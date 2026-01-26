Denuncian destrucción ambiental por vehículos Razer en Sierra Gorda

Ambientalistas y pobladores denuncian públicamente la contaminación y deterioro del río Extoraz causado por vehículos todo terreno que invaden áreas naturales protegidas sin control de autoridades.

Vehículo Razer circulando en área natural de Sierra Gorda Querétaro causando daño ambiental

La circulación de vehículos todo terreno en áreas naturales protegidas causa erosión del suelo, contaminación del agua y destrucción de flora y fauna silvestre.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 26, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 26 de enero de 2026.- Ambientalistas y pobladores de la Sierra Gorda de Querétaro denunciaron públicamente el deterioro evidente de ecosistemas causado por la invasión de vehículos Razer (vehículos todo terreno tipo UTV) en el río Extoraz y otras áreas naturales de la región.

Teresa Roldán Soria, quien encabeza la denuncia ciudadana, señaló la contradicción entre la promoción turística del estado y la falta de protección efectiva de sus reservas naturales, mientras estos vehículos motorizados contaminan y destruyen flora y fauna de zonas que forman parte de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO.

La denuncia, difundida en redes sociales con etiquetas a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano de Querétaro (PEPMADU), visibiliza una problemática que según los denunciantes ha crecido sin control: grupos de vehículos Razer circulan por lechos de ríos, senderos naturales y áreas forestales, causando erosión del suelo, contaminación del agua, ruido que ahuyenta la fauna silvestre y destrucción de vegetación nativa.

Veh\u00edculo Razer circulando en \u00e1rea natural de Sierra Gorda Quer\u00e9taro causando da\u00f1o ambiental La circulación de vehículos todo terreno en áreas naturales protegidas causa erosión del suelo, contaminación del agua y destrucción de flora y fauna silvestre. rotativo.com.mx

"Mientras se promueve a Querétaro como paraíso turístico y tecnológico, la Sierra Gorda evidencia un deterioro alarmante. El río Extoraz está invadido por Razers que contaminan y exterminan los ecosistemas", denunció Roldán Soria en su publicación, donde cuestiona la ausencia de vigilancia y sanciones por parte de autoridades ambientales federales y estatales.

Vehículos Razer causan daño irreversible en ecosistemas de Sierra Gorda

Los vehículos todo terreno tipo Razer, diseñados para uso recreativo en terrenos difíciles, generan impactos ambientales severos cuando operan en áreas naturales protegidas.

Según estudios sobre recreación motorizada en ecosistemas frágiles, estos vehículos provocan compactación y erosión del suelo, contaminación acústica que altera patrones de reproducción de fauna silvestre, contaminación del agua por combustibles y aceites, y destrucción de flora endémica que tarda décadas en recuperarse.

La Sierra Gorda de Querétaro alberga ecosistemas únicos que van desde bosques templados hasta selva tropical, con especies en peligro de extinción como el jaguar, el oso negro y la guacamaya verde.

La Reserva de la Biosfera Sierra Gorda abarca aproximadamente 383 mil hectáreas distribuidas en cinco municipios: Jalpan de Serra, Arroyo Seco, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles y Peñamiller.

El uso de vehículos motorizados en lechos de ríos como el Extorax resulta particularmente dañino porque contamina directamente fuentes de agua utilizadas por comunidades rurales para consumo humano y actividades agrícolas, además de destruir hábitats acuáticos de especies endémicas de peces, anfibios y reptiles que habitan exclusivamente en estos cuerpos de agua.

¿Qué autoridades tienen competencia para regular vehículos Razer en áreas protegidas de Querétaro?

La regulación de vehículos motorizados en áreas naturales protegidas corresponde a múltiples autoridades según el ámbito de competencia. La PROFEPA, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), tiene facultades para inspeccionar, vigilar y sancionar actividades que dañen ecosistemas dentro de reservas federales como la Biosfera Sierra Gorda.

