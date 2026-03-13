Tolimán, 13 de marzo de 2026. — La Comisión de Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura tiene entre sus pendientes el análisis y aprobación de una reforma constitucional en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en Querétaro, anunció el diputado Homero Barrera McDonald durante una sesión de trabajo realizada en Tolimán.
El legislador convocó a los representantes de los 18 ayuntamientos a participar en la discusión de esta iniciativa.
La entidad concentra población indígena principalmente en municipios del semidesierto y la Sierra Gorda.
Tolimán, sede de la sesión, alberga la mayor concentración de población otomí del estado, con alrededor del 25% de sus habitantes mayores de cinco años hablantes de lengua indígena, según el Censo de Población 2020.
Barrera McDonald señaló que el objetivo de la reforma es fortalecer el marco legal para garantizar la inclusión y el bienestar de los pueblos indígenas y afromexicanos, protegiendo sus derechos y promoviendo su integración a la vida política, social y económica del estado con respeto a sus culturas, tradiciones y formas de organización.
Hasta el momento, la comisión legislativa no ha fijado fecha para el inicio formal del análisis ni para la convocatoria al Constituyente Permanente sobre esta materia.