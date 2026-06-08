Lluvias anegan viviendas y vialidades en cuatro delegaciones de Querétaro capital

Querétaro, 8 de junio de 2026.- Dos jornadas consecutivas de lluvia dejaron afectaciones en viviendas, vehículos y vialidades de cuatro delegaciones de la capital queretana, con un rescate en la zona norte y sin personas lesionadas, de acuerdo con el balance de Protección Civil estatal y municipal.

El presidente municipal, Felifer Macías, informó que las precipitaciones más intensas dejaron acumulados superiores a 60 milímetros en zonas como Jurica, San Pedro Mártir, San José El Alto, Eduardo Loarca y Rancho San Pedro, aunque la lluvia cubrió prácticamente todo el territorio municipal. La cifra equivale a más del doble de un aguacero ordinario, que en la ciudad ronda los 25 milímetros.

El saldo del evento se mantuvo sin lesionados. Las afectaciones se concentraron en ingreso de agua a casas, autos varados, retorno de drenaje y coladeras obstruidas, atendidas por personal de emergencia durante la noche y la tarde siguiente.

"Gracias al trabajo preventivo que hemos venido realizando, de desazolves, limpiezas de alcantarillas y drenes, las afectaciones prácticamente fueron mínimas", señaló Macías.

¿Qué colonias se inundaron en Querétaro?

La primera tormenta cayó entre la noche del 3 y la madrugada del 4 de junio, con lluvia moderada que se prolongó de forma intermitente hasta cerca de las 03:00 horas. Los reportes se concentraron en Loma Bonita, Eduardo Loarca Castillo, Ciudad del Sol, Satélite, Sauces, Peñuelas, Cerrito Colorado y San Pedro Mártir.

Ese corte sumó cinco inundaciones en casa habitación, cuatro vehículos varados o afectados por acumulación de agua, seis anegaciones por retorno de drenaje y cuatro alcantarillas obstruidas.

En la colonia Sauces se liberaron coladeras en el cruce de Avenida de las Fuentes y calle Londres; sobre Avenida de la Cantera se reubicó una unidad varada, y en Paseo de la República, a la altura del puente de Jurica, solo se registró escurrimiento menor. La temporada anterior ya había dejado damnificados por lluvias en el municipio.

El rescate en Menchaca y los puntos críticos

La segunda lluvia se presentó entre las 17:00 y las 19:00 horas del 4 de junio, con escurrimientos importantes en Menchaca, San José el Alto, San Pedrito Peñuelas y Desarrollo San Pablo. En Menchaca, personal de emergencia rescató a una mujer y un menor atrapados por la corriente; ambos salieron sin lesiones.

Hasta las 20:15 horas, la Coordinación Municipal de Protección Civil contabilizó 15 atenciones derivadas del 911: 12 en la delegación Epigmenio González, una en Felipe Carrillo Puerto, una en Félix Osores Sotomayor y una en Josefa Vergara y Hernández.

Entre los reportes figuraron seis inundaciones en vivienda, cinco afectaciones a servicios o infraestructura, dos inundaciones en vialidad, un árbol caído en la colonia Rubén Jaramillo y el rescate ya mencionado.

El operativo también atendió apoyo vial en Paseo 5 de Febrero, a la altura de Tremec, una unidad en riesgo de arrastre sobre Avenida Monte Sacro y la apertura de una coladera obstruida en Avenida Peñuelas y Bernardo Quintana. Semanas atrás, el viento y la lluvia ya habían dejado árboles derribados en la capital.

Las obras que evitaron desbordamientos

El dren pluvial de Peñuelas no registró desbordamiento durante ninguno de los dos eventos, solo escurrimientos sin afectación a viviendas. El gobierno municipal vinculó ese resultado a las obras de captación en Cinco Halcones, donde operan los bordos Cuates I y Cuates II, ejecutados en coordinación con el gobierno del estado que encabeza Mauricio Kuri.

El director de Protección Civil municipal, Francisco Ramírez Santana, ubicó las precipitaciones dentro del arranque de la temporada de lluvias y ciclones tropicales e identificó como zonas de mayor escurrimiento Menchaca, Peñuelas, San José el Alto y el Centro Histórico, donde se mantiene monitoreo permanente según la alerta de lluvias vigente para la entidad.

En el plano estatal, el Sistema Estatal DIF anunció que mantiene listos sus protocolos para atender a posibles afectados, mientras la Coordinación Estatal de Protección Civil, a cargo de Javier Amaya Torres, conserva activa la declaratoria de emergencia y un fondo de 100 millones de pesos para contingencias.

El pronóstico oficial mantiene la probabilidad de lluvia en la entidad durante los próximos días, lo que deja en vigilancia los mismos puntos de la zona norte que ya operan al límite de su capacidad de drenaje.