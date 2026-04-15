Querétaro, 15 de abril de 2026. — Lluvias aisladas de entre 0.1 y 5 milímetros, posible actividad eléctrica y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora marcarán la jornada de este miércoles en Querétaro, de acuerdo con el aviso meteorológico número 209 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Para Santiago de Querétaro se pronostica una temperatura mínima de 12 grados Celsius y una máxima de 31 grados, con cielo medio nublado a nublado durante el día.
El escenario climatológico responde a la interacción de una línea seca sobre el norte del país con el frente frío número 44, una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, sistemas que generan inestabilidad atmosférica desde la frontera norte hasta la Mesa Central.
La intensidad mayor del fenómeno se concentra lejos de territorio queretano: en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas el SMN no descartó la formación de torbellinos durante este miércoles, mientras que Chihuahua y Durango registrarán rachas de hasta 70 kilómetros por hora.
Para la entidad queretana, el organismo federal advirtió que el viento representa el principal riesgo de la jornada, con posibilidad de derribar árboles y anuncios publicitarios en zonas urbanas.
La probabilidad de precipitación se ubica en el rango más bajo de la escala de Conagua, con acumulados que difícilmente superarán los 5 milímetros en 24 horas.
El comportamiento se mantiene en línea con el pronóstico de Protección Civil municipal, que la semana pasada anticipó precipitaciones ligeras entre semana y un repunte hacia el fin de semana.
Las estaciones de monitoreo de Conagua en la entidad no registraron lluvias durante las últimas 24 horas.
La temperatura máxima más alta del día previo correspondió a Peñamiller, con 36 grados Celsius, mientras que Juriquilla marcó la mínima más baja con 12 grados.
El Observatorio Querétaro reportó 29 grados de máxima y 15.5 grados de mínima, en lo que refleja la amplitud térmica característica del semidesierto queretano durante esta etapa de transición hacia la temporada de lluvias.