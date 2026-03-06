San Juan del Río,6 de marzo de 2026. — El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia confirmó que el gobierno de San Juan del Río mantiene acuerdos con las organizadoras de la marcha del 8 de marzo, una de las movilizaciones más emblemáticas del estado junto con la de la capital.
El alcalde informó que la Secretaría de Gobierno municipal coordina directamente con las lideresas del movimiento para garantizar que la expresión se desarrolle con respeto a los derechos humanos y sin incidentes.
La movilización del Día Internacional de la Mujer se realizará este domingo 8 de marzo en San Juan del Río, como parte de las manifestaciones que se replican a nivel nacional y mundial.
Cabrera Valencia explicó que los acuerdos entre autoridades y organizadoras se han respetado desde la administración pasada y que esta ocasión no será excepción.
"Lo que hayamos quedado, eso se va a respetar", aseguró al referirse a las condiciones pactadas con las organizadoras del 8M.
Cuestionado sobre posibles daños a monumentos o edificios públicos —tema recurrente en marchas de años previos—, el alcalde indicó que los detalles operativos están a cargo de la Secretaría de Gobierno.
Reconoció que las manifestantes suelen solicitar que la marcha transite libremente y que en algunos casos se realizan pintas en sitios emblemáticos. Sin embargo, enfatizó que lo prioritario es el diálogo y el entendimiento entre las partes.
El presidente municipal reiteró que la libre expresión y el derecho a manifestarse son garantías constitucionales y derechos humanos que la autoridad municipal está obligada a proteger.
"Esperamos que resulte con paz y tranquilidad", señaló al pedir que ningún derecho sea vulnerado durante la jornada y que se cuide tanto a las participantes como la integridad de la movilización.
La marcha del 8M en San Juan del Río se suma a las actividades conmemorativas que el Ayuntamiento realizó esta semana, incluyendo la entrega de la presea Sara Pérez Romero a tres mujeres destacadas del municipio durante la sesión de Cabildo de este jueves.