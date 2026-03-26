Camioneta se incendia tras impactar guarnición en distribuidor vial de San Juan del Río

Bomberos extinguen incendio vehicular en distribuidor vial frente a Fiscalía estatal.

Camioneta incendiada sobre distribuidor vial frente a Fiscalía del Estado en San Juan del Río, Querétaro

Bomberos de San Juan del Río sofocaron el incendio provocado por el impacto de la camioneta contra la guarnición del distribuidor vial.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 26 de marzo de 2026. —Una camioneta se proyectó contra la guarnición del distribuidor vial ubicado frente a la Fiscalía del Estado en San Juan del Río y se incendió al momento del impacto. No se reportaron personas lesionadas.

Camioneta incendiada sobre distribuidor vial frente a Fiscal\u00eda del Estado en San Juan del R\u00edo, Quer\u00e9taro Bomberos de San Juan del Río sofocaron el incendio provocado por el impacto de la camioneta contra la guarnición del distribuidor vial. rotativo.com.mx

Bomberos municipales y elementos de la Policía acudieron al lugar para atender la emergencia y tomar conocimiento del hecho.

Camioneta incendiada sobre distribuidor vial frente a Fiscal\u00eda del Estado en San Juan del R\u00edo, Quer\u00e9taro Bomberos de San Juan del Río sofocaron el incendio provocado por el impacto de la camioneta contra la guarnición del distribuidor vial. rotativo.com.mx

El accidente ocurrió en el tramo del parque industrial a la altura de las instalaciones de la Fiscalía estatal. La unidad circulaba a velocidad moderada cuando el conductor perdió el control —las causas permanecen bajo investigación— y fue directo contra la guarnición de la cinta de rodamiento. El choque desencadenó el incendio del vehículo.

Camioneta incendiada sobre distribuidor vial frente a Fiscal\u00eda del Estado en San Juan del R\u00edo, Quer\u00e9taro Bomberos de San Juan del Río sofocaron el incendio provocado por el impacto de la camioneta contra la guarnición del distribuidor vial. rotativo.com.mx

Los bomberos de San Juan del Río extinguieron las llamas antes de que el fuego se extendiera. Concluidas las maniobras de sofocamiento, una grúa remolcó los restos de la camioneta a un corralón. La unidad quedó completamente destruida.

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