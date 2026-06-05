Querétaro y España estrechan su cooperación turística tras la ruta directa a Madrid

El acercamiento llega tras la consolidación del vuelo directo a Madrid, con foco en turismo cultural, religioso y enoturismo.

La secretaria de Turismo de Querétaro y el embajador de España conversan durante una reunión de trabajo bilateral.

La secretaria de Turismo estatal, Adriana Vega Vázquez Mellado, y el embajador Juan Duarte Cuadrado durante la reunión de trabajo.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 5 de junio de 2026.- La secretaria de Turismo de Querétaro, Adriana Vega Vázquez Mellado, se reunió con el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, para ampliar la cooperación turística entre el estado y el país europeo e identificar nuevas oportunidades de intercambio entre ambas regiones.

El encuentro giró en torno a la conectividad aérea, en particular a la consolidación del vuelo directo Madrid entre Querétaro y la capital española, una conexión que en los últimos meses acercó los flujos turísticos, económicos y culturales de los dos destinos.

Vega Vázquez Mellado explicó que la relación turística entre Querétaro y España se apoya en tres frentes concretos: el turismo cultural, el turismo religioso y el enoturismo, segmentos donde el estado busca captar al viajero europeo que llega por la nueva ruta sin escalas.

¿Qué sectores turísticos impulsan Querétaro y España?

La funcionaria señaló que el intercambio de experiencias en esos tres segmentos dio un impulso significativo a la relación bilateral durante los últimos años. El turismo cultural y el religioso se sostienen en el patrimonio histórico del estado, mientras que el enoturismo conecta con la tradición vitivinícola que comparten ambas regiones.

La conexión aérea es el eje de esa estrategia. La ruta a Madrid, operada por la aerolínea española Iberojet, eliminó las escalas que antes obligaban a los viajeros del Bajío a pasar por la Ciudad de México y abrió un canal permanente para el turismo de negocios y de placer entre la entidad y la península.

Durante la reunión, ambas autoridades coincidieron en sostener el diálogo para sumar nuevos proyectos de cooperación y reforzar la promoción conjunta de los destinos de cara a la próxima temporada de viajes.

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