Cabildo de San Juan del Río aprueba 9 mdp en obra pública 2026

Ayuntamiento aprueba programa de obra pública y dona predios para nueva secundaria.

Sesión ordinaria del Cabildo de San Juan del Río donde se aprobó el programa de obra pública 2026 con inversión superior a 9 millones de pesos

La donación de predios permitirá construir una secundaria anexa a la CBNEQ en beneficio de familias sanjuanenses.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 13, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 13 de febrero de 2026. — Más de 9 millones de pesos se destinarán a obra pública en San Juan del Río durante 2026, luego de que el Ayuntamiento aprobó por unanimidad, en sesión ordinaria de Cabildo, el Programa Operativo Anual de Obra Pública Municipal con recursos del Fondo Municipal, primera parte.

El esquema contempla cuatro líneas de acción que incluyen limpieza fluvial, rehabilitación vial y dignificación de espacios públicos en la demarcación.

La inversión forma parte de los Programas de Obra Pública por Administración y sus Reglas de Operación, avalados por síndicos y regidores.

Las cuatro líneas aprobadas son los programas de Limpieza del Río San Juan y Arroyo Xhosdá, Dignificación de Espacios Municipales, Imagen Vial, así como Rehabilitación de Calles y Caminos Vecinales, acciones que se implementarán a lo largo del presente año.

En la misma sesión, el Cabildo autorizó la donación de dos predios propiedad del municipio, ambos ubicados en La Paz, segunda sección, a favor de la Escuela Normal del Estado de Querétaro.

Los terrenos se destinarán a la construcción de una secundaria anexa a la CBNEQ San Juan del Río, con el objetivo de ampliar los servicios educativos en la zona.

Renuevan licencias para fraccionamiento vinculado a INFONAVIT

Los integrantes del Cabildo también aprobaron la renovación de licencias de ejecución de obras de urbanización, aplicación de incentivos fiscales y facilidades administrativas para el fraccionamiento Prados de San Juan.

La medida responde al cumplimiento del convenio de colaboración firmado el 13 de agosto de 2025 para implementar el Programa Nacional de Vivienda del INFONAVIT, que incluye ventas progresivas en el desarrollo habitacional.

Entre otros asuntos financieros, la sesión ordinaria incluyó modificaciones al programa "San Juan Mejor, Uniendo Voces", dictaminadas por la Comisión de Gobernación a partir de un oficio de la Secretaría de Desarrollo Social municipal.

gobiernocabildoroberto cabreraobras publicas

Reciente

Vacunación contra sarampión en instalaciones del DIF municipal de Querétaro en coordinación con Secretaría de Salud estatal
Querétaro

DIF Querétaro aplica 720 vacunas contra sarampión en cuatro jornadas

Coordinación municipal aplica nuevo esquema de citas previas y prioriza a niñas, niños y adolescentes.

Roberto Cabrera Valencia supervisa restauración de templos del Centro Histórico de San Juan del Río
San Juan del Río

Roberto Cabrera supervisa restauración de templos en San Juan del Río

Cabrera Valencia verifica rehabilitación de techos, cantera y alumbrado en Santo Domingo y San Juan Bautista.

Presidencia municipal de San Juan del Río donde se anunció el recorte de empleados municipales para 2026
San Juan del Río

San Juan del Río recortará cerca de 100 empleados municipales en 2026

Cabrera Valencia anuncia ajustes durante el primer cuatrimestre por presión de pensiones y jubilaciones.

Zona de Prados de San Juan del Río donde se construirán viviendas Infonavit para familias del municipio queretano
San Juan del Río

Cabildo aprueba superficie para 2,000 viviendas de Infonavit en San Juan del Río

Alcalde Cabrera confirma proyección de 10,000 casas para el sexenio y gestión de infraestructura educativa y de salud.