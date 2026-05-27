IEEQ aprueba siete comisiones transitorias para Proceso Electoral 2026-2027

Sesión del Consejo General del IEEQ con consejeras, consejeros y representaciones de partidos políticos durante la aprobación de comisiones transitorias.

El Consejo General del IEEQ aprobó la integración de siete comisiones transitorias para el Proceso Electoral 2026-2027. Foto: IEEQ.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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27, Mayo 2026.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó la creación e integración de siete comisiones transitorias que acompañarán el Proceso Electoral Local 2026-2027, en el que se renovarán los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como los 18 ayuntamientos queretanos.

Los colegiados atenderán la designación de las consejerías de los Consejos Distritales y Municipales, la formación del funcionariado, los debates, los Diálogos entre Candidaturas a Presidencias Municipales, las candidaturas independientes, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y la evaluación del proceso.

La consejera presidenta, Grisel Muñiz Rodríguez, expuso que las comisiones distribuirán, supervisarán y vigilarán de manera permanente y especializada las actividades del proceso, con apego a los principios de la función electoral, entre ellos la máxima publicidad.

La consejera Karla Isabel Olvera Moreno señaló que los colegiados fortalecen la planeación estratégica del organismo y distribuyen responsabilidades del órgano superior de dirección, sin generar impacto presupuestal adicional. La consejera Martha Paola Carbajal Zamudio agregó que prever con oportunidad los aspectos del proceso permite a la ciudadanía ejercer sus derechos político-electorales con certeza y legalidad.

Sesi\u00f3n del Consejo General del IEEQ con consejeras, consejeros y representaciones de partidos pol\u00edticos durante la aprobaci\u00f3n de comisiones transitorias. El Consejo General del IEEQ aprobó la integración de siete comisiones transitorias para el Proceso Electoral 2026-2027. Foto: IEEQ. rotativo.com.mx

La consejera Rosa Martha Gómez Cervantes recordó que estas comisiones operaron en procesos electorales locales anteriores y resultan indispensables para el desahogo de los actos preparatorios de la elección.

En la misma sesión, el Consejo General aprobó las reformas al Catálogo de cargos y puestos de la rama administrativa del Instituto, así como a los Lineamientos para la elaboración de dictámenes, minutas y actas de los órganos colegiados. El consejero Daniel Dorantes Guerra indicó que los cambios aportan reglas claras y estructuras operativas actualizadas a la actividad institucional.

El órgano electoral también resolvió sobre el informe financiero del cuarto trimestre de 2025 presentado por la organización ciudadana El Siglo de las Mujeres A.C., constituida como asociación política estatal. Olvera Moreno explicó que la Unidad Técnica de Fiscalización dará seguimiento a los informes del primero y segundo trimestre del año en curso, y posteriormente fiscalizará a la asociación política estatal Nuevo Rumbo.

En su informe mensual, Muñiz Rodríguez destacó las actividades del Programa Operativo Anual 2026 y la colaboración con autoridades electorales locales y el INE. La encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva, Noemi Sabino Cabello, resaltó el ingreso del Instituto al padrón nacional de centros de trabajo certificados en la Norma Mexicana de Igualdad Laboral y No Discriminación, tras acreditar el cumplimiento de los estándares establecidos.

En asuntos generales, la consejera Alma Fabiola Rodríguez Martínez invitó a la presentación de la obra editorial Anatomía de la Violencia Digital en el Ámbito Electoral, el próximo 17 de junio a las 10:00 horas, en la Sala de Sesiones del Instituto.

Participaron también la consejera Violeta Larissa Meza Lavadores y las representaciones partidistas: Carlos Eduardo Flores Carrera (PAN), Eduardo Martínez Lugo (PRI), Arturo Bravo González (MC), Imelda García Ugalde (PVEM), Aldo Rodríguez Martínez (Morena) y Wladislaw Imanol Rodríguez Sánchez (PT).

Con esta aprobación, el IEEQ deja instalada la arquitectura operativa con la que llegará al arranque formal del proceso comicial más amplio del sexenio en Querétaro.

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