Lluvias aisladas y rachas de 50 km/h golpean hoy a Querétaro por frente frío 44

El SMN pronostica precipitaciones con descargas eléctricas y posible granizo en toda la entidad queretana.

Mapa de sistemas meteorológicos del SMN muestra frente frío 44 sobre el norte de México y lluvias para Querétaro

El frente frío número 44 se desplaza sobre el noroeste del país e interactúa con una vaguada en altura según el SMN.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 14 de abril de 2026. — Lluvias aisladas de entre 0.1 y 5 milímetros, posible caída de granizo y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora marcarán la jornada de este martes en Querétaro, de acuerdo con el aviso número 207 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para Santiago de Querétaro se prevé una temperatura mínima de 12 grados Celsius y máxima de 31 grados, con cielo medio nublado a nublado durante el día y ambiente frío por la mañana en las zonas serranas de la entidad.

El escenario responde al desplazamiento del frente frío número 44 sobre el noroeste del país, que interactúa con una vaguada en altura, la corriente en chorro subtropical y una línea seca en el norte de México.

Esa combinación genera inestabilidad atmosférica que alcanza a la Mesa Central, región donde se ubica Querétaro, aunque con intensidad menor que en el norte.

La dependencia federal monitoreará el sistema durante los próximos tres días, mismo plazo que cubrió el aviso previo sobre lluvias y granizo en la entidad emitido apenas un día antes.

Las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo, según el reporte oficial. El SMN advirtió que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, y que las precipitaciones, aunque aisladas, podrían generar encharcamientos, deslaves e incremento en los niveles de ríos y arroyos en zonas vulnerables.

La temporada de transición hacia las lluvias de verano ya había elevado la probabilidad de precipitación en la entidad durante los pasados fines de semana bajo vigilancia de Protección Civil municipal.

En las últimas 24 horas, las estaciones meteorológicas del estado registraron temperaturas máximas de 35 grados en Peñamiller, 31 en Carrillo y 28 en el Observatorio Querétaro.

Las mínimas se ubicaron entre 12 grados en San Ildefonso, Constitución de 1917, Derivadora San José y El Batán, y 15.2 grados en el Observatorio Querétaro. La única precipitación apreciable del día previo se reportó en Peñamiller, aunque con registro inapreciable.

A escala nacional, el pronóstico concentra las lluvias más intensas en Coahuila, donde se prevén acumulaciones de 25 a 50 milímetros, y advierte sobre posible formación de torbellinos en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora en Sonora.

El contraste con el escenario queretano es marcado: mientras el norte enfrenta fenómenos severos, la Mesa Central recibe el coletazo del sistema con lluvias de menor intensidad y rachas moderadas similares a las registradas durante el frente frío 40 de marzo.

El pronóstico tiene validez de las 06:00 horas de este martes a las 06:00 horas del miércoles 15 de abril.

La dependencia federal recomendó a la población extremar precauciones en vialidades urbanas por posible caída de ramas y anuncios, así como evitar el tránsito por caminos rurales del semidesierto y la Sierra Gorda durante las horas de mayor actividad eléctrica.

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