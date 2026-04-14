La premium, por su parte, alcanza los 29.18 en la sierra queretana y la magna se ubica en 23.79 en la capital. El resultado es un doble costo fijo que pega de lleno al bolsillo de hogares, transportistas y productores agrícolas en plena vuelta de Semana Santa.

El ajuste no llegó solo a Palmillas. La caseta de Tepotzotlán, puerta de entrada al Valle de México, pasó de 108 a 113 pesos para autos; el Libramiento Surponiente subió de 14 a 15 pesos en la caseta 61A, y el Libramiento Noreste rumbo a San Luis Potosí quedó en 65 pesos.

CAPUFE justificó el incremento, que oscila entre 4 y 9 por ciento según el tramo y el tipo de vehículo, en factores inflacionarios y costos de operación de la infraestructura. El golpe más fuerte lo absorbe el transporte de carga: en Palmillas los camiones pagan ahora entre 240 y 703 pesos según ejes, con incrementos superiores al 9 por ciento en las categorías más pesadas.

Para el automovilista que sale de San Juan del Río rumbo a la Ciudad de México, el viaje redondo solo en la caseta de Palmillas implica desembolsar 226 pesos, sin contar Tepotzotlán ni el combustible.

Si carga magna a 23.79 pesos por litro y su vehículo rinde 12 kilómetros por litro, el trayecto de ida y vuelta consume alrededor de 426 pesos más en gasolina.

Infografía comparativa del doble golpe al bolsillo queretano: nuevas tarifas de las casetas Palmillas (113 pesos) y Palmillas Bis (103 pesos) vigentes desde el 13 de abril, junto con los precios de magna, premium y diésel que rozan los 30 pesos por litro en municipios del estado. rotativo.com.mx

Sumados, el viaje básico CDMX-San Juan del Río ronda los 652 pesos por día, una cifra que ningún ajuste salarial reciente compensa para los miles de queretanos que hacen ese trayecto cotidianamente por trabajo, estudios o atención médica.

Quien elija premium pagará todavía más: en municipios serranos como Jalpan ese mismo recorrido superaría los 950 pesos diarios entre peaje y combustible, según los precios reportados esta semana por PETROIntelligence.

El sector transporte resiente la combinación con mayor crudeza. El llamado "hombre-camión" enfrenta el alza del peaje al mismo tiempo que el diésel se mueve entre 28.42 y 29.72 pesos por litro en distintos puntos del estado, una franja que en cuestión de centavos podría rebasar la barrera psicológica de los 30 pesos.

Cada peso de incremento en el diésel encarece los fletes hasta cuatro por ciento, costo que termina trasladándose al consumidor final en la canasta básica. La carretera federal 57, columna vertebral del corredor industrial del centro del país, registra un aforo de 130 mil vehículos diarios y atraviesa uno de los tramos con mayor incidencia de accidentes del país , con más de 400 colisiones anuales documentadas por la SICT y la Guardia Nacional.

Palmillas Bis, Tepotzotlán y libramientos también ajustan tarifas

El cuadro completo de aumentos para Querétaro quedó así: en Palmillas las motocicletas pagan 56 pesos, automóviles 113, autobuses 251 y camiones de 240 a 703 según ejes.

En Palmillas Bis, motos 51, autos 103, autobuses 216 y camiones de 210 a 583. La caseta de Tepotzotlán, primera al salir del Valle de México, cobra ahora 56 a motos, 113 a autos, 269 a autobuses y entre 257 y 743 pesos a camiones.

En el Libramiento Noreste, el tramo entre la entrada de la México-Querétaro y la salida hacia San Luis Potosí pasó a 32 pesos para motos, 65 para autos, 118 para autobuses y entre 112 y 166 para camiones, según el desglose publicado por AlertaQro Noticias.

El aumento queretano forma parte de un ajuste nacional que también pegó en autopistas del Estado de México, Hidalgo, Morelos, Veracruz y Guerrero.

La caseta de Tlalpan, en la México-Cuernavaca, pasó de 149 a 156 pesos; la México-Toluca brincó de 101 a 116; la México-Pirámides de 110 a 116; y el trayecto completo de la Autopista del Sol, que conecta Ciudad de México con Acapulco, escaló de 788 a 826 pesos para automóviles, un incremento de 38 pesos por viaje.

CAPUFE no precisó el monto total que recaudará por el ajuste ni desglosó cómo se distribuirá entre mantenimiento, operación y servicios de seguridad.

¿Qué falta por aclarar sobre el aumento?

La dependencia federal anunció el ajuste sin previo aviso amplio a los conductores, quienes se enteraron del incremento al llegar a las plazas de cobro. Hasta el cierre de esta edición, ni la delegación de CAPUFE en Querétaro ni el gobierno estatal han emitido postura sobre el impacto que el ajuste tendrá en el corredor industrial del Bajío, donde la logística de la industria automotriz y aeroespacial depende del cruce diario de tractocamiones por la 57.

Los representantes del sector gasolinero queretano tampoco han comentado la coyuntura combinada de peaje al alza y combustibles cercanos a los 30 pesos por litro, mientras los hogares queretanos enfrentan un abril en el que el tanque, el peaje y la canasta básica pesan cada vez más sobre el ingreso disponible.