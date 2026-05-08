Montiel responde a PRI y MC: defienden "entreguismo"

La presidenta de Morena rechazó las acusaciones y las calificó como una "campaña permanente contra la soberanía".

Ariadna Montiel Reyes, nueva presidenta nacional de Morena, responde a acusaciones de corrupción del PRI y MC desde la dirigencia partidista

Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena desde el 3 de mayo de 2026.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 08, 2026
Mariana Torres García

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México, 8 de mayo de 2026. — "Basurero de la historia". Con esa frase definió Ariadna Montiel Reyes al Partido Revolucionario Institucional este jueves desde la dirigencia nacional de Morena, y disparó la respuesta inmediata del bloque opositor en el Senado.

La presidenta morenista, que dejó la Secretaría de Bienestar el 28 de abril para asumir el cargo partidista el 3 de mayo, calificó las acusaciones de corrupción contra el partido oficialista como una "campaña permanente contra la soberanía nacional" y acusó al tricolor de representar "el entreguismo" en la disputa por el modelo de país.

El choque escaló por la línea senatorial. Manuel Añorve, líder de los senadores priistas, exigió a Montiel que explique los desfalcos en Segalmex —que la Fiscalía General de la República cifró en más de 13 mil millones de pesos en un solo contrato—, las muertes registradas durante la construcción del Tren Interoceánico y el presunto uso electoral de los programas sociales.

Clemente Castañeda, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, se sumó al reclamo y pidió investigar el manejo de recursos federales durante la gestión de Montiel al frente de Bienestar.

La cifra que sostiene la acusación opositora proviene de la Auditoría Superior de la Federación. Con corte al 4 de mayo, la ASF reporta 5.4 millones de pesos en anomalías identificadas durante 2024 que no han sido subsanadas en la Secretaría de Bienestar.

Casi la mitad —2 millones 693 mil 960 pesos— corresponde a la falta de 214 expedientes de presuntos beneficiarios y a residuos y órdenes de pago entregados tras los huracanes John y Otis. Los apoyos se distribuyeron sin acreditar reglas de operación.

La presión llega en un momento delicado para Morena.

El partido enfrenta acusaciones cruzadas con Estados Unidos por presuntos vínculos de funcionarios mexicanos con el crimen organizado, encabezadas por la imputación contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

En paralelo, una diputada local de Morena en Guanajuato fue acusada esta semana de cargar una cirugía estética a recursos del Congreso, y el senador morenista Enrique Inzunza apareció dentro de las investigaciones del Departamento de Justicia estadounidense.

Montiel asumió la dirigencia tras la salida de Luisa María Alcalde, quien se incorporó al gabinete de Sheinbaum. La regiomontana administraba en Bienestar el presupuesto más grande del gobierno federal: más de 900 mil millones de pesos para programas sociales en 2026.

Su periodo al frente del partido se extiende hasta el 1 de octubre de 2027, en plena fase electoral, y la encuesta interna para definir candidaturas será su primera prueba operativa.

La nueva presidenta de Morena no detalló cómo responderá a las observaciones de la ASF ni si abrirá una revisión interna sobre los expedientes faltantes en Bienestar.

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