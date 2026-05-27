Vientos y lluvia derriban palapas en Boca del Cielo, Tonalá

Tonalá, Chiapas, 27 de mayo de 2026.- La Protección Civil Municipal de Tonalá supervisó este martes las afectaciones registradas en el centro turístico Boca del Cielo tras el paso de vientos y lluvia que dejaron daños en la infraestructura de la zona costera.

Protección Civil Municipal de Tonalá inició recorridos de verificación en Boca del Cielo tras el registro de daños por lluvia y vientos. Foto: PC Chiapas.

El reporte preliminar de la dependencia consigna 4 palapas derrumbadas y otras 4 con afectaciones en sus techumbres por desprendimiento de láminas, sin que se informara sobre personas lesionadas.

Protección Civil Municipal de Tonalá inició recorridos de verificación en Boca del Cielo tras el registro de daños por lluvia y vientos. Foto: PC Chiapas.

Recorridos activos en el corredor costero

Personal de Protección Civil mantiene activos los recorridos de verificación para evaluar el alcance completo de los daños y asegurar las condiciones de seguridad en el área. Las autoridades no precisaron un plazo para concluir la supervisión ni informaron si el acceso al centro turístico fue restringido durante las labores.

Protección Civil Municipal de Tonalá inició recorridos de verificación en Boca del Cielo tras el registro de daños por lluvia y vientos. Foto: PC Chiapas.

Boca del Cielo es uno de los destinos costeros más visitados del municipio de Tonalá, en la región costera del Pacífico chiapaneco, y concentra una importante oferta de servicios turísticos sostenida en estructuras ligeras como las palapas afectadas.