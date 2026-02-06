Querétaro, 6 de febrero de 2026. —Una posible plaga de chinches en la escuela primaria Independencia, ubicada en el municipio de Querétaro, activó un protocolo de atención sanitaria por parte de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ).

La dependencia confirmó que se realizan labores intensivas de limpieza profunda con apoyo de madres y padres de familia, además de coordinación directa con el sector salud para establecer medidas preventivas entre el alumnado.

El reporte es hasta ahora el único caso formal registrado en la entidad. Ningún otro plantel presenta una situación similar, de acuerdo con la titular de la USEBEQ, Irene Quintanar, quien precisó que las acciones buscan garantizar condiciones seguras en las escuelas de la capital queretana.

"Sí nos llegó el reporte. Activamos de inmediato el protocolo", señaló Quintanar. La funcionaria detalló que el trabajo incluye sanitización interna del plantel y recomendaciones específicas para las familias, con el objetivo de evitar riesgos de salud entre niñas y niños que acuden al centro educativo.

Además del operativo de limpieza, la dependencia mantiene acompañamiento del sector salud para supervisar las condiciones del inmueble.

Quintanar indicó que se emitieron lineamientos de vigilancia sanitaria dirigidos tanto al personal docente como a los padres de familia que colaboran en las tareas de saneamiento.

Protocolo sanitario en escuelas de Querétaro ante plaga de chinches

La titular de la USEBEQ subrayó que el caso se encuentra bajo control y que se dará seguimiento puntual a la situación para descartar cualquier propagación dentro de la comunidad escolar. "Se está haciendo un trabajo con padres de familia por cualquier situación con los niños", añadió.

Como parte de las acciones, se reforzarán las jornadas de vigilancia sanitaria en planteles del municipio mientras concluyen los trabajos de limpieza en la escuela Independencia.

La coordinación entre USEBEQ y el sector salud permanecerá activa hasta que las autoridades confirmen la eliminación total del problema reportado.