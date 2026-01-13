Querétaro prevé descenso de temperatura por frente frío 28

Protección Civil alertó que las temperaturas mínimas oscilarán entre 6 y 10 grados durante toda la semana con rachas de viento de hasta 35 kilómetros por hora.

Ciudadanos queretanos se protegen del frío en la capital. La temperatura más baja del año fue de seis grados.

Ciudadanos queretanos se protegen del frío en la capital. La temperatura más baja del año fue de seis grados.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 12, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 12 de enero de 2026. — Protección Civil Municipal alertó que las temperaturas en Querétaro continuarán con un descenso importante durante toda la semana derivado del frente frío número 27 y la posibilidad de ingreso del frente frío 28 a partir del jueves 15 de enero.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre seis y 10 grados, mientras que las máximas alcanzarán entre 19 y 23 grados, informó Francisco Ramírez, coordinador de la dependencia municipal.

El frente frío 27 impulsó una masa de aire polar desde el norte del país hacia la región central, lo que generó rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora durante el fin de semana. Para esta semana se prevén rachas de hasta 35 kilómetros por hora en las tardes y noches, explicó el funcionario.

Las autoridades reforzaron las estrategias de asistencia a personas en situación de calle mediante recorridos coordinados con Protección Civil del Estado y el Sistema Municipal DIF. El coordinador recomendó a la ciudadanía mantener anclados objetos y estructuras en domicilios para evitar accidentes por los vientos fuertes.

"Se prevé un descenso nuevamente en las temperaturas a partir del jueves 15 de enero", aseguró Ramírez.

La probabilidad de lluvias es muy baja, con acumulados de hasta un milímetro entre el jueves y el sábado, prácticamente sin representar condiciones mayores.

La temporada de frentes fríos en México incluye 48 sistemas meteorológicos que concluyen en mayo. Hasta el momento se han registrado 27 frentes fríos, por lo que la temporada invernal se encuentra en su punto medio.

seguridadclimafriotemporada invernal

Reciente

Ginna Guzmán presidenta Mesa Directiva Congreso Querétaro reunión Ley Autismo movilidad incluyente AMEQ
Legislatura

Congreso de Querétaro avanza en Ley de Autismo con AMEQ

Presidenta Ginna Guzmán recibe a director Gerardo Cuanalo para integrar visión de movilidad incluyente en iniciativa legislativa que busca mejorar calidad de vida.

Roberto Cabrera y Agustín Dorantes durante entrega rehabilitación calle 5 Mayo San Juan del Río Querétaro infraestructura.
San Juan del Río

Cabrera y Dorantes entregan rehabilitación de calle 5 de Mayo

Alcalde de SJR y senador inauguran obra de 250 metros con carril prioritario, línea de agua de seis pulgadas, señalética y mobiliario urbano en zona centro.

Coordinador Paulino Moreno anuncia primera carrera botargas Festivaleando San Juan del Río Querétaro.
San Juan del Río

San Juan del Río organiza primera carrera de botargas

Festivaleando realizará evento deportivo el 18 de enero en Unidad Deportiva Norte con seis inflables gigantes, 60 botargas registradas y entrada gratuita para familias.

Presidenta Claudia Sheinbaum durante conferencia donde destacó incremento en servicios médicos del IMSS en México.
México

Sheinbaum destaca aumento de 60% en cirugías del IMSS

Presidenta resalta que incremento en servicios médicos es el resultado del reconocimiento del derecho a la salud pública de calidad y la formación de más especialistas en México.