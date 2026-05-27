Cuatro a prisión por robo a casa en colonia Salitre

Tres de los imputados arrastran antecedentes por delitos patrimoniales; reciben prisión preventiva justificada.

Operativo de Policía Estatal y Fiscalía Querétaro por robo a casa habitación en colonia Salitre

La Fiscalía General del Estado de Querétaro presentó datos de prueba que llevaron al juez a vincular a proceso a los cuatro imputados.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 26 de mayo de 2026. ---Una vecina que vio salir a cuatro extraños cargando electrodomésticos de una casa ajena en la colonia Salitre detonó la captura inmediata de los cuatro presuntos ladrones, hoy en prisión preventiva justificada por robo específico en casa habitación.

La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso de Josemir "N", José Elías "N", Fabio "N" y Lorena "N", de los cuales tres arrastran antecedentes penales por hechos de naturaleza patrimonial, según expuso la autoridad ministerial ante el juez de Control durante la audiencia inicial.

Los hechos ocurrieron el 14 de abril del 2026, cuando los cuatro imputados ingresaron al domicilio aprovechando la ausencia de la ofendida. De acuerdo con la carpeta de investigación, dañaron diversos puntos del inmueble y sustrajeron objetos de valor, entre ellos electrodomésticos.

Una vecina alcanzó a observarlos al momento de salir y pidió apoyo a la Policía Estatal, que los alcanzó a corta distancia del lugar. El operativo se inscribe en el primer trimestre que la Secretaría de Seguridad Ciudadana cerró con caída del 60% en robo a casa habitación.

Durante la audiencia inicial, el juez de Control calificó de legal la detención y resolvió vincular a las cuatro personas imputadas al proceso. La medida cautelar impuesta fue la más severa disponible —prisión preventiva justificada— y el plazo para integrar la investigación complementaria quedó fijado en dos meses.

Los datos de prueba presentados por la autoridad ministerial incluyeron el dictamen sobre los antecedentes registrales.

Tres imputados con antecedentes patrimoniales previos

Los actos de investigación establecieron que tres de los cuatro detenidos cuentan con diversos antecedentes registrales relacionados con hechos de naturaleza patrimonial y otros delitos. La autoridad ministerial no detalló el número exacto de carpetas previas por imputado ni los municipios donde se acumularon.

La estrategia estatal contra la reincidencia delictiva se sostiene en cateos coordinados y cumplimiento de órdenes de aprehensión vigentes, esquema bajo el cual la Fiscalía ha sumado capturas en otros municipios como Colón con cuatro detenidos en febrero pasado.

¿Qué sigue en el proceso contra los cuatro imputados?

Los dos meses de investigación complementaria que corren desde la audiencia inicial permitirán al Ministerio Público reunir elementos adicionales para formular acusación formal. Durante este periodo, los cuatro imputados permanecerán recluidos.

La Fiscalía no precisó el monto estimado de los objetos sustraídos ni si la vivienda contaba con sistemas de vigilancia que aportaran indicios adicionales a la carpeta.

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