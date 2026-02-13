San Juan del Río, 13 de febrero de 2026. — Más de 9 millones de pesos se destinarán a obra pública en San Juan del Río durante 2026, luego de que el Ayuntamiento aprobó por unanimidad, en sesión ordinaria de Cabildo, el Programa Operativo Anual de Obra Pública Municipal con recursos del Fondo Municipal, primera parte.
El esquema contempla cuatro líneas de acción que incluyen limpieza fluvial, rehabilitación vial y dignificación de espacios públicos en la demarcación.
La inversión forma parte de los Programas de Obra Pública por Administración y sus Reglas de Operación, avalados por síndicos y regidores.
Las cuatro líneas aprobadas son los programas de Limpieza del Río San Juan y Arroyo Xhosdá, Dignificación de Espacios Municipales, Imagen Vial, así como Rehabilitación de Calles y Caminos Vecinales, acciones que se implementarán a lo largo del presente año.
En la misma sesión, el Cabildo autorizó la donación de dos predios propiedad del municipio, ambos ubicados en La Paz, segunda sección, a favor de la Escuela Normal del Estado de Querétaro.
Los terrenos se destinarán a la construcción de una secundaria anexa a la CBNEQ San Juan del Río, con el objetivo de ampliar los servicios educativos en la zona.
Renuevan licencias para fraccionamiento vinculado a INFONAVIT
Los integrantes del Cabildo también aprobaron la renovación de licencias de ejecución de obras de urbanización, aplicación de incentivos fiscales y facilidades administrativas para el fraccionamiento Prados de San Juan.
La medida responde al cumplimiento del convenio de colaboración firmado el 13 de agosto de 2025 para implementar el Programa Nacional de Vivienda del INFONAVIT, que incluye ventas progresivas en el desarrollo habitacional.
Entre otros asuntos financieros, la sesión ordinaria incluyó modificaciones al programa "San Juan Mejor, Uniendo Voces", dictaminadas por la Comisión de Gobernación a partir de un oficio de la Secretaría de Desarrollo Social municipal.