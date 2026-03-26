San Juan del Río, 26 de marzo de 2026. —Una camioneta se proyectó contra la guarnición del distribuidor vial ubicado frente a la Fiscalía del Estado en San Juan del Río y se incendió al momento del impacto. No se reportaron personas lesionadas.
Bomberos de San Juan del Río sofocaron el incendio provocado por el impacto de la camioneta contra la guarnición del distribuidor vial. rotativo.com.mx
Bomberos municipales y elementos de la Policía acudieron al lugar para atender la emergencia y tomar conocimiento del hecho.
Bomberos de San Juan del Río sofocaron el incendio provocado por el impacto de la camioneta contra la guarnición del distribuidor vial. rotativo.com.mx
El accidente ocurrió en el tramo del parque industrial a la altura de las instalaciones de la Fiscalía estatal. La unidad circulaba a velocidad moderada cuando el conductor perdió el control —las causas permanecen bajo investigación— y fue directo contra la guarnición de la cinta de rodamiento. El choque desencadenó el incendio del vehículo.
Bomberos de San Juan del Río sofocaron el incendio provocado por el impacto de la camioneta contra la guarnición del distribuidor vial. rotativo.com.mx
Los bomberos de San Juan del Río extinguieron las llamas antes de que el fuego se extendiera. Concluidas las maniobras de sofocamiento, una grúa remolcó los restos de la camioneta a un corralón. La unidad quedó completamente destruida.