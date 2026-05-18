Onda de calor y lluvias fuertes golpearán Querétaro e Hidalgo

Conagua pronostica chubascos de 25 a 50 mm con descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 50 km/h en la Mesa Central.

Cielo nublado sobre Querétaro con pronóstico de onda de calor y lluvias fuertes en Querétaro e Hidalgo este lunes y martes

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las rachas de viento de 30 a 50 km/h podrán derribar árboles y anuncios en zonas urbanas de Querétaro e Hidalgo.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 18 de mayo de 2026. — Temperaturas vespertinas de 35 a 40 grados Celsius y lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros golpearán al centro de Querétaro e Hidalgo este lunes 18 y martes 19 de mayo, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Las precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en ambas entidades.

Ambos estados forman parte de las 24 entidades del país donde la dependencia federal mantiene activa la onda de calor por una circulación anticiclónica en niveles medios sobre el golfo de México, condición que coincide con el ingreso de humedad y la formación de canales de baja presión en el interior de la República. La combinación de calor extremo y lluvia intensa repetirá el escenario que la Conagua identificó como alerta hace dos meses por chubascos de hasta 50 mm para esta misma franja territorial.

El boletín oficial detalla que en la Mesa Central el cielo amanecerá parcialmente nublado y la nubosidad se incrementará hacia la tarde con lluvias fuertes en Querétaro (norte) e Hidalgo (noroeste, sur y sureste), donde el organismo concentra su advertencia. En Puebla, entidad vecina, se prevén precipitaciones muy fuertes de 50 a 75 milímetros. El SMN advirtió que esos volúmenes podrán incrementar los niveles de ríos y arroyos, además de generar deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Querétaro e Hidalgo, en la franja de 35 a 40°C de la onda de calor

La franja térmica que afectará al centro de ambas entidades se extiende también a San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Jalisco, Michoacán, Morelos, Chiapas y otras 14 entidades, según el desglose del pronóstico de temperaturas máximas. En Querétaro, el escenario marca contraste con el cierre de abril, cuando el centro del estado registraba máximas de 33°C con lluvias ligeras de 0.1 a 5 mm por el coletazo del frente frío 44.

IndicadorQuerétaro (centro)Hidalgo (centro)
Temperatura máxima vespertina35 a 40°C35 a 40°C
Lluvias acumuladas previstas25 a 50 mm (norte)25 a 50 mm (noroeste, sur, sureste)
Rachas de viento30 a 50 km/h30 a 50 km/h
Granizo y descargas eléctricasPosiblesPosibles

Fuente: Pronóstico Meteorológico General y Pronóstico Extendido a 96 horas, Servicio Meteorológico Nacional, vigencia del 18 al 19 de mayo de 2026.

¿Qué zonas de Querétaro e Hidalgo enfrentarán mayor riesgo?

En Querétaro, el norte del estado concentra la advertencia por lluvia fuerte, lo que coloca a Jalpan de Serra, Pinal de Amoles, Landa de Matamoros, Arroyo Seco y Peñamiller en el rango más alto de monitoreo. En Hidalgo, las regiones noroeste, sur y sureste, que abarcan municipios como Tula de Allende, Huichapan, Pachuca, Tulancingo y la Sierra Otomí-Tepehua, registrarán el mismo nivel de alerta. El aviso no descarta caída de granizo ni descargas eléctricas en colonias urbanas con poco drenaje pluvial. La autoridad federal advirtió también que las rachas de viento podrán derribar árboles y estructuras publicitarias en zonas habitacionales y comerciales.

El gobernador Mauricio Kuri González instruyó desde marzo a Protección Civil estatal mantenerse al pendiente del comportamiento de la temporada 2026, según consignó Rotativo en su reporte sobre la alerta anticipada por lluvias en la entidad. La dependencia no precisó al cierre de este pronóstico cuántos albergues operarán durante la presente etapa de la temporada ni los puntos de monitoreo activados en la Sierra Gorda queretana.

El SMN mantiene vigilancia sobre el desarrollo de tormentas significativas en las siguientes 96 horas, periodo en el que la onda de calor se prolongará en Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas. El próximo boletín se emitirá conforme al calendario regular de la dependencia.

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