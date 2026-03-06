El Marqués — viernes 6 de marzo de 2026. —Un accidente vehicular en el cruce de las calles Ejército Mexicano y Libertadores movilizó esta mañana a la sección Médica Prehospitalaria de Protección Civil de El Marqués, cuyos paramédicos valoraron en el lugar a la persona involucrada, quien se encontraba estable al momento de la atención.
El incidente ocurrió en el cruce de Ejército Mexicano y Libertadores; la persona involucrada se reportó estable. rotativo.com.mx
La dependencia municipal no precisó el número de vehículos implicados ni las causas que originaron el accidente vehicular en El Marqués, aunque hizo un llamado a la ciudadanía a respetar los límites de velocidad y conducir con precaución en las vialidades del municipio.
Protección Civil recordó que ante cualquier emergencia, los habitantes pueden comunicarse al número único 9-1-1 para solicitar atención de forma inmediata.