Caen dos por robo armado a tienda de conveniencia en Tequisquiapan

Imputados amenazaron con arma de fuego al empleado para sustraer efectivo en Santa María del Camino.

Tienda de conveniencia en Santa María del Camino, Tequisquiapan, donde ocurrió el robo armado por dos sujetos detenidos

Dos hombres fueron vinculados a proceso por asaltar con arma de fuego una tienda de conveniencia en Tequisquiapan.

Por Diario Rotativo Mar 09, 2026
Tequisquiapan, 9 de marzo de 2026. — Dos hombres fueron vinculados a proceso y enviados a prisión preventiva tras asaltar a mano armada una tienda de conveniencia en la localidad de Santa María del Camino, sobre la Carretera Federal 120. Los imputados amenazaron con un arma de fuego al empleado del establecimiento para apoderarse de dinero en efectivo, huyeron del sitio, pero fueron capturados minutos después por elementos de la policía municipal, informó la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con los datos de prueba presentados en audiencia, ambos sujetos ingresaron al comercio y, bajo amenaza directa con el arma, obligaron al trabajador a entregarles el efectivo disponible. Tras el atraco, abandonaron el lugar; sin embargo, fueron reportados a las autoridades y detenidos a corta distancia con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tequisquiapan.

La Fiscalía General integró la carpeta de investigación y presentó a los detenidos ante un juez de control. En audiencia inicial, la autoridad judicial calificó de legal la detención y determinó vincularlos a proceso por el delito de robo calificado, tipificación que se agrava por el uso de violencia y arma de fuego durante la comisión del ilícito.

Prisión preventiva por riesgo a víctimas del asalto en Tequisquiapan

El juzgador impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada, al considerar que los imputados representaban un riesgo directo para las víctimas. También fijó un plazo de un mes para que la Fiscalía realice las diligencias de investigación complementaria necesarias para fortalecer el caso.

Los dos sujetos permanecerán recluidos mientras avanza el proceso penal. La Carretera Federal 120, donde se ubica el establecimiento asaltado, conecta Tequisquiapan con San Juan del Río y la zona de la Sierra Gorda, un corredor con actividad comercial constante en sus localidades.

