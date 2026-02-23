Querétaro, 23 de febrero de 2026.- Lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros, heladas con temperaturas de -5 a 0 grados Celsius en zonas altas y rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora afectarán a Querétaro este lunes como consecuencia del frente frío número 37, que se extiende sobre el Mar Caribe y el sur de la península de Yucatán acompañado de una masa de aire ártico, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El sistema frontal genera condiciones meteorológicas adversas en al menos 20 estados del país, con lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en el norte y este de Chiapas como la zona más afectada. Para Querétaro, el impacto se concentra en tres fenómenos simultáneos: precipitaciones ligeras, descenso térmico considerable y vientos del tipo "Norte" que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.
Las heladas pronosticadas representan el principal riesgo para la entidad. En zonas serranas, los termómetros descenderán hasta 5 grados bajo cero, condición que afecta especialmente a personas en situación de calle, adultos mayores y menores de edad.
Conagua exhortó a la población a abrigarse e hidratarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y brindar atención especial a grupos vulnerables.
Viento y lluvias aisladas completan el panorama en Querétaro
Las rachas de viento oscilarán entre 30 y 50 kilómetros por hora en el estado, dentro del evento de "Norte" que alcanzará su mayor intensidad en el istmo y golfo de Tehuantepec con ráfagas de 100 a 120 km/h. La autoridad meteorológica recomendó extremar precauciones ante la posibilidad de caída de objetos y daños menores por el viento sostenido.
En cuanto a las precipitaciones, Querétaro recibirá únicamente lluvias aisladas —las de menor intensidad en la escala del SMN—, aunque estas podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo. El frente frío 37 concentra su mayor actividad pluvial en el sureste mexicano: Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Campeche registrarán acumulados significativamente mayores.
La población puede consultar el pronóstico por municipio a través de la aplicación ConaguaClima, el sitio smn.conagua.gob.mx y las redes sociales oficiales de Conagua para mantenerse al tanto de cualquier actualización en las condiciones climáticas durante las próximas horas.