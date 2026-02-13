Dorantes confirma aspiración a gubernatura de Querétaro 2027

Senador Agustín Dorantes Lambarri del PAN durante entrevista sobre gubernatura de Querétaro 2027 en San Juan del Río

Agustín Dorantes Lambarri, senador del PAN por Querétaro, durante entrevista en San Juan del Río sobre su aspiración a la gubernatura.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 13, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río,13 de febrero de 2026.- El senador panista Agustín Dorantes Lambarri confirmó su aspiración a competir por la gubernatura de Querétaro en 2027 y reveló que Acción Nacional analiza al menos nueve perfiles —cuatro hombres y cinco mujeres— como posibles candidatos.

En entrevista desde San Juan del Río, el legislador federal aseguró que se mantiene en funciones senatoriales y que aún no define la fecha para solicitar licencia, aunque reiteró su compromiso con el municipio y con el estado.

De cara al proceso electoral de 2027, el PAN en Querétaro enfrenta el reto de definir candidaturas competitivas en un estado que ha gobernado de forma consecutiva. El partido aún no establece método de selección ni calendario oficial para la gubernatura de Querétaro en 2027, lo que ha generado movimientos anticipados entre los aspirantes.

Entre los perfiles masculinos que el propio partido ha mencionado, según Dorantes, figuran José "Chepe" Guerrero, Felipe Fernando Macías, Luis Nava y él mismo. En el caso de las mujeres, precisó que se analizan los nombres de Lupita Murguía, Tania Palacios, Sonia Rocha, Ana Paola López Birlain y Lorena García. El senador evitó expresar preferencia por alguno: "con el que decida el partido", respondió cuando se le preguntó con quién haría equipo.

Dorantes indicó que las variables para definir al candidato deberían ser el conocimiento del estado, la cercanía con la población y los resultados de gestión comprobables. A su juicio, cualquiera de los nueve aspirantes tiene experiencia suficiente para ganar la elección.

Senador Agust\u00edn Dorantes Lambarri del PAN durante entrevista sobre gubernatura de Quer\u00e9taro 2027 en San Juan del R\u00edo Agustín Dorantes Lambarri, senador del PAN por Querétaro, durante entrevista en San Juan del Río sobre su aspiración a la gubernatura. rotativo.com.mx

Martín Arango y la unidad panista en Querétaro

Respecto al dirigente estatal Martín Arango, cuyo liderazgo ha sido cuestionado por sectores internos, el senador descartó que genere división. Por el contrario, sostuvo que la experiencia de Arango en procesos electorales previos le permitirá conducir los retos de unidad en los distintos municipios de forma eficaz.

Sobre San Juan del Río, el legislador subrayó que el municipio es prioritario para el panismo estatal. Advirtió que su colindancia con entidades que presentan altos índices de inseguridad obliga al PAN a garantizar un gobierno responsable. "No podemos permitir que llegue un gobierno que permita que entre la inseguridad al municipio", señaló. La candidatura local, según el propio Dorantes, tampoco está definida pese a que ya existen perfiles identificados en la demarcación.

El senador reiteró que mientras no solicite licencia continuará gestionando proyectos federales para San Juan del Río y el resto de Querétaro, y que su decisión sobre los tiempos dependerá del momento en que el partido lo requiera.

gobiernosenadoeleccionesagustin dorantes

Reciente

Presidencia municipal de San Juan del Río donde se anunció el recorte de empleados municipales para 2026
San Juan del Río

San Juan del Río recortará cerca de 100 empleados municipales en 2026

Cabrera Valencia anuncia ajustes durante el primer cuatrimestre por presión de pensiones y jubilaciones.

Zona de Prados de San Juan del Río donde se construirán viviendas Infonavit para familias del municipio queretano
San Juan del Río

Cabildo aprueba superficie para 2,000 viviendas de Infonavit en San Juan del Río

Alcalde Cabrera confirma proyección de 10,000 casas para el sexenio y gestión de infraestructura educativa y de salud.

Sesión ordinaria del Cabildo de San Juan del Río donde se aprobó el programa de obra pública 2026 con inversión superior a 9 millones de pesos
San Juan del Río

Cabildo de San Juan del Río aprueba 9 mdp en obra pública 2026

Ayuntamiento aprueba programa de obra pública y dona predios para nueva secundaria.

Expo Empleo Querétaro 2026 en Santa Rosa Jáuregui donde más de 30 empresas ofertarán 800 vacantes del sector industrial y servicios
Editorial

Expo Empleo en Santa Rosa Jáuregui ofertará 800 vacantes con sueldos de hasta 50 mil pesos

Secretaría del Trabajo convoca a feria laboral con más de 30 empresas el próximo martes en Santa Rosa Jáuregui.