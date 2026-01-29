San Juan del Río, 29 de enero de 2026. - Más de mil habitantes de tres colonias populares de San Juan del Río serán beneficiados con la ampliación de la red de drenaje sanitario, tras el arranque del programa PRODDER 2025 que contempla una inversión conjunta superior a los 4 millones de pesos con recursos federales y municipales.

Las obras en Jardines de Banthí, Loma Bonita y Las Margaritas representan peticiones vecinales de años que permitirán a las familias prescindir de fosas sépticas.

El proyecto forma parte de las acciones de coordinación entre la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal y la Comisión Nacional del Agua en Querétaro.

La ampliación de drenaje sanitario en San Juan del Río responde a gestiones ciudadanas que datan de varios años y busca dotar de servicios esenciales a zonas que carecían de esta infraestructura básica.

Autoridades municipales y federales verifican avances de la ampliación de drenaje sanitario en San Juan del Río rotativo.com.mx

En la colonia Jardines de Banthí se ejecuta actualmente la instalación de 490 metros de tubería de PVC sanitario de 12 pulgadas sobre la calle Nogales.

Esta primera etapa requiere una inversión de un millón 246 mil 355 pesos, financiados mediante mezcla de recursos federales y municipales, y permitirá conectar a 245 nuevos usuarios al sistema de alcantarillado.

Inversión millonaria beneficia a colonias Loma Bonita y Las Margaritas

La segunda intervención comprende las colonias Loma Bonita y Las Margaritas, donde se desarrolla una ampliación de red en diversas calles con un monto de 2 millones 809 mil 849 pesos.

De este total, los recursos federales aportan más de 1.2 millones de pesos, mientras que el municipio destina más de 1.5 millones de pesos de recursos propios. En conjunto, 830 habitantes serán beneficiados directamente.

El director del organismo operador, Toño Pérez, indicó que estas acciones representan más que infraestructura porque impactan directamente en la salud y la calidad de vida de las familias.

"Ya con esto no van a tener que gastar en fosa séptica y es una manera de brindarles el servicio y apoyar en su economía", precisó el funcionario durante el recorrido de supervisión.

La titular de la CONAGUA en Querétaro, Rosa Elba Villa Martínez, subrayó la importancia de la gestión municipal para lograr la mezcla de recursos.

"Son obras que no se ven pero que son importantes", señaló la funcionaria federal, quien reconoció el cumplimiento del organismo operador de agua potable en la ejecución de los proyectos.

¿Qué beneficios traerá el drenaje sanitario a los vecinos?

Los habitantes de las tres colonias podrán conectarse a la red municipal de alcantarillado, lo que elimina la necesidad de mantener fosas sépticas y reduce los costos asociados a su vaciado periódico.

La infraestructura también contribuye a evitar la contaminación del subsuelo y mejora las condiciones sanitarias de las viviendas.

Los vecinos de las colonias beneficiadas agradecieron a las autoridades por la gestión que permitió concretar estas obras largamente esperadas.

El programa PRODDER continuará operando durante 2025 con nuevas intervenciones en materia de infraestructura hidráulica en el municipio.