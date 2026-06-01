Clima en Querétaro hoy: calor de 35°C pese al inicio del temporal

Santiago de Querétaro, Querétaro, 1 de junio de 2026.- El clima en Querétaro hoy estará marcado por un ambiente caluroso, con temperaturas máximas de entre 30 y 35 grados Celsius, lluvias aisladas y rachas de viento que podrían levantar tolvaneras, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El pronóstico para la entidad contrasta con el arranque del temporal en el sur del país. Mientras Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas reciben las primeras lluvias intensas de la temporada, Querétaro permanece en el rango más bajo de precipitación, con acumulados de 0.1 a 5 milímetros en 24 horas.
Las claves del clima en Querétaro hoy
El calor manda la jornada: el SMN ubica al estado en la franja de 30 a 35 grados Celsius durante la tarde. Las lluvias serán aisladas y de bajo acumulado, sin alcanzar los niveles que sí golpean al sureste. El principal factor de riesgo es el viento, con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras que la Conagua coloca también sobre Guanajuato e Hidalgo.
Viento fuerte y recomendaciones de Conagua
Sobre la entidad se prevén vientos de dirección variable de 20 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 60 que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios en zonas urbanas. El organismo federal pidió a la población atender los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil ante el calor y las ráfagas.
El pronóstico llega apenas dos semanas después de la onda de calor que el centro del estado vivió a mediados de mayo, cuando el termómetro rozó los 40 grados. Las lluvias aisladas previstas para esta jornada repiten el patrón de las semanas recientes en la capital, donde la humedad apenas deja precipitaciones ligeras.
El 1 de junio marca, además, el inicio estadístico de la temporada de ciclones tropicales en el océano Atlántico, periodo que la Conagua monitorea hasta noviembre y que definirá el comportamiento de las lluvias en buena parte del país durante los próximos meses.