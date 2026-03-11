El Marqués, 11 de marzo de 2026. — Armado con una pistola, Emmanuel "N", alias "El Feroz" o "El Peligro", amenazó a una empleada de una tienda de conveniencia ubicada en la Carretera Estatal 200 de El Marqués para sustraer mercancía el pasado 23 de enero.
La Fiscalía General del Estado obtuvo su vinculación a proceso por robo específico calificado y un juez le impuso prisión preventiva justificada, con un plazo de dos meses para la investigación complementaria.
La Policía de Investigación del Delito (PID) logró la identificación plena del imputado mediante el análisis comparativo de videograbaciones del asalto, a pesar de que Emmanuel "N" falsificaba su identidad.
Las indagatorias también revelaron que contaba con antecedentes registrales y penales previos, lo que reforzó el caso presentado ante la autoridad judicial.
Según la carpeta de investigación, el imputado ingresó al establecimiento y solicitó diversa mercancía. En ese momento exhibió un arma de fuego frente a la trabajadora para generar temor e impedir que opusiera resistencia, tras lo cual abandonó el lugar con los productos sustraídos.
El robo con arma de fuego en la tienda de El Marqués quedó registrado en el sistema de videovigilancia del local.
El cumplimiento de la orden de aprehensión se ejecutó el 27 de enero, cuando se celebró la audiencia inicial en la que el juez resolvió vincularlo a proceso. La medida cautelar de prisión preventiva justificada fue impuesta por la gravedad del delito y los antecedentes penales del imputado.
La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación complementaria para el esclarecimiento total de los hechos.