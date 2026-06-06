Clima en San Juan del Río hoy: nublado con tormentas por la tarde

San Juan del Río, 6 de junio de 2026.- San Juan del Río enfrenta una jornada de cielo nublado y 24 grados Celsius hacia el mediodía, con una probabilidad de tormentas eléctricas que alcanza 89% para la tarde.
La máxima del día llega a 25 grados y la mínima a 15, con viento de 8 kilómetros por hora y humedad de 55%. La actividad eléctrica se intensifica después de las tres de la tarde, cuando la probabilidad de lluvia escala a 65%.
¿A qué hora llueve hoy en San Juan del Río?
El periodo de mayor riesgo abre a las 15:00 horas. Las tormentas se prolongan durante la tarde en forma de chubascos cercanos al 60% y, hacia la noche, la temperatura baja a 17 grados con una probabilidad que se mantiene en 48%. La lluvia puede extenderse hasta la madrugada.
El índice de rayos ultravioleta marca 6 de 11 en las horas centrales, un nivel alto que obliga a protección solar pese a la nubosidad. La visibilidad llega a 14 kilómetros y la presión atmosférica se ubica en 1008 milibares, condiciones que alimentan la nubosidad de desarrollo durante la tarde.
¿Cómo estará el clima el fin de semana?
El patrón de tormentas vespertinas continúa los próximos días. Mañana la máxima baja a 22 grados, la mínima sube a 16 y la probabilidad de lluvia trepa a 92%, la más alta de la semana. El lunes la máxima regresa a 24 grados con 77% de probabilidad y el martes a 25 grados con 67%.
La temporada de lluvias avanza en el centro del estado, después de los días de calor y tolvaneras de inicios de mes. Los episodios recientes de lluvias y granizo en la región anticipan jornadas similares conforme corre junio.
La calidad del aire se ubica en 43 puntos, dentro del rango considerado bueno y con riesgo escaso para la población. El amanecer ocurrió a las 5:59 horas y el atardecer está previsto para las 19:18: poco más de 13 horas de luz antes de que regrese la inestabilidad nocturna.