Querétaro, 14 de abril de 2026. — Lluvias aisladas de entre 0.1 y 5 milímetros, posible caída de granizo y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora marcarán la jornada de este martes en Querétaro, de acuerdo con el aviso número 207 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Para Santiago de Querétaro se prevé una temperatura mínima de 12 grados Celsius y máxima de 31 grados, con cielo medio nublado a nublado durante el día y ambiente frío por la mañana en las zonas serranas de la entidad.
El escenario responde al desplazamiento del frente frío número 44 sobre el noroeste del país, que interactúa con una vaguada en altura, la corriente en chorro subtropical y una línea seca en el norte de México.
Esa combinación genera inestabilidad atmosférica que alcanza a la Mesa Central, región donde se ubica Querétaro, aunque con intensidad menor que en el norte.
La dependencia federal monitoreará el sistema durante los próximos tres días, mismo plazo que cubrió el aviso previo sobre lluvias y granizo en la entidad emitido apenas un día antes.
Las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo, según el reporte oficial. El SMN advirtió que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, y que las precipitaciones, aunque aisladas, podrían generar encharcamientos, deslaves e incremento en los niveles de ríos y arroyos en zonas vulnerables.
La temporada de transición hacia las lluvias de verano ya había elevado la probabilidad de precipitación en la entidad durante los pasados fines de semana bajo vigilancia de Protección Civil municipal.
En las últimas 24 horas, las estaciones meteorológicas del estado registraron temperaturas máximas de 35 grados en Peñamiller, 31 en Carrillo y 28 en el Observatorio Querétaro.
Las mínimas se ubicaron entre 12 grados en San Ildefonso, Constitución de 1917, Derivadora San José y El Batán, y 15.2 grados en el Observatorio Querétaro. La única precipitación apreciable del día previo se reportó en Peñamiller, aunque con registro inapreciable.
A escala nacional, el pronóstico concentra las lluvias más intensas en Coahuila, donde se prevén acumulaciones de 25 a 50 milímetros, y advierte sobre posible formación de torbellinos en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora en Sonora.
El contraste con el escenario queretano es marcado: mientras el norte enfrenta fenómenos severos, la Mesa Central recibe el coletazo del sistema con lluvias de menor intensidad y rachas moderadas similares a las registradas durante el frente frío 40 de marzo.
El pronóstico tiene validez de las 06:00 horas de este martes a las 06:00 horas del miércoles 15 de abril.
La dependencia federal recomendó a la población extremar precauciones en vialidades urbanas por posible caída de ramas y anuncios, así como evitar el tránsito por caminos rurales del semidesierto y la Sierra Gorda durante las horas de mayor actividad eléctrica.