Memo Vega reúne a 350 mujeres por Día del Amor en San Juan del Río

Diputado Memo Vega reconoce labor comunitaria de mujeres sanjuanenses durante convivencia.

Convivencia con más de 350 mujeres de comunidades de San Juan del Río organizada por el diputado Memo Vega por el Día del Amor y la Amistad

El diputado Guillermo "Memo" Vega durante la convivencia con mujeres del Distrito 11 en San Juan del Río.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 14, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 14 de febrero de 2026. —Más de 350 mujeres de diversas comunidades de San Juan del Río participaron en una convivencia con motivo del Día del Amor y la Amistad, organizada por el diputado local del Distrito 11, Guillermo "Memo" Vega, quien reconoció la labor cotidiana que realizan en sus familias y entornos comunitarios.

Al evento asistieron también el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías, y el alcalde sanjuanense, Roberto Cabrera Valencia.

La convivencia con mujeres de San Juan del Río se realizó en un contexto de coordinación entre los tres niveles de gobierno para acercar beneficios a las familias del municipio, que está próximo a cumplir 495 años de fundación.

Vega informó que continuará trabajando en equipo con el presidente municipal Roberto Cabrera y con el gobernador Mauricio Kuri para recorrer las localidades y sumarse a los esfuerzos ciudadanos.

Convivencia con m\u00e1s de 350 mujeres de comunidades de San Juan del R\u00edo organizada por el diputado Memo Vega por el D\u00eda del Amor y la Amistad Funcionarios de los tres niveles de gobierno coincidieron en la importancia de llevar beneficios a las familias del municipio. rotativo.com.mx

Durante su intervención, el legislador sanjuanense reconoció la multiplicidad de roles que desempeñan las mujeres en sus comunidades. "Ustedes son psicólogas, administradoras, maestras, doctoras", señaló, y agregó que además dedican tiempo a comités escolares, gestión de obras y apoyos vecinales.

Por su parte, Felipe Fernando Macías, presidente municipal de Querétaro, quien acudió como invitado especial a la convivencia de mujeres en San Juan del Río, indicó que las problemáticas municipales deben abordarse de manera conjunta.

El edil queretano precisó que el desarrollo debe llegar a todos los municipios del estado y no concentrarse únicamente en la zona metropolitana, por lo que es posible intercambiar políticas públicas exitosas entre demarcaciones.

Gobierno estatal reitera respaldo a familias de San Juan del Río

Tania Ruiz Castro, coordinadora de proyectos regionales de Gobierno del Estado, aseguró que las familias sanjuanenses cuentan con el respaldo del gobernador Kuri a través de las diversas dependencias estatales.

Convivencia con m\u00e1s de 350 mujeres de comunidades de San Juan del R\u00edo organizada por el diputado Memo Vega por el D\u00eda del Amor y la Amistad El diputado Guillermo "Memo" Vega durante la convivencia con mujeres del Distrito 11 en San Juan del Río. rotativo.com.mx

La funcionaria reiteró la disposición institucional para atender las necesidades de la población.

Roberto Cabrera Valencia, alcalde de San Juan del Río, comentó que las comunidades rurales son el origen del municipio y le han dado una riqueza cultural y de desarrollo significativa.

El edil subrayó que esta "generosa tierra" está por cumplir 495 años de fundación, un hecho que refuerza el compromiso de fortalecer el tejido comunitario en las localidades sanjuanenses.

politicapanmemo vega

Reciente

Presentación del libro San Juan del Río de la colección Querétaro sus municipios en el Portal del Diezmo del centro histórico sanjuanense
San Juan del Río

Presentan libro "San Juan del Río" en el Portal del Diezmo

Secretaria de Cultura y alcalde encabezan presentación de obra que recorre historia, gastronomía y tradiciones sanjuanenses.

Conferencia de prensa sobre alianza Morena PT y Verde para elecciones 2027 en Querétaro
San Juan del Río

Morena, PT y Verde blindan alianza rumbo a elecciones 2027 en Querétaro

Comisionada nacional del PT confirma desde San Juan del Río que la coalición con Morena y el Verde se mantiene firme para los comicios de 2027 en Querétaro.

Balance legislativo del diputado Edgar Inzunza con 32 iniciativas en el Congreso de Querétaro
San Juan del Río

32 iniciativas y contando: así rinde Inzunza en el Congreso de Querétaro

Inzunza detalla agenda legislativa con reformas en salud mental, democracia participativa y pueblos indígenas pendientes en el Congreso de Querétaro.

Armas de fuego de uso exclusivo del Ejército aseguradas a teniente de la Guardia Nacional adscrito a Querétaro en carretera de Durango
Seguridad

Cae teniente de la Guardia Nacional adscrito a Querétaro con 49 armas en Durango

FGR detiene en retén de Durango a oficial de la GN asignado a Querétaro con 34 armas largas y 15 cortas.