Onda de calor y lluvias fuertes golpearán Querétaro e Hidalgo

Querétaro, 18 de mayo de 2026. — Temperaturas vespertinas de 35 a 40 grados Celsius y lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros golpearán al centro de Querétaro e Hidalgo este lunes 18 y martes 19 de mayo, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Las precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en ambas entidades.

Ambos estados forman parte de las 24 entidades del país donde la dependencia federal mantiene activa la onda de calor por una circulación anticiclónica en niveles medios sobre el golfo de México, condición que coincide con el ingreso de humedad y la formación de canales de baja presión en el interior de la República. La combinación de calor extremo y lluvia intensa repetirá el escenario que la Conagua identificó como alerta hace dos meses por chubascos de hasta 50 mm para esta misma franja territorial.

El boletín oficial detalla que en la Mesa Central el cielo amanecerá parcialmente nublado y la nubosidad se incrementará hacia la tarde con lluvias fuertes en Querétaro (norte) e Hidalgo (noroeste, sur y sureste), donde el organismo concentra su advertencia. En Puebla, entidad vecina, se prevén precipitaciones muy fuertes de 50 a 75 milímetros. El SMN advirtió que esos volúmenes podrán incrementar los niveles de ríos y arroyos, además de generar deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Querétaro e Hidalgo, en la franja de 35 a 40°C de la onda de calor

La franja térmica que afectará al centro de ambas entidades se extiende también a San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Jalisco, Michoacán, Morelos, Chiapas y otras 14 entidades, según el desglose del pronóstico de temperaturas máximas. En Querétaro, el escenario marca contraste con el cierre de abril, cuando el centro del estado registraba máximas de 33°C con lluvias ligeras de 0.1 a 5 mm por el coletazo del frente frío 44.

Indicador Querétaro (centro) Hidalgo (centro) Temperatura máxima vespertina 35 a 40°C 35 a 40°C Lluvias acumuladas previstas 25 a 50 mm (norte) 25 a 50 mm (noroeste, sur, sureste) Rachas de viento 30 a 50 km/h 30 a 50 km/h Granizo y descargas eléctricas Posibles Posibles

Fuente: Pronóstico Meteorológico General y Pronóstico Extendido a 96 horas, Servicio Meteorológico Nacional, vigencia del 18 al 19 de mayo de 2026.

¿Qué zonas de Querétaro e Hidalgo enfrentarán mayor riesgo?

En Querétaro, el norte del estado concentra la advertencia por lluvia fuerte, lo que coloca a Jalpan de Serra, Pinal de Amoles, Landa de Matamoros, Arroyo Seco y Peñamiller en el rango más alto de monitoreo. En Hidalgo, las regiones noroeste, sur y sureste, que abarcan municipios como Tula de Allende, Huichapan, Pachuca, Tulancingo y la Sierra Otomí-Tepehua, registrarán el mismo nivel de alerta. El aviso no descarta caída de granizo ni descargas eléctricas en colonias urbanas con poco drenaje pluvial. La autoridad federal advirtió también que las rachas de viento podrán derribar árboles y estructuras publicitarias en zonas habitacionales y comerciales.

El gobernador Mauricio Kuri González instruyó desde marzo a Protección Civil estatal mantenerse al pendiente del comportamiento de la temporada 2026, según consignó Rotativo en su reporte sobre la alerta anticipada por lluvias en la entidad. La dependencia no precisó al cierre de este pronóstico cuántos albergues operarán durante la presente etapa de la temporada ni los puntos de monitoreo activados en la Sierra Gorda queretana.

El SMN mantiene vigilancia sobre el desarrollo de tormentas significativas en las siguientes 96 horas, periodo en el que la onda de calor se prolongará en Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas. El próximo boletín se emitirá conforme al calendario regular de la dependencia.