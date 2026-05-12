Encarcelan a hombre que acosó armado a alumnos en El Marqués

El Marqués, 12 de mayo de 2026. — Tomás "N" apuntó con una pistola de aire a estudiantes al exterior de una escuela secundaria en la comunidad de Saldarriaga, en El Marqués, mientras les exigía que lo observaran ejecutando actos de connotación sexual.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso del imputado por los delitos de acoso sexual y armas prohibidas, tras una audiencia inicial en la que el juez de Control impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar y otorgó un plazo de un mes para la investigación complementaria del caso.

La detención se ejecutó con apoyo de la Policía Municipal de El Marqués, tras el reporte sobre la conducta exhibida al exterior del plantel.

La autoridad ministerial no precisó la fecha del hecho, el número de estudiantes afectados ni el nombre de la escuela secundaria donde ocurrió el incidente, datos que quedan pendientes de la carpeta de investigación.

En audiencia inicial, tras la puesta a disposición del detenido y las indagatorias de la Policía de Investigación del Delito, la autoridad judicial vinculó a proceso a Tomás "N" bajo el supuesto de acoso sexual concurrente con el porte de un objeto que las víctimas razonablemente percibieron como arma.

Una vinculación previa por hechos con arma de fuego en Santa Rosa Jáuregui siguió un trayecto procesal similar en enero de este año.

El caso se inscribe en una agenda donde el acoso contra mujeres y menores ha empujado reformas penales recientes. La Ley Valeria , impulsada en la Cámara de Diputados en febrero de 2026, fija penas de uno a cuatro años de prisión por hostigamiento reiterado.

La normativa estatal queretana sanciona el acoso sexual con penalidades acumulables cuando concurre con armas prohibidas, supuesto en el que se ubica el caso de Saldarriaga.

Acoso armado en escuelas: el contexto que rodea el caso de Saldarriaga

La comunidad de Saldarriaga, al noreste del municipio de El Marqués, ha sido escenario recurrente de despliegues coordinados por la Fiscalía estatal.

En marzo, operativos en Marqués y la capital queretana permitieron cinco detenciones por violencia familiar y allanamiento bajo la estrategia interinstitucional Sinergia.

La presencia de un agresor armado al exterior de un plantel educativo añade una variable que las corporaciones venían identificando como riesgo creciente.

¿Qué hace el sistema escolar ante un acoso armado al exterior del plantel?

Programas de prevención en escuelas han incorporado en otros municipios pláticas sobre identificación de personas extrañas y rutas de emergencia.

La dependencia ministerial no informó si la secundaria de Saldarriaga activó algún protocolo de resguardo tras el incidente.