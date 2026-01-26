Querétaro, 26 de enero de 2026.- Ambientalistas y pobladores de la Sierra Gorda de Querétaro denunciaron públicamente el deterioro evidente de ecosistemas causado por la invasión de vehículos Razer (vehículos todo terreno tipo UTV) en el río Extoraz y otras áreas naturales de la región.

Teresa Roldán Soria, quien encabeza la denuncia ciudadana, señaló la contradicción entre la promoción turística del estado y la falta de protección efectiva de sus reservas naturales, mientras estos vehículos motorizados contaminan y destruyen flora y fauna de zonas que forman parte de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO.

La denuncia, difundida en redes sociales con etiquetas a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano de Querétaro (PEPMADU), visibiliza una problemática que según los denunciantes ha crecido sin control: grupos de vehículos Razer circulan por lechos de ríos, senderos naturales y áreas forestales, causando erosión del suelo, contaminación del agua, ruido que ahuyenta la fauna silvestre y destrucción de vegetación nativa.

La circulación de vehículos todo terreno en áreas naturales protegidas causa erosión del suelo, contaminación del agua y destrucción de flora y fauna silvestre. rotativo.com.mx

"Mientras se promueve a Querétaro como paraíso turístico y tecnológico, la Sierra Gorda evidencia un deterioro alarmante. El río Extoraz está invadido por Razers que contaminan y exterminan los ecosistemas", denunció Roldán Soria en su publicación, donde cuestiona la ausencia de vigilancia y sanciones por parte de autoridades ambientales federales y estatales.

Vehículos Razer causan daño irreversible en ecosistemas de Sierra Gorda

Los vehículos todo terreno tipo Razer, diseñados para uso recreativo en terrenos difíciles, generan impactos ambientales severos cuando operan en áreas naturales protegidas.

Según estudios sobre recreación motorizada en ecosistemas frágiles, estos vehículos provocan compactación y erosión del suelo, contaminación acústica que altera patrones de reproducción de fauna silvestre, contaminación del agua por combustibles y aceites, y destrucción de flora endémica que tarda décadas en recuperarse.

La Sierra Gorda de Querétaro alberga ecosistemas únicos que van desde bosques templados hasta selva tropical, con especies en peligro de extinción como el jaguar, el oso negro y la guacamaya verde.

La Reserva de la Biosfera Sierra Gorda abarca aproximadamente 383 mil hectáreas distribuidas en cinco municipios: Jalpan de Serra, Arroyo Seco, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles y Peñamiller.

El uso de vehículos motorizados en lechos de ríos como el Extorax resulta particularmente dañino porque contamina directamente fuentes de agua utilizadas por comunidades rurales para consumo humano y actividades agrícolas, además de destruir hábitats acuáticos de especies endémicas de peces, anfibios y reptiles que habitan exclusivamente en estos cuerpos de agua.

¿Qué autoridades tienen competencia para regular vehículos Razer en áreas protegidas de Querétaro?

La regulación de vehículos motorizados en áreas naturales protegidas corresponde a múltiples autoridades según el ámbito de competencia. La PROFEPA, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), tiene facultades para inspeccionar, vigilar y sancionar actividades que dañen ecosistemas dentro de reservas federales como la Biosfera Sierra Gorda.

A nivel estatal, la PEPMADU puede actuar en zonas que no están bajo protección federal pero que forman parte del patrimonio natural de Querétaro. Los ayuntamientos de los cinco municipios de la Sierra Gorda también tienen atribuciones para regular el tránsito de vehículos en caminos rurales y senderos bajo su jurisdicción territorial.

Sin embargo, la denuncia ciudadana señala precisamente la ausencia de inspecciones, operativos de vigilancia y sanciones efectivas que desincentiven estas prácticas destructivas.

Organizaciones ambientalistas han documentado en otras regiones del país que la falta de vigilancia permanente y multas significativas ha propiciado el crecimiento de turismo motorizado sin regulación en áreas que deberían estar estrictamente protegidas.

La circulación de vehículos todo terreno en áreas naturales protegidas causa erosión del suelo, contaminación del agua y destrucción de flora y fauna silvestre. rotativo.com.mx

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que en áreas naturales protegidas está prohibida la circulación de vehículos motorizados fuera de caminos establecidos, así como cualquier actividad que genere contaminación o alteración de ecosistemas.

Las sanciones pueden incluir multas de 20 a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre dos y cinco millones de pesos, además del decomiso de vehículos y equipos utilizados.

La denuncia pública de Teresa Roldán Soria y otros ambientalistas busca presionar a las autoridades competentes para que implementen acciones concretas: operativos permanentes de vigilancia, sanciones ejemplares a quienes circulan con vehículos Razer en zonas prohibidas, campañas de concientización sobre el daño ambiental que generan estas prácticas, y coordinación interinstitucional entre PROFEPA, PEPMADU y gobiernos municipales para proteger efectivamente los ecosistemas de la Sierra Gorda.

Hasta el momento, ni PROFEPA ni PEPMADU han emitido pronunciamiento público sobre esta denuncia específica. Rotativo.com.mx intentó contactar a ambas dependencias para conocer si existen denuncias formales en proceso, operativos programados o estrategias de protección del río Extoraz y otras áreas afectadas, sin obtener respuesta al cierre de esta edición.