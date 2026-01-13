Querétaro, 12 de enero de 2026. — Protección Civil Municipal alertó que las temperaturas en Querétaro continuarán con un descenso importante durante toda la semana derivado del frente frío número 27 y la posibilidad de ingreso del frente frío 28 a partir del jueves 15 de enero.
Las temperaturas mínimas oscilarán entre seis y 10 grados, mientras que las máximas alcanzarán entre 19 y 23 grados, informó Francisco Ramírez, coordinador de la dependencia municipal.
El frente frío 27 impulsó una masa de aire polar desde el norte del país hacia la región central, lo que generó rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora durante el fin de semana. Para esta semana se prevén rachas de hasta 35 kilómetros por hora en las tardes y noches, explicó el funcionario.
Las autoridades reforzaron las estrategias de asistencia a personas en situación de calle mediante recorridos coordinados con Protección Civil del Estado y el Sistema Municipal DIF. El coordinador recomendó a la ciudadanía mantener anclados objetos y estructuras en domicilios para evitar accidentes por los vientos fuertes.
"Se prevé un descenso nuevamente en las temperaturas a partir del jueves 15 de enero", aseguró Ramírez.
La probabilidad de lluvias es muy baja, con acumulados de hasta un milímetro entre el jueves y el sábado, prácticamente sin representar condiciones mayores.
La temporada de frentes fríos en México incluye 48 sistemas meteorológicos que concluyen en mayo. Hasta el momento se han registrado 27 frentes fríos, por lo que la temporada invernal se encuentra en su punto medio.