Frente frío 37 trae lluvias aisladas y heladas a Querétaro hoy

Conagua pronostica temperaturas bajo cero en zonas altas y rachas de hasta 50 km/h en el estado.

Cielo nublado con condiciones de frente frío y heladas en zonas altas de Querétaro, febrero 2026

Las heladas con temperaturas bajo cero representan el principal riesgo para grupos vulnerables en el estado.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 23 de febrero de 2026.- Lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros, heladas con temperaturas de -5 a 0 grados Celsius en zonas altas y rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora afectarán a Querétaro este lunes como consecuencia del frente frío número 37, que se extiende sobre el Mar Caribe y el sur de la península de Yucatán acompañado de una masa de aire ártico, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El sistema frontal genera condiciones meteorológicas adversas en al menos 20 estados del país, con lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en el norte y este de Chiapas como la zona más afectada. Para Querétaro, el impacto se concentra en tres fenómenos simultáneos: precipitaciones ligeras, descenso térmico considerable y vientos del tipo "Norte" que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Las heladas pronosticadas representan el principal riesgo para la entidad. En zonas serranas, los termómetros descenderán hasta 5 grados bajo cero, condición que afecta especialmente a personas en situación de calle, adultos mayores y menores de edad.

Conagua exhortó a la población a abrigarse e hidratarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y brindar atención especial a grupos vulnerables.

Viento y lluvias aisladas completan el panorama en Querétaro

Las rachas de viento oscilarán entre 30 y 50 kilómetros por hora en el estado, dentro del evento de "Norte" que alcanzará su mayor intensidad en el istmo y golfo de Tehuantepec con ráfagas de 100 a 120 km/h. La autoridad meteorológica recomendó extremar precauciones ante la posibilidad de caída de objetos y daños menores por el viento sostenido.

En cuanto a las precipitaciones, Querétaro recibirá únicamente lluvias aisladas —las de menor intensidad en la escala del SMN—, aunque estas podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo. El frente frío 37 concentra su mayor actividad pluvial en el sureste mexicano: Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Campeche registrarán acumulados significativamente mayores.

La población puede consultar el pronóstico por municipio a través de la aplicación ConaguaClima, el sitio smn.conagua.gob.mx y las redes sociales oficiales de Conagua para mantenerse al tanto de cualquier actualización en las condiciones climáticas durante las próximas horas.

climamedio ambientetemporada invernalfrente frío

