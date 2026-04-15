Querétaro tendrá lluvias aisladas y rachas de 50 km/h por línea seca y frente 44

Conagua advierte que las rachas podrían derribar árboles y anuncios publicitarios en zonas urbanas.

Mapa satelital del SMN sobre clima Querétaro hoy con frente frío 44 y línea seca

El SMN emitió el aviso meteorológico 209 con vigencia de 24 horas para todo el territorio nacional, incluido Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 15 de abril de 2026. — Lluvias aisladas de entre 0.1 y 5 milímetros, posible actividad eléctrica y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora marcarán la jornada de este miércoles en Querétaro, de acuerdo con el aviso meteorológico número 209 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para Santiago de Querétaro se pronostica una temperatura mínima de 12 grados Celsius y una máxima de 31 grados, con cielo medio nublado a nublado durante el día.

El escenario climatológico responde a la interacción de una línea seca sobre el norte del país con el frente frío número 44, una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, sistemas que generan inestabilidad atmosférica desde la frontera norte hasta la Mesa Central.

La intensidad mayor del fenómeno se concentra lejos de territorio queretano: en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas el SMN no descartó la formación de torbellinos durante este miércoles, mientras que Chihuahua y Durango registrarán rachas de hasta 70 kilómetros por hora.

Para la entidad queretana, el organismo federal advirtió que el viento representa el principal riesgo de la jornada, con posibilidad de derribar árboles y anuncios publicitarios en zonas urbanas.

La probabilidad de precipitación se ubica en el rango más bajo de la escala de Conagua, con acumulados que difícilmente superarán los 5 milímetros en 24 horas.

El comportamiento se mantiene en línea con el pronóstico de Protección Civil municipal, que la semana pasada anticipó precipitaciones ligeras entre semana y un repunte hacia el fin de semana.

Las estaciones de monitoreo de Conagua en la entidad no registraron lluvias durante las últimas 24 horas.

La temperatura máxima más alta del día previo correspondió a Peñamiller, con 36 grados Celsius, mientras que Juriquilla marcó la mínima más baja con 12 grados.

El Observatorio Querétaro reportó 29 grados de máxima y 15.5 grados de mínima, en lo que refleja la amplitud térmica característica del semidesierto queretano durante esta etapa de transición hacia la temporada de lluvias.

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