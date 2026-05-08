Sheinbaum a Trump: "México está actuando" contra cárteles

México, 8 de mayo de 2026. — La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió desde Palacio Nacional a la advertencia de Donald Trump de tomar acciones terrestres contra los países que no combatan al narcotráfico, y le recordó que México mantiene una estrategia con resultados verificables.

La mandataria expuso una baja cercana al 50% en homicidios dolosos, 2,500 laboratorios clandestinos desmantelados y reducción documentada del paso de fentanilo hacia el territorio estadounidense durante su administración.

Sheinbaum aclaró que la cooperación con Washington continuará, pero condicionada. "Siempre y cuando tengamos muy claro que no se viola la soberanía", precisó la presidenta durante la conferencia matutina.

Adelantó que sostendrá una llamada con Trump en los próximos días para abordar la agenda bilateral, en medio de las tensiones que han escalado tras la acusación contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

La presidenta extendió su respuesta al fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, quien anticipó que vendrán nuevas imputaciones contra funcionarios mexicanos vinculados al crimen organizado. Sheinbaum exigió pruebas.

Recordó que la Fiscalía General de la República mexicana descartó ejecutar la solicitud de detención contra Rocha Moya porque carecía de elementos probatorios suficientes.

El choque diplomático se inscribe en un contexto de presión escalada de la administración estadounidense. El zar antiterrorista Sebastian Gorka subió el tono contra los cárteles mexicanos esta semana, y el Departamento del Tesoro mantiene activa la ronda de sanciones contra redes de precursores químicos vinculadas al Cártel de Sinaloa. Sheinbaum advirtió a quienes cruzan a Estados Unidos para atacar al gobierno mexicano que "no tienen futuro".

La mandataria adelantó que viajará a Sonora durante la jornada, en una gira que combina seguridad, energía y revisión de proyectos de infraestructura estratégicos.



La conferencia matutina se dedicó al peso económico de la comunidad mexicoestadounidense: 28 millones de familias, según las cifras presentadas por la Latino Donor Collaborative en la propia mañanera.

El gobierno federal sostiene que la estrategia de seguridad rinde resultados medibles. La presidenta no informó si la nueva ronda de acusaciones de Estados Unidos contra políticos mexicanos incluye nombres específicos, ni precisó la fecha exacta de la llamada con Trump.