La entrega contó con la presencia del presidente municipal José "Chepe" Guerrero, el senador Agustín Dorantes Leal y Luis Nava Guerrero, secretario de Desarrollo Social del Estado (SEDESOQ). La colonia había sido identificada como zona prioritaria de infraestructura urbana en Corregidora ante carencias en su red de drenaje pluvial y el deterioro de sus vialidades.

Agustín Dorantes señaló que el alcalde corregidorense está por igualar a Mauricio Kuri entre los presidentes municipales con mayor gestión de obra social en Querétaro, e indicó que ello es reflejo del trabajo coordinado entre distintas instancias para mejorar la vida de los queretanos. "Cuidamos Corregidora, cuidamos la calidad de vida de todo Querétaro", afirmó el senador.

Luis Nava Guerrero, titular de la SEDESOQ, informó que la instrucción del gobernador Mauricio Kuri es que los funcionarios trabajen de manera directa con la ciudadanía en colonias y calles. El secretario precisó que el apoyo del Gobierno del Estado a las colonias del municipio se enfoca en quienes más lo necesitan. "Queremos que las familias estén mejor", reiteró Nava Guerrero.

Parque para El Paraíso, próxima obra en la colonia corregidorense

El presidente municipal anunció que El Paraíso recibirá durante 2026 la construcción de un parque para toda la zona, con el respaldo del gobernador Mauricio Kuri y la participación de la SEDESOQ y el senador Dorantes. Guerrero subrayó que la coordinación entre gobierno estatal y municipio en obras de Corregidora ha sido el motor de los proyectos ejecutados en la colonia durante esta administración.

Chepe Guerrero descartó cualquier escenario de confrontación entre los actores políticos del estado y reafirmó la unidad de trabajo con sus aliados. "Quisieran vernos confrontados, pero aquí trabajamos todos por Corregidora y por el Estado", sostuvo el alcalde, quien comprometió continuar gobernando de manera cercana a la ciudadanía hasta concluir su gestión.