IEEQ aprueba siete comisiones transitorias para Proceso Electoral 2026-2027

27, Mayo 2026.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó la creación e integración de siete comisiones transitorias que acompañarán el Proceso Electoral Local 2026-2027, en el que se renovarán los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como los 18 ayuntamientos queretanos.

Los colegiados atenderán la designación de las consejerías de los Consejos Distritales y Municipales, la formación del funcionariado, los debates, los Diálogos entre Candidaturas a Presidencias Municipales, las candidaturas independientes, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y la evaluación del proceso.

La consejera presidenta, Grisel Muñiz Rodríguez, expuso que las comisiones distribuirán, supervisarán y vigilarán de manera permanente y especializada las actividades del proceso, con apego a los principios de la función electoral, entre ellos la máxima publicidad.

La consejera Karla Isabel Olvera Moreno señaló que los colegiados fortalecen la planeación estratégica del organismo y distribuyen responsabilidades del órgano superior de dirección, sin generar impacto presupuestal adicional. La consejera Martha Paola Carbajal Zamudio agregó que prever con oportunidad los aspectos del proceso permite a la ciudadanía ejercer sus derechos político-electorales con certeza y legalidad.

El Consejo General del IEEQ aprobó la integración de siete comisiones transitorias para el Proceso Electoral 2026-2027. Foto: IEEQ. rotativo.com.mx

La consejera Rosa Martha Gómez Cervantes recordó que estas comisiones operaron en procesos electorales locales anteriores y resultan indispensables para el desahogo de los actos preparatorios de la elección.

En la misma sesión, el Consejo General aprobó las reformas al Catálogo de cargos y puestos de la rama administrativa del Instituto, así como a los Lineamientos para la elaboración de dictámenes, minutas y actas de los órganos colegiados. El consejero Daniel Dorantes Guerra indicó que los cambios aportan reglas claras y estructuras operativas actualizadas a la actividad institucional.

El órgano electoral también resolvió sobre el informe financiero del cuarto trimestre de 2025 presentado por la organización ciudadana El Siglo de las Mujeres A.C., constituida como asociación política estatal. Olvera Moreno explicó que la Unidad Técnica de Fiscalización dará seguimiento a los informes del primero y segundo trimestre del año en curso, y posteriormente fiscalizará a la asociación política estatal Nuevo Rumbo.

En su informe mensual, Muñiz Rodríguez destacó las actividades del Programa Operativo Anual 2026 y la colaboración con autoridades electorales locales y el INE. La encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva, Noemi Sabino Cabello, resaltó el ingreso del Instituto al padrón nacional de centros de trabajo certificados en la Norma Mexicana de Igualdad Laboral y No Discriminación, tras acreditar el cumplimiento de los estándares establecidos.

En asuntos generales, la consejera Alma Fabiola Rodríguez Martínez invitó a la presentación de la obra editorial Anatomía de la Violencia Digital en el Ámbito Electoral, el próximo 17 de junio a las 10:00 horas, en la Sala de Sesiones del Instituto.

Participaron también la consejera Violeta Larissa Meza Lavadores y las representaciones partidistas: Carlos Eduardo Flores Carrera (PAN), Eduardo Martínez Lugo (PRI), Arturo Bravo González (MC), Imelda García Ugalde (PVEM), Aldo Rodríguez Martínez (Morena) y Wladislaw Imanol Rodríguez Sánchez (PT).

Con esta aprobación, el IEEQ deja instalada la arquitectura operativa con la que llegará al arranque formal del proceso comicial más amplio del sexenio en Querétaro.