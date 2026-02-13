Campaña Cobijando Corazones del DIF Querétaro alcanza 9,118 cobijas recolectadas

DIF municipal distribuye cobijas en delegaciones vulnerables y mantiene abiertos los centros de acopio.

Querétaro, 13 de febrero de 2026. — La campaña Cobijando Corazones del Sistema Municipal DIF de Querétaro alcanzó un avance del 60 por ciento con 9,118 cobijas recolectadas de una meta inicial de 15,000.

La colecta, que inició entregas a principios de diciembre, continúa abierta y prioriza la distribución entre adultos mayores y habitantes de colonias vulnerables del municipio.

La directora del SMDIF, Gaby Valencia, informó que las cobijas recolectadas ya fueron distribuidas en diversas delegaciones, con énfasis particular en la zona de Santa Rosa en Querétaro.

La funcionaria aprovechó para hacer un llamado a la ciudadanía para sumarse a la donación, ante la continuidad de los frentes fríos en las próximas semanas.

Entre las alianzas que han fortalecido la campaña de cobijas del DIF Querétaro, Valencia detalló que el club Gallos Blancos realizó una donación de cobijas a través de su directora de finanzas, Mariana Acosta. Ese lote fue entregado directamente a familias de la colonia Solana Las Trojes.

Centros de acopio siguen abiertos en dos sedes

Quienes deseen sumarse a Cobijando Corazones pueden acudir a los dos centros de acopio habilitados: el Centro Cívico y las oficinas del DIF en Universo 2000, ubicadas en calle Galaxia 543, en Villas del Cimatario. Ambas sedes reciben donaciones en horario de oficina de 8:15 a 16:15 horas.

La directora del SMDIF precisó que la campaña no tiene fecha de cierre definida y permanecerá activa mientras las condiciones climatológicas lo requieran.

La distribución mantiene como prioridad a personas del sector de adultos mayores y a familias en situación de vulnerabilidad.

Los interesados en obtener más información sobre la colecta o sobre otros programas del DIF municipal pueden comunicarse al teléfono 238-7700.

