Vientos y lluvia derriban palapas en Boca del Cielo, Tonalá

La Protección Civil Municipal reportó 4 palapas derrumbadas y 4 más con daños en techumbres; los recorridos de verificación continúan en la zona costera.

Personal de Protección Civil revisa daños en palapas del centro turístico Boca del Cielo en Tonalá, Chiapas, tras lluvia y vientos.

Protección Civil Municipal de Tonalá inició recorridos de verificación en Boca del Cielo tras el registro de daños por lluvia y vientos.

Foto: PC Chiapas.
Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 27, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Tonalá, Chiapas, 27 de mayo de 2026.- La Protección Civil Municipal de Tonalá supervisó este martes las afectaciones registradas en el centro turístico Boca del Cielo tras el paso de vientos y lluvia que dejaron daños en la infraestructura de la zona costera.

Personal de Protecci\u00f3n Civil revisa da\u00f1os en palapas del centro tur\u00edstico Boca del Cielo en Tonal\u00e1, Chiapas, tras lluvia y vientos. Protección Civil Municipal de Tonalá inició recorridos de verificación en Boca del Cielo tras el registro de daños por lluvia y vientos. Foto: PC Chiapas.

El reporte preliminar de la dependencia consigna 4 palapas derrumbadas y otras 4 con afectaciones en sus techumbres por desprendimiento de láminas, sin que se informara sobre personas lesionadas.

Personal de Protecci\u00f3n Civil revisa da\u00f1os en palapas del centro tur\u00edstico Boca del Cielo en Tonal\u00e1, Chiapas, tras lluvia y vientos. Protección Civil Municipal de Tonalá inició recorridos de verificación en Boca del Cielo tras el registro de daños por lluvia y vientos. Foto: PC Chiapas.

Recorridos activos en el corredor costero

Personal de Protección Civil mantiene activos los recorridos de verificación para evaluar el alcance completo de los daños y asegurar las condiciones de seguridad en el área. Las autoridades no precisaron un plazo para concluir la supervisión ni informaron si el acceso al centro turístico fue restringido durante las labores.

Personal de Protecci\u00f3n Civil revisa da\u00f1os en palapas del centro tur\u00edstico Boca del Cielo en Tonal\u00e1, Chiapas, tras lluvia y vientos. Protección Civil Municipal de Tonalá inició recorridos de verificación en Boca del Cielo tras el registro de daños por lluvia y vientos. Foto: PC Chiapas.

Boca del Cielo es uno de los destinos costeros más visitados del municipio de Tonalá, en la región costera del Pacífico chiapaneco, y concentra una importante oferta de servicios turísticos sostenida en estructuras ligeras como las palapas afectadas.

catastrofes y desastresseguridadproteccion civilchiapasclima

Reciente

Maru Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, llega a las instalaciones de la FGR en Ciudad Juárez para rendir declaración.
México

Maru Campos acude a la FGR

La gobernadora de Chihuahua acudió personalmente pese a su fuero constitucional y a las objeciones de su equipo jurídico sobre el citatorio federal.

Elementos de la Policía de Investigación del Delito tras cumplimentar orden de aprehensión sobre Libramiento Sur Poniente en Querétaro.
Querétaro

Operativo conjunto de fiscalías de Querétaro y Guanajuato cerró una orden de aprehensión por delito sexual; el imputado cayó sobre el Libramiento Sur Poniente.

Felifer Macías inaugura AWS Think Big Space de Amazon en Centro BLOQUE de Querétaro con autoridades estatales
Querétaro

AWS Think Big Space abre en Querétaro

Felifer Macías encabeza la apertura del primer AWS Think Big Space en Latinoamérica dentro del Centro BLOQUE.