Querétaro, 28 de enero de 2026. - Conducir en estado de ebriedad o bajo efectos de sustancias y provocar lesiones o muerte será sancionado con prisión de 5 a 12 años en Querétaro, además de 200 a 500 horas de trabajo comunitario y multas de 100 a 400 días.

La Legislatura aprobó reformas al artículo 228 del Código Penal que endurecen las penas por conducción en ebriedad como respuesta al reclamo ciudadano de sanciones ejemplares.

Las modificaciones al Código Penal establecen que las sanciones incluyen inhabilitación, suspensión y hasta cancelación definitiva de la licencia de conducir.

Las penas se determinaron mediante ejercicio de derecho comparado con otras entidades, precisó el diputado Homero Barrera McDonald, autor de una de las iniciativas dictaminadas de forma conjunta.

La reforma responde a casos donde conductores bajo efectos de alcohol o drogas provocan accidentes con víctimas mortales o lesionados graves.

La ciudadanía ha exigido sanciones más severas para crear conciencia sobre la responsabilidad al conducir, explicaron legisladores durante la sesión de pleno.

Derogación de extorsión local unifica criterios con legislación federal

El Congreso también aprobó derogar el delito de extorsión del Código Penal estatal para alinearse con la legislación federal.

La modificación responde a una reforma constitucional del gobierno federal que busca terminar con la dispersión legal y cerrar vacíos jurídicos en la persecución del delito de extorsión en Querétaro.

Mantener un delito de extorsión distinto en el ordenamiento local generaba contradicciones legales y debilitaba la actuación coordinada de autoridades ante un delito que opera con redes interestatales y digitales, señalaron durante la sesión.

La derogación fortalece la capacidad del Estado para combatir la extorsión bajo un marco nacional uniforme diseñado para enfrentar la operación delictiva interestatal.

La extorsión es uno de los delitos que más daño causa a familias, comercios y paz social, reconocieron legisladores al aprobar la iniciativa.

Las dos reformas forman parte del paquete legislativo aprobado por unanimidad en la LXI Legislatura. Las modificaciones entrarán en vigor una vez publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro, lo que permitirá la aplicación inmediata de las nuevas penas para conducción bajo influencia de sustancias.