Hasta 12 años de cárcel por conducir ebrio en Querétaro

La Legislatura aprobó reformas al Código Penal que establecen prisión de 5 a 12 años para quienes conduzcan en estado de ebriedad y provoquen lesiones o muerte, además de derogar el delito de extorsión del ordenamiento local para unificar criterios con la legislación federal.

Sesión del Congreso de Querétaro donde se aprobaron reformas que endurecen penas por conducción en ebriedad

Homero Barrera McDonald, diputado de MORENA en la LXI Legislatura, durante su intervención en tribuna sobre las reformas al Código Penal de Querétaro.

Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Ene 28, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

Querétaro, 28 de enero de 2026. - Conducir en estado de ebriedad o bajo efectos de sustancias y provocar lesiones o muerte será sancionado con prisión de 5 a 12 años en Querétaro, además de 200 a 500 horas de trabajo comunitario y multas de 100 a 400 días.

La Legislatura aprobó reformas al artículo 228 del Código Penal que endurecen las penas por conducción en ebriedad como respuesta al reclamo ciudadano de sanciones ejemplares.

Las modificaciones al Código Penal establecen que las sanciones incluyen inhabilitación, suspensión y hasta cancelación definitiva de la licencia de conducir.

Las penas se determinaron mediante ejercicio de derecho comparado con otras entidades, precisó el diputado Homero Barrera McDonald, autor de una de las iniciativas dictaminadas de forma conjunta.

La reforma responde a casos donde conductores bajo efectos de alcohol o drogas provocan accidentes con víctimas mortales o lesionados graves.

La ciudadanía ha exigido sanciones más severas para crear conciencia sobre la responsabilidad al conducir, explicaron legisladores durante la sesión de pleno.

Derogación de extorsión local unifica criterios con legislación federal

El Congreso también aprobó derogar el delito de extorsión del Código Penal estatal para alinearse con la legislación federal.

La modificación responde a una reforma constitucional del gobierno federal que busca terminar con la dispersión legal y cerrar vacíos jurídicos en la persecución del delito de extorsión en Querétaro.

Mantener un delito de extorsión distinto en el ordenamiento local generaba contradicciones legales y debilitaba la actuación coordinada de autoridades ante un delito que opera con redes interestatales y digitales, señalaron durante la sesión.

La derogación fortalece la capacidad del Estado para combatir la extorsión bajo un marco nacional uniforme diseñado para enfrentar la operación delictiva interestatal.

La extorsión es uno de los delitos que más daño causa a familias, comercios y paz social, reconocieron legisladores al aprobar la iniciativa.

Las dos reformas forman parte del paquete legislativo aprobado por unanimidad en la LXI Legislatura. Las modificaciones entrarán en vigor una vez publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro, lo que permitirá la aplicación inmediata de las nuevas penas para conducción bajo influencia de sustancias.

gobiernojusticialegislatura

Reciente

Infraestructura hidráulica con pozo y tanque de almacenamiento para abasto de agua en zona oriente San Juan del Río
San Juan del Río

San Juan inaugura pozo en Lomas de Banthí el 4 de febrero

El gobierno municipal inaugurará el próximo martes un pozo con capacidad de 30 litros por segundo y tanque de 500 metros cúbicos en Lomas de Banthí para reforzar abasto en zona oriente.

Documento del Programa Hídrico de Querétaro presentado por gobierno estatal ante crisis de agua
Querétaro

Querétaro presenta Programa Hídrico ante crisis de agua

El documento plantea una estrategia de largo plazo con participación de gobierno, sectores productivos y ciudadanía ante la sobreexplotación del acuífero del Valle de Querétaro.

Maquinaria pesada para obras de regulación hidráulica en zona de Peñuelas en Querétaro
Querétaro

Obras hidráulicas en Peñuelas arrancan el 4 de febrero

Los trabajos contemplan la construcción de una estructura de regulación con capacidad para más de 130 mil metros cúbicos de agua en cinco meses.

Infraestructura hídrica en construcción para tratamiento de aguas residuales en Querétaro
Querétaro

Querétaro destinará 200 mdp para Planta Sur en 2026

El gobierno estatal busca complementar con recursos federales para concluir la obra de tratamiento de aguas residuales que registra un avance del 45 por ciento.