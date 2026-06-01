Clima en Querétaro hoy: calor de 35°C pese al inicio del temporal

El Servicio Meteorológico Nacional prevé máximas de hasta 35°C, precipitaciones ligeras y rachas de viento con posibles tolvaneras en la entidad.

Cielo parcialmente nublado sobre la ciudad de Querétaro en una jornada calurosa con ráfagas de viento entre edificios.

Querétaro amanece con cielo medio nublado y ambiente caluroso, con máximas previstas de hasta 35 grados durante la tarde.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Santiago de Querétaro, Querétaro, 1 de junio de 2026.- El clima en Querétaro hoy estará marcado por un ambiente caluroso, con temperaturas máximas de entre 30 y 35 grados Celsius, lluvias aisladas y rachas de viento que podrían levantar tolvaneras, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para la entidad contrasta con el arranque del temporal en el sur del país. Mientras Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas reciben las primeras lluvias intensas de la temporada, Querétaro permanece en el rango más bajo de precipitación, con acumulados de 0.1 a 5 milímetros en 24 horas.

Las claves del clima en Querétaro hoy

El calor manda la jornada: el SMN ubica al estado en la franja de 30 a 35 grados Celsius durante la tarde. Las lluvias serán aisladas y de bajo acumulado, sin alcanzar los niveles que sí golpean al sureste. El principal factor de riesgo es el viento, con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras que la Conagua coloca también sobre Guanajuato e Hidalgo.

Viento fuerte y recomendaciones de Conagua

Sobre la entidad se prevén vientos de dirección variable de 20 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 60 que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios en zonas urbanas. El organismo federal pidió a la población atender los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil ante el calor y las ráfagas.

El pronóstico llega apenas dos semanas después de la onda de calor que el centro del estado vivió a mediados de mayo, cuando el termómetro rozó los 40 grados. Las lluvias aisladas previstas para esta jornada repiten el patrón de las semanas recientes en la capital, donde la humedad apenas deja precipitaciones ligeras.

El 1 de junio marca, además, el inicio estadístico de la temporada de ciclones tropicales en el océano Atlántico, periodo que la Conagua monitorea hasta noviembre y que definirá el comportamiento de las lluvias en buena parte del país durante los próximos meses.

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