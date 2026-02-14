San Juan del Río, 14 de febrero de 2026. —Más de 350 mujeres de diversas comunidades de San Juan del Río participaron en una convivencia con motivo del Día del Amor y la Amistad, organizada por el diputado local del Distrito 11, Guillermo "Memo" Vega, quien reconoció la labor cotidiana que realizan en sus familias y entornos comunitarios.
Al evento asistieron también el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías, y el alcalde sanjuanense, Roberto Cabrera Valencia.
La convivencia con mujeres de San Juan del Río se realizó en un contexto de coordinación entre los tres niveles de gobierno para acercar beneficios a las familias del municipio, que está próximo a cumplir 495 años de fundación.
Vega informó que continuará trabajando en equipo con el presidente municipal Roberto Cabrera y con el gobernador Mauricio Kuri para recorrer las localidades y sumarse a los esfuerzos ciudadanos.
Funcionarios de los tres niveles de gobierno coincidieron en la importancia de llevar beneficios a las familias del municipio. rotativo.com.mx
Durante su intervención, el legislador sanjuanense reconoció la multiplicidad de roles que desempeñan las mujeres en sus comunidades. "Ustedes son psicólogas, administradoras, maestras, doctoras", señaló, y agregó que además dedican tiempo a comités escolares, gestión de obras y apoyos vecinales.
Por su parte, Felipe Fernando Macías, presidente municipal de Querétaro, quien acudió como invitado especial a la convivencia de mujeres en San Juan del Río, indicó que las problemáticas municipales deben abordarse de manera conjunta.
El edil queretano precisó que el desarrollo debe llegar a todos los municipios del estado y no concentrarse únicamente en la zona metropolitana, por lo que es posible intercambiar políticas públicas exitosas entre demarcaciones.
Gobierno estatal reitera respaldo a familias de San Juan del Río
Tania Ruiz Castro, coordinadora de proyectos regionales de Gobierno del Estado, aseguró que las familias sanjuanenses cuentan con el respaldo del gobernador Kuri a través de las diversas dependencias estatales.
El diputado Guillermo "Memo" Vega durante la convivencia con mujeres del Distrito 11 en San Juan del Río. rotativo.com.mx
La funcionaria reiteró la disposición institucional para atender las necesidades de la población.
Roberto Cabrera Valencia, alcalde de San Juan del Río, comentó que las comunidades rurales son el origen del municipio y le han dado una riqueza cultural y de desarrollo significativa.
El edil subrayó que esta "generosa tierra" está por cumplir 495 años de fundación, un hecho que refuerza el compromiso de fortalecer el tejido comunitario en las localidades sanjuanenses.