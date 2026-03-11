Cae "El Peligro" por robo con arma de fuego en tienda de El Marqués

Emmanuel "N" ingresó armado a una tienda de conveniencia en la Carretera Estatal 200 y sustrajo mercancía bajo amenaza.

Elementos de la Policía de Investigación del Delito tras la detención de El Peligro por robo con arma en El Marqués Querétaro

Emmanuel "N", alias "El Peligro", fue vinculado a proceso por robo específico calificado en El Marqués.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

El Marqués, 11 de marzo de 2026. — Armado con una pistola, Emmanuel "N", alias "El Feroz" o "El Peligro", amenazó a una empleada de una tienda de conveniencia ubicada en la Carretera Estatal 200 de El Marqués para sustraer mercancía el pasado 23 de enero.

La Fiscalía General del Estado obtuvo su vinculación a proceso por robo específico calificado y un juez le impuso prisión preventiva justificada, con un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

La Policía de Investigación del Delito (PID) logró la identificación plena del imputado mediante el análisis comparativo de videograbaciones del asalto, a pesar de que Emmanuel "N" falsificaba su identidad.

Las indagatorias también revelaron que contaba con antecedentes registrales y penales previos, lo que reforzó el caso presentado ante la autoridad judicial.

Según la carpeta de investigación, el imputado ingresó al establecimiento y solicitó diversa mercancía. En ese momento exhibió un arma de fuego frente a la trabajadora para generar temor e impedir que opusiera resistencia, tras lo cual abandonó el lugar con los productos sustraídos.

El robo con arma de fuego en la tienda de El Marqués quedó registrado en el sistema de videovigilancia del local.

El cumplimiento de la orden de aprehensión se ejecutó el 27 de enero, cuando se celebró la audiencia inicial en la que el juez resolvió vincularlo a proceso. La medida cautelar de prisión preventiva justificada fue impuesta por la gravedad del delito y los antecedentes penales del imputado.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación complementaria para el esclarecimiento total de los hechos.

