San Juan del Río,13 de febrero de 2026.- El senador panista Agustín Dorantes Lambarri confirmó su aspiración a competir por la gubernatura de Querétaro en 2027 y reveló que Acción Nacional analiza al menos nueve perfiles —cuatro hombres y cinco mujeres— como posibles candidatos.
En entrevista desde San Juan del Río, el legislador federal aseguró que se mantiene en funciones senatoriales y que aún no define la fecha para solicitar licencia, aunque reiteró su compromiso con el municipio y con el estado.
De cara al proceso electoral de 2027, el PAN en Querétaro enfrenta el reto de definir candidaturas competitivas en un estado que ha gobernado de forma consecutiva. El partido aún no establece método de selección ni calendario oficial para la gubernatura de Querétaro en 2027, lo que ha generado movimientos anticipados entre los aspirantes.
Entre los perfiles masculinos que el propio partido ha mencionado, según Dorantes, figuran José "Chepe" Guerrero, Felipe Fernando Macías, Luis Nava y él mismo. En el caso de las mujeres, precisó que se analizan los nombres de Lupita Murguía, Tania Palacios, Sonia Rocha, Ana Paola López Birlain y Lorena García. El senador evitó expresar preferencia por alguno: "con el que decida el partido", respondió cuando se le preguntó con quién haría equipo.
Dorantes indicó que las variables para definir al candidato deberían ser el conocimiento del estado, la cercanía con la población y los resultados de gestión comprobables. A su juicio, cualquiera de los nueve aspirantes tiene experiencia suficiente para ganar la elección.
Agustín Dorantes Lambarri, senador del PAN por Querétaro, durante entrevista en San Juan del Río sobre su aspiración a la gubernatura. rotativo.com.mx
Martín Arango y la unidad panista en Querétaro
Respecto al dirigente estatal Martín Arango, cuyo liderazgo ha sido cuestionado por sectores internos, el senador descartó que genere división. Por el contrario, sostuvo que la experiencia de Arango en procesos electorales previos le permitirá conducir los retos de unidad en los distintos municipios de forma eficaz.
Sobre San Juan del Río, el legislador subrayó que el municipio es prioritario para el panismo estatal. Advirtió que su colindancia con entidades que presentan altos índices de inseguridad obliga al PAN a garantizar un gobierno responsable. "No podemos permitir que llegue un gobierno que permita que entre la inseguridad al municipio", señaló. La candidatura local, según el propio Dorantes, tampoco está definida pese a que ya existen perfiles identificados en la demarcación.
El senador reiteró que mientras no solicite licencia continuará gestionando proyectos federales para San Juan del Río y el resto de Querétaro, y que su decisión sobre los tiempos dependerá del momento en que el partido lo requiera.