San Juan del Río, 14 de febrero de 2026. —Con 32 iniciativas presentadas de manera conjunta e individual, el diputado local Edgar Inzunza Ballesteros ofreció un balance de su trabajo legislativo en el Congreso de Querétaro y detalló una agenda pendiente que incluye reformas en salud mental, democracia participativa y pueblos indígenas.

El legislador morenista por el Distrito 10 rindió cuentas durante una conferencia de prensa celebrada este viernes en San Juan del Río.

La actual legislatura arrancó con dificultades derivadas de la reconfiguración de fuerzas políticas en el Congreso estatal, donde Morena se convirtió en la bancada con mayor número de diputados.

Inzunza reconoció que la llegada de la diputada Gina Guzmán a la presidencia del Congreso permitió destrabar los trabajos legislativos y alcanzar un ritmo de más de 10 iniciativas votadas por sesión.

"Los 25 diputados estamos con el ánimo de enfocarnos en lo que sí podemos avanzar", indicó el legislador, quien admitió que las diferencias ideológicas entre bancadas generan debates intensos en temas específicos, pero que la mayoría de las iniciativas aprobadas han salido con el consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de Querétaro.

Entre las reformas que el diputado tiene pendientes se encuentran modificaciones a la ley de salud mental enfocadas en la prevención del alcoholismo, una reforma deportiva que priorice el deporte comunitario por encima del alto rendimiento, y cambios a la ley de responsabilidades administrativas en Querétaro que obliguen a los funcionarios a responder exhortos legislativos.





Edgar Inzunza Ballesteros presentó su balance legislativo durante una conferencia de prensa en San Juan del Río. rotativo.com.mx

Democracia participativa y pueblos indígenas, entre reformas pendientes en Querétaro

Inzunza Ballesteros también adelantó una iniciativa de democracia participativa que calificó como prioritaria. La propuesta regularía el mecanismo de consultas directas a colonias y comunidades para que los ciudadanos participen en la toma de decisiones municipales.

"Es una reforma que incluye y que integra socialmente a la comunidad con quienes están gobernando", explicó el diputado sobre el alcance del proyecto legislativo en el Congreso.

Adicionalmente, el legislador mencionó avances en materia de pueblos indígenas y reformas a la ley para el manejo de recursos públicos del estado, aunque precisó que varias de estas propuestas aún requieren ser votadas en el pleno.

En materia presupuestal, Inzunza informó que en diciembre pasado la bancada logró por primera vez incorporar un enfoque social al presupuesto estatal y de algunos municipios.

El diputado detalló que condicionaron el endeudamiento de San Juan del Río y otras demarcaciones cuando no existía una justificación financiera clara, y aseguró que este logro representa un cambio en la forma de asignar recursos públicos en Querétaro.