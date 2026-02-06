El operativo más reciente, revelado este jueves por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, surgió de información proporcionada por la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina.

La investigación duró cuatro meses e incluyó análisis de patrones delictivos y vigilancias fijas y móviles antes de la ejecución de los cateos.

En la acción participaron elementos de la SSPC, Sedena, Semar, la FGR, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro y la Fiscalía estatal.

De entidad tranquila a zona de operación multicartel

El principal detenido en el operativo es Diego "N", alias "El Flaco", identificado como operador de la organización Los Salazar.

Según García Harfuch, este sujeto coordinaba la venta y distribución de droga en la capital del estado, además de participar en tráfico de armas, agresiones contra grupos rivales, homicidios y reclutamiento de personas para la estructura criminal.

Los Salazar son una organización fundada en Sonora por Adán Salazar Zamorano, alias "Don Adán", quien fue detenido en Querétaro en 2011 y extraditado a Estados Unidos en 2023.

Operaron durante años como brazo armado de Los Chapitos en la franja Sonora-Chihuahua, pero a finales de 2023 rompieron esa alianza tras una disputa por el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

Desde entonces, según reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional, se independizaron y formaron el llamado Nuevo Cártel Independiente de Sonora junto a otras células disidentes.

La presencia de un operador suyo en Querétaro evidencia una expansión territorial que va más allá de su zona de influencia tradicional en el noroeste mexicano.





Infografía: Fuerzas federales han ejecutado múltiples operativos contra distintas organizaciones criminales en la entidad durante el último año. Infografía Rotativo de Querétaro.

¿Cuáles son los cárteles con presencia confirmada en Querétaro?

La captura de "El Flaco" se suma a una serie de operativos recientes contra el crimen organizado en la entidad.

En enero de 2026, fuerzas federales detuvieron a Ramón "N", alias "El Moncho", líder de Los Lavadora, célula ligada al CJNG dedicada al robo de autotransporte, narcomenudeo y homicidios en la autopista México-Querétaro.

El pasado 4 de febrero, un juez lo vinculó a proceso con prisión preventiva.

En julio de 2025 cayeron Felipe Jesús "N", alias "Franco 6", y Marcelino "N", alias "El Brócoli", identificados como jefe de plaza e integrante del Cártel del Golfo en Querétaro y Guanajuato, respectivamente.

Ambos contaban con orden de aprehensión por delincuencia organizada y fueron señalados como distribuidores de droga y responsables de homicidios en la región.

En ese mismo mes, dos cateos adicionales dejaron 12 personas detenidas con droga valuada en cuatro millones de pesos y 20 armas largas.

El ataque al bar Los Cantaritos en noviembre de 2024, que dejó 10 personas sin vida en Santiago de Querétaro, puso en evidencia la disputa entre el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima.

El gobernador Mauricio Kuri reconoció entonces que personas vinculadas a disputas en Guanajuato utilizaban Querétaro como zona de refugio y operación.

En diciembre de 2024 fue capturado Jaime "N", alias "Burras Prietas", líder de una célula dedicada al contrabando de armas y robo de autotransportes, tras cinco cateos en Querétaro y Guanajuato donde se aseguraron 29 vehículos.

También en ese año, las autoridades detuvieron a un generador de violencia procedente de Guerrero con armas y droga en el libramiento norte de la capital queretana, según un comunicado oficial de la SSPC.

El hecho de que estas organizaciones operan desde zonas urbanas de la capital —no solo en rutas carreteras— representa un cambio en el mapa de seguridad de una entidad que durante décadas fue considerada de baja incidencia delictiva a nivel nacional.

Hasta el momento, ni el gobierno estatal ni la Fiscalía de Querétaro han emitido postura sobre las implicaciones del operativo contra Los Salazar ni sobre la presencia simultánea de al menos cuatro cárteles en su territorio.