar desechos al drenaje.


Cuadrillas y maquinaria pesada realizan limpieza del r\u00edo San Juan en Bosques de San Juan del R\u00edo previo a temporada de lluvias Retroexcavadora y personal de Obras Públicas retiran troncos y vegetación acumulada en el cauce del río San Juan.

¿Cómo monitorea Conagua las presas de San Juan del Río?

El ingeniero Mauricio Hernández Fuentes, subjefe de Conservación del distrito de Riego 023, explicó que Conagua opera un sistema de alerta temprana en la presa derivadora Constitución de 1857.

Cuando el gasto supera los 20 metros cúbicos por segundo, el distrito notifica de inmediato a Protección Civil municipal para activar cierres de vados y protocolos de seguridad.

Durante la temporada de lluvias, personal federal monitorea presas y vasos de almacenamiento las 24 horas, y la apertura de compuertas requiere autorización directa de la Ciudad de México.

Actualmente operan tres comités comunitarios de protección civil en Bosques de San Juan, La Rueda y Barrio de la Cruz. Protección Civil trabaja con el gobierno estatal para ampliar la red de brigadas voluntarias en otros puntos del municipio ante la temporada que se aproxima.

gobiernoobras publicaslluviasmedio ambiente

Reciente

Áreas recreativas en San Juan del Río serán evaluadas por Sedatu para instalar nuevos espacios de esparcimiento con recursos federales
San Juan del Río

Sedatu evaluará nuevas áreas recreativas en San Juan del Río

Cabrera Valencia anuncia recorrido este viernes para definir ubicación de instalaciones con recursos federales.

Estación del tren México Querétaro en San Juan del Río y obras federales de conectividad transformarán movilidad del municipio
San Juan del Río

San Juan del Río, polo de conectividad con tren y obras federales

Cabrera Valencia confirma enlace al Arco Norte, quinto acceso vial y ampliación de la 300, mientras la estación del tren avanza con operación prevista en 2027.

Escombros del edificio colapsado cerca del Metro San Antonio Abad en la alcaldía Cuauhtémoc de CDMX donde murieron tres trabajadores
Noticias

Recuperan 3 cuerpos tras colapso de edificio en CDMX

Bomberos recuperan tres cuerpos entre escombros de inmueble colapsado en la alcaldía Cuauhtémoc.

Consultoría y acciones formativas del Instituto Municipal de la Familia para atender problemas familiares en Querétaro
Querétaro

Crianza y conflictos de pareja, principales problemas familiares en Querétaro

Instituto Municipal de la Familia reporta 50,740 servicios y detecta adicciones como factor recurrente.