Arde camioneta cargada con cilindros de gas en San Isidro

San Juan del Río, 12 de mayo de 2026. — Una camioneta de la empresa Gas Express Nieto, cargada con cilindros de gas LP, ardió por presunto sobrecalentamiento del motor en la localidad de San Isidro, en San Juan del Río.
El fuego se propagó al sistema eléctrico y consumió la parte frontal y del motor de la unidad antes de que las llamas pudieran alcanzar los tanques que transportaba.
El conductor fue valorado por los servicios de emergencia, ya que se dijo que había resultado con algunas lesiones. Bomberos de San Juan del Río y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio, cerraron la vialidad y sofocaron las llamas para impedir un percance mayor.
El incidente generó alarma entre los habitantes de la localidad por el riesgo evidente: una camioneta repartidora con cilindros de gas LP ardiendo a plena vista, mientras el operador realizaba su recorrido habitual por las calles de San Isidro.
La preocupación se mantuvo hasta que los cuerpos de emergencia confirmaron que el fuego no había alcanzado la carga. La empresa Gas Express Nieto ya registraba antecedentes de incidentes viales en el municipio, entre ellos la volcadura de pipa sobre la carretera Loma Linda-El Rosario en febrero de 2022.
Los bomberos llegaron con equipo para sofocar las llamas y evitar que el fuego se expandiera hacia los cilindros transportados o hacia los inmuebles cercanos.
Las autoridades no precisaron el número de cilindros que transportaba la unidad ni el destino del reparto programado para esa jornada. El operador fue valorado en el lugar con lesiones leves. En la región de San Juan del Río, la atención a fugas y siniestros vinculados a gas LP ha ocupado a los cuerpos de emergencia con frecuencia, como el conato de incendio atendido en abril en la colonia Fátima por la rotura de una manguera en un tanque doméstico.