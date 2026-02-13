Querétaro, 13 de febrero de 2026. —La LXI Legislatura del Estado de Querétaro develó en Sesión Solemne la inscripción en letras doradas "2025 Año del Bicentenario de la Constitución Política del Estado de 1825" en el Salón de Sesiones Constituyentes de 1916-1917.

El acto conmemora los 200 años de la promulgación de la primera ley fundamental de la entidad, firmada el 12 de agosto de 1825, que dio forma jurídica y política al estado tras la independencia de México.

La Constitución de 1825 representó la primera expresión formal de soberanía local de Querétaro dentro de la Federación Mexicana.

La diputada Georgina Guzmán Álvarez, presidenta de la Mesa Directiva, encabezó la develación de letras doradas en el Salón Constituyentes.

Tras la caída del primer imperio y la promulgación de la Constitución Federal de 1824, la entidad fue reconocida como Estado Libre y Soberano, lo que permitió la creación de su propia ley fundamental y el inicio de su vida institucional republicana.

La presidenta de la Mesa Directiva, la diputada María Georgina Guzmán Álvarez, señaló que el homenaje busca enaltecer el legado de los legisladores que hace dos siglos sentaron las bases del marco constitucional queretano.

Representantes de los tres poderes del estado se reunieron para honrar 200 años de vida constitucional en la entidad.

"Este acto nos evoca a promover políticas públicas innovadoras para seguir manteniendo a Querétaro como un referente nacional", expresó.

Guzmán Álvarez afirmó que frente al bicentenario no basta con celebrar, sino que se debe defender lo construido y continuar con la misión de proteger y garantizar la soberanía del estado.

Constitución de 1825 sentó bases institucionales de Querétaro

El vicepresidente de la Mesa Directiva, el diputado Mauricio Cárdenas Palacios, explicó que la promulgación de aquella Carta Magna fue un acto fundacional en medio de los desafíos de una nación recién independizada.

A partir de la instalación del primer Congreso Constitucional en octubre de 1825, precisó, se emprendió la organización del funcionariado público, la estructuración de la hacienda estatal y la conformación del sistema jurídico local.

El legislador detalló que gracias a esa labor se designaron autoridades, se creó la primera Ley Orgánica Municipal, se integró el Supremo Tribunal de Justicia y se establecieron las reglas básicas del gobierno local.

"Querétaro dejó de ser solo una entidad reconocida en el papel para convertirse en un estado plenamente organizado", indicó Cárdenas Palacios.

Al acto asistieron Alfredo Botello Montes, en representación del gobernador Mauricio Kuri González, y el magistrado Carlos Rubén Eguiarte Mereles, en representación del presidente del Poder Judicial, Braulio Guerra Urbiola.

La ceremonia reunió a los tres poderes del estado en un ejercicio de memoria histórica que, según los legisladores, invita a valorar el origen de las estructuras que hoy sostienen la convivencia democrática en Querétaro.