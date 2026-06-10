Clima Querétaro hoy: prevén chubascos, granizo y rachas de viento

Conagua pronostica lluvia de 5 a 25 milímetros, descargas eléctricas y temperatura máxima de 27°C en la capital.

Pronóstico de Conagua para Querétaro con chubascos, posible granizo, rachas de viento y máxima de 27 grados.

Conagua prevé chubascos y posible caída de granizo en Querétaro durante la jornada.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 10 de junio de 2026.- El clima en Querétaro hoy estará marcado por cielo medio nublado a nublado, intervalos de chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo, de acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.

El aviso meteorológico tendrá vigencia de las 06:00 horas del 10 de junio a las 06:00 horas del 11 de junio de 2026, periodo en el que también se prevén bancos de niebla en zonas montañosas, ambiente fresco durante la mañana y condiciones templadas a cálidas por la tarde.

¿Cuánta lluvia caerá en Querétaro hoy?

Para el estado se esperan intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros, acumulado que coloca a Querétaro en el mismo rango previsto para Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato e Hidalgo.

El pronóstico llega en plena temporada de lluvias, periodo en el que autoridades estatales y municipales mantienen monitoreo por escurrimientos, encharcamientos y acumulación de agua en zonas urbanas y serranas.

Conagua advirtió que las lluvias fuertes a intensas pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y granizo, además de provocar incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

¿Cuál será la temperatura en Santiago de Querétaro?

Para la ciudad de Santiago de Querétaro se pronostica temperatura mínima de 16°C y máxima de 27°C, con 40% de probabilidad de lluvia durante el periodo de validez del aviso.

El viento será de dirección variable, de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en la región. Estas condiciones podrían reducir la visibilidad en zonas altas y generar desprendimiento de ramas, árboles o anuncios publicitarios.

La capital queretana también ha tenido reportes recientes de afectaciones por lluvias, entre ellas encharcamientos, llamados al 911 y movilización de cuerpos de emergencia por acumulación de agua en vialidades y viviendas.

En las últimas 24 horas, las lluvias registradas alcanzaron 12.5 milímetros en Jalpan, 0.3 milímetros en San Ildefonso y fueron inapreciables en Peñamiller y El Batán. La temperatura máxima más alta se reportó en Peñamiller, con 28°C, mientras que Jalpan y Juriquilla alcanzaron 26°C.

La vigilancia climática se mantiene después de dos jornadas recientes de lluvias en Querétaro, que dejaron viviendas afectadas, autos varados y acumulación de agua en distintas delegaciones de la capital, sin reporte de personas lesionadas.

El pronóstico regional para la Mesa Central incluye lluvias puntuales intensas en Puebla, muy fuertes en Morelos y fuertes en Tlaxcala, además de chubascos en Guanajuato, Querétaro e Hidalgo, todos con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Las rachas de viento también forman parte del escenario preventivo, luego de antecedentes en los que el viento y lluvia derribaron árboles en la capital queretana durante episodios de precipitación y granizo.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones al transitar por vialidades con acumulación de agua, evitar cruzar corrientes, retirar objetos que puedan caer por viento y mantenerse atentos a los avisos oficiales durante la jornada.

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