Encarcelan a hombre que acosó armado a alumnos en El Marqués

Amagó con pistola a alumnos de secundaria en Saldarriaga; la Fiscalía no precisó cuántos fueron amenazados.

Audiencia inicial en Querétaro donde Tomás N fue vinculado a proceso por acoso sexual armado contra estudiantes en El Marqués.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro presentó los datos de prueba que llevaron a la vinculación a proceso de Tomás "N".

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, 12 de mayo de 2026. — Tomás "N" apuntó con una pistola de aire a estudiantes al exterior de una escuela secundaria en la comunidad de Saldarriaga, en El Marqués, mientras les exigía que lo observaran ejecutando actos de connotación sexual.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso del imputado por los delitos de acoso sexual y armas prohibidas, tras una audiencia inicial en la que el juez de Control impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar y otorgó un plazo de un mes para la investigación complementaria del caso.

La detención se ejecutó con apoyo de la Policía Municipal de El Marqués, tras el reporte sobre la conducta exhibida al exterior del plantel.

La autoridad ministerial no precisó la fecha del hecho, el número de estudiantes afectados ni el nombre de la escuela secundaria donde ocurrió el incidente, datos que quedan pendientes de la carpeta de investigación.

En audiencia inicial, tras la puesta a disposición del detenido y las indagatorias de la Policía de Investigación del Delito, la autoridad judicial vinculó a proceso a Tomás "N" bajo el supuesto de acoso sexual concurrente con el porte de un objeto que las víctimas razonablemente percibieron como arma.

Una vinculación previa por hechos con arma de fuego en Santa Rosa Jáuregui siguió un trayecto procesal similar en enero de este año.

El caso se inscribe en una agenda donde el acoso contra mujeres y menores ha empujado reformas penales recientes. La Ley Valeria, impulsada en la Cámara de Diputados en febrero de 2026, fija penas de uno a cuatro años de prisión por hostigamiento reiterado.

La normativa estatal queretana sanciona el acoso sexual con penalidades acumulables cuando concurre con armas prohibidas, supuesto en el que se ubica el caso de Saldarriaga.

Acoso armado en escuelas: el contexto que rodea el caso de Saldarriaga

La comunidad de Saldarriaga, al noreste del municipio de El Marqués, ha sido escenario recurrente de despliegues coordinados por la Fiscalía estatal.

En marzo, operativos en Marqués y la capital queretana permitieron cinco detenciones por violencia familiar y allanamiento bajo la estrategia interinstitucional Sinergia.

La presencia de un agresor armado al exterior de un plantel educativo añade una variable que las corporaciones venían identificando como riesgo creciente.

¿Qué hace el sistema escolar ante un acoso armado al exterior del plantel?

Programas de prevención en escuelas han incorporado en otros municipios pláticas sobre identificación de personas extrañas y rutas de emergencia.

La dependencia ministerial no informó si la secundaria de Saldarriaga activó algún protocolo de resguardo tras el incidente.

El plazo de un mes vence en junio, fecha en la que la Fiscalía estatal deberá presentar las diligencias complementarias antes de formular acusación contra Tomás "N".

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