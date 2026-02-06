Estudiantes de UAQ e ITQ recorren Complejo de Seguridad Rhino en Querétaro

Estudiantes de 12 carreras visitan áreas de inteligencia, ciberseguridad y entrenamiento policial en Querétaro.

Estudiantes de UAQ e ITQ durante recorrido por el Complejo de Seguridad Rhino en Querétaro con autoridades estatales

Iován Elías Pérez, secretario de Seguridad Ciudadana, encabezó el recorrido con universitarios en el Complejo Rhino.

Martin García Chavero
Feb 06, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Querétaro, 6 de febrero de 2026. —Estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y del Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ) recorrieron las instalaciones del Complejo de Seguridad Rhino, donde conocieron áreas operativas de inteligencia policial, ciberseguridad y entrenamiento táctico.

Durante la visita, los universitarios —provenientes de 12 carreras distintas— observaron las herramientas tecnológicas que emplea la Policía Estatal en sus tareas de vigilancia y prevención del delito en Querétaro.

El recorrido fue encabezado por el secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez, acompañado del secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres.

El objetivo, precisó Pérez, fue acercar a los jóvenes al funcionamiento real de las instituciones de seguridad pública en la entidad y generar un vínculo directo entre la academia y las dependencias estatales.

Una de las paradas centrales fue la División de Inteligencia de la Policía Estatal, donde se explicó a los visitantes cómo se desarrollan estrategias para el seguimiento de la incidencia delictiva, la definición de objetivos operativos y la mejora de resultados en campo.

Estudiantes de UAQ e ITQ durante recorrido por el Complejo de Seguridad Rhino en Quer\u00e9taro con autoridades estatales Los estudiantes conocieron áreas de inteligencia policial y entrenamiento táctico durante la visita. rotativo.com.mx

También se les detalló el trabajo de la Policía Cibernética, encargada de atender denuncias relacionadas con delitos digitales.

Entrenamiento policial y tecnología en el Complejo Rhino de Querétaro

Los universitarios también visitaron el campo de tiro real, el stand de tiro virtual y el centro de entrenamiento inmersivo, espacios destinados a la capacitación táctica del personal policial.

Estas áreas permiten simular escenarios operativos y fortalecer las habilidades técnicas de los elementos. Además, conocieron los espacios dedicados al modelo de salud integral que aplica la dependencia para el bienestar de sus agentes.

En la visita participaron integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios de Querétaro, sociedades de alumnos y representantes de planteles municipales de la UAQ, así como el presidente y coordinadores estudiantiles del ITQ.

Las carreras representadas incluyeron Derecho, Contabilidad, Psicología, Ingeniería, Lenguas y Letras, Ciencias de la Seguridad, Ciencias Políticas, Química, Mecatrónica, Arquitectura, Ingeniería Industrial e Ingeniería Logística.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que este tipo de acercamientos busca fortalecer la confianza institucional entre la juventud queretana y las corporaciones policiales, además de abrir canales de colaboración con las universidades del estado.

