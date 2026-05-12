Arde camioneta cargada con cilindros de gas en San Isidro

Sobrecalentamiento consumió motor y frente de la unidad; los cilindros de gas LP no fueron alcanzados.

Camioneta repartidora de Gas Express Nieto consumida por el fuego en la localidad de San Isidro, San Juan del Río

La camioneta repartidora de Gas Express Nieto quedó con el motor y el frente consumidos por el fuego en San Isidro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 12 de mayo de 2026. — Una camioneta de la empresa Gas Express Nieto, cargada con cilindros de gas LP, ardió por presunto sobrecalentamiento del motor en la localidad de San Isidro, en San Juan del Río.

El fuego se propagó al sistema eléctrico y consumió la parte frontal y del motor de la unidad antes de que las llamas pudieran alcanzar los tanques que transportaba.

El conductor fue valorado por los servicios de emergencia, ya que se dijo que había resultado con algunas lesiones. Bomberos de San Juan del Río y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio, cerraron la vialidad y sofocaron las llamas para impedir un percance mayor.

El incidente generó alarma entre los habitantes de la localidad por el riesgo evidente: una camioneta repartidora con cilindros de gas LP ardiendo a plena vista, mientras el operador realizaba su recorrido habitual por las calles de San Isidro.

La preocupación se mantuvo hasta que los cuerpos de emergencia confirmaron que el fuego no había alcanzado la carga. La empresa Gas Express Nieto ya registraba antecedentes de incidentes viales en el municipio, entre ellos la volcadura de pipa sobre la carretera Loma Linda-El Rosario en febrero de 2022.

Los bomberos llegaron con equipo para sofocar las llamas y evitar que el fuego se expandiera hacia los cilindros transportados o hacia los inmuebles cercanos.

Las autoridades no precisaron el número de cilindros que transportaba la unidad ni el destino del reparto programado para esa jornada. El operador fue valorado en el lugar con lesiones leves. En la región de San Juan del Río, la atención a fugas y siniestros vinculados a gas LP ha ocupado a los cuerpos de emergencia con frecuencia, como el conato de incendio atendido en abril en la colonia Fátima por la rotura de una manguera en un tanque doméstico.

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