Colón, Querétaro — 18 de febrero de 2026. —Cuatro personas —tres hombres y una mujer— fueron detenidas mediante órdenes de aprehensión por el delito de robo, luego de que la Fiscalía General del Estado ejecutó cateos en este municipio como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro.

Durante las diligencias también se aseguraron dos armas de fuego largas y 23 cartuchos útiles que serán integrados a la carpeta de investigación.

La estrategia Sinergia por Querétaro articula operativos conjuntos entre dependencias estatales y federales para combatir delitos patrimoniales en la entidad. En esta ocasión, las acciones en Colón respondieron a mandatos judiciales vigentes obtenidos previamente por la autoridad ministerial.

Agentes de la Policía de Investigación del Delito participaron en los cateos realizados en Colón. rotativo.com.mx

Personal de la Policía de Investigación del Delito coordinó las intervenciones con apoyo del Ejército Mexicano, la Policía Estatal (POES) y la Policía Municipal de Colón. El despliegue permitió cumplimentar las cuatro órdenes de aprehensión sin que se reportaran incidentes durante el operativo.

Los detenidos quedaron a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que definirá su situación jurídica en las próximas horas. Cada uno enfrenta cargos por robo, delito por el cual se giraron los mandatos.

Armas y cartuchos asegurados tras cateos en Colón





Además de las detenciones, los agentes decomisaron dos armas de fuego largas y 23 cartuchos útiles hallados durante los cateos en Colón. Estos indicios serán sometidos a estudios periciales para determinar su procedencia y posible vinculación con otros hechos delictivos.

La Fiscalía General del Estado informó que mantendrá los operativos coordinados con las corporaciones de seguridad para dar cumplimiento a órdenes judiciales pendientes en los municipios de Querétaro.