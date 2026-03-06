Querétaro, 6 de marzo de 2026. —La Cruz Roja Mexicana en Querétaro brindó 31 mil 487 servicios médicos y 6 mil 754 atenciones de emergencia prehospitalaria durante el último periodo, cifras que la delegación estatal presentó al arrancar oficialmente su colecta anual 2026.

Además, 19 mil 944 personas fueron beneficiadas mediante actividades comunitarias, educativas y de prevención, lo que refleja el alcance operativo de la institución en la entidad.

La colecta de la Cruz Roja en Querétaro 2026 cobra relevancia porque buena parte de su financiamiento depende de aportaciones ciudadanas.

La institución opera como entidad de asistencia privada y sostiene un servicio de atención médica prehospitalaria gratuita que resulta esencial en momentos de emergencia para miles de queretanos.

La colecta busca fortalecer la operación de ambulancias y el equipamiento del personal que brinda atención prehospitalaria gratuita. rotativo.com.mx

Durante el evento de arranque, el gobernador Mauricio Kuri González realizó la entrega simbólica del primer donativo por 3 millones de pesos a Car Herrera de Kuri, presidenta del patronato del Sistema Estatal DIF y presidenta honoraria de la Cruz Roja en la entidad.

El recurso busca fortalecer la operación de ambulancias y el equipamiento de paramédicos.

"Brindamos 6 mil 754 servicios de emergencia y atención prehospitalaria, además de 31 mil 487 servicios médicos", señalaron representantes de la institución al detallar el balance operativo.

Capacitación y voluntariado fortalecen la colecta Cruz Roja Querétaro 2026

A través del área de capacitación se realizaron 192 cursos que beneficiaron a 2 mil 496 ciudadanos, orientados a preparar a la población ante situaciones de riesgo.

El gobernador Mauricio Kuri González entregó un donativo simbólico de 3 millones de pesos para la colecta 2026 de la Cruz Roja en Querétaro. rotativo.com.mx

También las áreas de damas voluntarias, juventud, veteranos y prevención de accidentes desarrollaron actividades comunitarias enfocadas en la cultura preventiva.

La secretaria de Salud estatal, Martina Pérez Rendón, precisó que la colecta resulta fundamental para garantizar el funcionamiento de la institución.

Subrayó que el servicio de atención prehospitalaria gratuita representa un apoyo esencial para la población queretana, sobre todo en emergencias.

Autoridades estatales invitaron a la sociedad a participar de manera solidaria. "Invitamos a toda la sociedad queretana a sumarse a esta colecta", expresaron al cierre del evento, mientras integrantes del voluntariado comenzaron a recabar donativos entre los asistentes.

Los recursos recaudados se destinarán a ambulancias y capacitación de voluntarios para sostener la operación de la Cruz Roja en Querétaro.