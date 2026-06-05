Querétaro y España estrechan su cooperación turística tras la ruta directa a Madrid

Querétaro, 5 de junio de 2026.- La secretaria de Turismo de Querétaro, Adriana Vega Vázquez Mellado, se reunió con el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, para ampliar la cooperación turística entre el estado y el país europeo e identificar nuevas oportunidades de intercambio entre ambas regiones.
El encuentro giró en torno a la conectividad aérea, en particular a la consolidación del vuelo directo Madrid entre Querétaro y la capital española, una conexión que en los últimos meses acercó los flujos turísticos, económicos y culturales de los dos destinos.
Vega Vázquez Mellado explicó que la relación turística entre Querétaro y España se apoya en tres frentes concretos: el turismo cultural, el turismo religioso y el enoturismo, segmentos donde el estado busca captar al viajero europeo que llega por la nueva ruta sin escalas.
¿Qué sectores turísticos impulsan Querétaro y España?
La funcionaria señaló que el intercambio de experiencias en esos tres segmentos dio un impulso significativo a la relación bilateral durante los últimos años. El turismo cultural y el religioso se sostienen en el patrimonio histórico del estado, mientras que el enoturismo conecta con la tradición vitivinícola que comparten ambas regiones.
La conexión aérea es el eje de esa estrategia. La ruta a Madrid, operada por la aerolínea española Iberojet, eliminó las escalas que antes obligaban a los viajeros del Bajío a pasar por la Ciudad de México y abrió un canal permanente para el turismo de negocios y de placer entre la entidad y la península.
Durante la reunión, ambas autoridades coincidieron en sostener el diálogo para sumar nuevos proyectos de cooperación y reforzar la promoción conjunta de los destinos de cara a la próxima temporada de viajes.