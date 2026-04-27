Washington, 27 de abril de 2026. — Cole Tomas Allen, profesor de 31 años originario de Torrance, California, comparece este lunes ante un tribunal federal en Washington para escuchar los cargos preliminares en su contra tras irrumpir armado el sábado por la noche en el hotel Washington Hilton, donde se desarrollaba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca con la presencia del presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump.
La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, anticipó que vendrán "muchos más cargos" sobre los dos formulados inicialmente.
La acusación inicial contempla uso de arma de fuego durante un delito violento y agresión a un agente federal con arma peligrosa, según el despacho de la fiscal federal. Pirro adelantó que la investigación podría derivar en nuevas imputaciones, incluido un eventual delito de terrorismo.
La administración de Donald Trump ha calificado al detenido como un atacante solitario que planeó el operativo durante semanas antes de viajar en tren desde Los Ángeles hasta la capital estadounidense, en un caso que suma tensión al gobierno republicano en plena ofensiva por sus prioridades de política exterior.
La hermana del detenido, residente en Maryland, declaró ante el FBI y agentes del Servicio Secreto que su hermano compró legalmente varias armas en una tienda de California y las almacenó sin permiso en la casa de sus padres en Torrance, según la Associated Press. La testigo describió a Allen como una persona propensa a expresar opiniones radicales.
El hermano del acusado, por su parte, contactó al Departamento de Policía de New London, Connecticut, a las 22:49 horas del sábado —aproximadamente dos horas después del ataque— para entregar un manifiesto que el acusado había enviado por correo electrónico minutos antes de irrumpir en el evento.
El documento, de más de mil palabras y revisado por la Associated Press, abre con un saludo informal y deriva en disculpas a familiares, colegas y estudiantes, antes de mezclar reclamos políticos contra la administración Trump con justificaciones religiosas.
En el escrito, Allen se autodenomina "Friendly Federal Assassin" —asesino federal amistoso— y enumera una jerarquía de objetivos priorizados de mayor a menor rango dentro del gobierno, según reportó The Washington Post.
El acusado también se burla de lo que describió como controles de seguridad laxos en el Washington Hilton.
Allen ingresó al recinto como huésped del propio hotel y se acercó a la zona de control con una escopeta, una pistola y varios cuchillos, de acuerdo con el reporte de la fiscal Pirro.
Cuando intentó cruzar el filtro del Servicio Secreto cercano a las escaleras del salón de baile donde más de 2,500 personas asistían a la cena, abrió fuego e impactó a un agente federal en su chaleco antibalas.
Los efectivos respondieron, lo redujeron en el suelo y lo trasladaron a un hospital para una evaluación médica. El agente herido recibió el alta horas después.
La Casa Blanca informó que Allen tenía vínculos con el grupo conocido como "The Wide Awakes" y había participado en una protesta del movimiento "No Kings" en California, según declaró la oficina del presidente al medio NewsChannel 9.
La portavoz Karoline Leavitt convocó a una conferencia de prensa programada para la 1 de la tarde de este lunes en la que se prevé ampliar los detalles de la investigación.
Una búsqueda en bases de datos estatales y federales no localizó antecedentes penales previos del detenido, según verificó la Associated Press.
El caso se inscribe en una secuencia creciente de amenazas contra Trump que incluye dos intentos confirmados de magnicidio en 2024 y un episodio reciente con un intruso armado en Mar-a-Lago.
Las autoridades federales mantienen abiertas varias líneas de investigación, entre ellas el análisis de los dispositivos electrónicos del acusado y entrevistas con conocidos en California y Connecticut.
Hasta el momento, el FBI y el Servicio Secreto consideran que actuó solo, aunque no han descartado por completo otras hipótesis.