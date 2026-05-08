Sheinbaum a Trump: "México está actuando" contra cárteles

La presidenta condicionó la cooperación con Estados Unidos a que se respete la soberanía nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo durante conferencia matutina en Palacio Nacional el 8 de mayo de 2026 sobre tensión con Trump por cárteles

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la conferencia matutina del 8 de mayo de 2026 en Palacio Nacional.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 08, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

México, 8 de mayo de 2026. — La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió desde Palacio Nacional a la advertencia de Donald Trump de tomar acciones terrestres contra los países que no combatan al narcotráfico, y le recordó que México mantiene una estrategia con resultados verificables.

La mandataria expuso una baja cercana al 50% en homicidios dolosos, 2,500 laboratorios clandestinos desmantelados y reducción documentada del paso de fentanilo hacia el territorio estadounidense durante su administración.

Sheinbaum aclaró que la cooperación con Washington continuará, pero condicionada. "Siempre y cuando tengamos muy claro que no se viola la soberanía", precisó la presidenta durante la conferencia matutina.

Adelantó que sostendrá una llamada con Trump en los próximos días para abordar la agenda bilateral, en medio de las tensiones que han escalado tras la acusación contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

La presidenta extendió su respuesta al fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, quien anticipó que vendrán nuevas imputaciones contra funcionarios mexicanos vinculados al crimen organizado. Sheinbaum exigió pruebas.

Recordó que la Fiscalía General de la República mexicana descartó ejecutar la solicitud de detención contra Rocha Moya porque carecía de elementos probatorios suficientes.

El choque diplomático se inscribe en un contexto de presión escalada de la administración estadounidense. El zar antiterrorista Sebastian Gorka subió el tono contra los cárteles mexicanos esta semana, y el Departamento del Tesoro mantiene activa la ronda de sanciones contra redes de precursores químicos vinculadas al Cártel de Sinaloa. Sheinbaum advirtió a quienes cruzan a Estados Unidos para atacar al gobierno mexicano que "no tienen futuro".

La mandataria adelantó que viajará a Sonora durante la jornada, en una gira que combina seguridad, energía y revisión de proyectos de infraestructura estratégicos.

La conferencia matutina se dedicó al peso económico de la comunidad mexicoestadounidense: 28 millones de familias, según las cifras presentadas por la Latino Donor Collaborative en la propia mañanera.

El gobierno federal sostiene que la estrategia de seguridad rinde resultados medibles. La presidenta no informó si la nueva ronda de acusaciones de Estados Unidos contra políticos mexicanos incluye nombres específicos, ni precisó la fecha exacta de la llamada con Trump.

gobiernoclaudia sheinbaumeeuuseguridad

Reciente

Juan Pablo Colín, dirigente del PAN Jalisco, propone Ley anti-Morenarcos para filtrar candidatos con vínculos al crimen organizado en 2027
Política

Ley anti-Morenarcos: filtro al narco

Juan Pablo Colín presentará la iniciativa ante el Congreso local de Jalisco para blindar candidaturas rumbo a 2027.

Ariadna Montiel Reyes, nueva presidenta nacional de Morena, responde a acusaciones de corrupción del PRI y MC desde la dirigencia partidista
Política

Montiel vs PRI y MC por corrupción

La presidenta de Morena rechazó las acusaciones y las calificó como una "campaña permanente contra la soberanía".

Plan de Gasoductos para México con inversión de 140,905 mdp hacia 2030 anunciado por Sheinbaum y secretaria de Energía Luz Elena González
México

Plan Gasoductos: 140,905 mdp a 2030

El gobierno federal busca abastecer 13 nuevas centrales eléctricas y los Polos de Desarrollo del Plan México.

Tatiana Clouthier Carrillo, exsecretaria de Economía, deja el Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior para buscar gubernatura de Nuevo León en 2027
México

Clouthier renuncia: va por NL 2027

Sheinbaum aceptó la salida y elogió la vinculación lograda con la comunidad mexicana en Estados Unidos.