A nivel estatal, la PEPMADU puede actuar en zonas que no están bajo protección federal pero que forman parte del patrimonio natural de Querétaro. Los ayuntamientos de los cinco municipios de la Sierra Gorda también tienen atribuciones para regular el tránsito de vehículos en caminos rurales y senderos bajo su jurisdicción territorial.

Sin embargo, la denuncia ciudadana señala precisamente la ausencia de inspecciones, operativos de vigilancia y sanciones efectivas que desincentiven estas prácticas destructivas.

Organizaciones ambientalistas han documentado en otras regiones del país que la falta de vigilancia permanente y multas significativas ha propiciado el crecimiento de turismo motorizado sin regulación en áreas que deberían estar estrictamente protegidas.

Veh\u00edculo Razer circulando en \u00e1rea natural de Sierra Gorda Quer\u00e9taro causando da\u00f1o ambiental La circulación de vehículos todo terreno en áreas naturales protegidas causa erosión del suelo, contaminación del agua y destrucción de flora y fauna silvestre. rotativo.com.mx

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que en áreas naturales protegidas está prohibida la circulación de vehículos motorizados fuera de caminos establecidos, así como cualquier actividad que genere contaminación o alteración de ecosistemas.

Las sanciones pueden incluir multas de 20 a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre dos y cinco millones de pesos, además del decomiso de vehículos y equipos utilizados.

La denuncia pública de Teresa Roldán Soria y otros ambientalistas busca presionar a las autoridades competentes para que implementen acciones concretas: operativos permanentes de vigilancia, sanciones ejemplares a quienes circulan con vehículos Razer en zonas prohibidas, campañas de concientización sobre el daño ambiental que generan estas prácticas, y coordinación interinstitucional entre PROFEPA, PEPMADU y gobiernos municipales para proteger efectivamente los ecosistemas de la Sierra Gorda.

Hasta el momento, ni PROFEPA ni PEPMADU han emitido pronunciamiento público sobre esta denuncia específica. Rotativo.com.mx intentó contactar a ambas dependencias para conocer si existen denuncias formales en proceso, operativos programados o estrategias de protección del río Extoraz y otras áreas afectadas, sin obtener respuesta al cierre de esta edición.

seguridadprofepamedio ambientesierra gorda

Reciente

Propuesta de regulación de pirotecnia en San Juan del Río para proteger salud emocional de personas con espectro autista
San Juan del Río

Regidor Víctor Rocha trabaja en regulación de pirotecnia en San Juan del Río

La iniciativa busca limitar decibeles de artefactos pirotécnicos para proteger a personas con espectro autista, adultos mayores y animales, sin prohibir las tradiciones culturales del municipio.

Christine Lagarde y líderes femeninas durante sesión del Foro Económico Mundial Davos 2026 sobre finanzas
Asuntos Sociales

Foro Económico Mundial dedica solo 1.6% de sesiones a mujeres

La 56 edición del Foro Económico Mundial reunió a más de tres mil líderes del 19 al 23 de enero en Suiza con tres sesiones sobre finanzas, salud y mercado laboral femenino de 191 totales

Informe Mundial sobre Brecha de Género 2025 presentado en Foro Económico Mundial Davos Suiza
Asuntos Sociales

Davos: Brecha global de género se ha cerrado en el 68%, todavía necesitamos 123 años para alcanzar la paridad total

El Informe Mundial sobre la Brecha de Género 2025 revela que la brecha global se ha cerrado 68.8% y ningún país alcanzará la igualdad en 2030 según los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Gráfica de informalidad laboral en México con tasa de 54.6 por ciento en diciembre 2025
México

Informalidad laboral alcanza a 33 millones de personas en México

La población ocupada en la informalidad laboral en México sumó 33 millones de personas en diciembre de 2025, lo que representó 54.6 por ciento del total de ocupados con un incremento de un punto porcentual respecto al año anterior, según datos del INEGI.