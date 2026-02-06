San Juan del Río, 6 de febrero de 2026. —Más de 25 actividades entre charlas, talleres, presentaciones de libros y recitales integran el programa del 3er Festival de Literatura de San Juan del Río, que se celebrará del 11 al 14 de febrero en el Portal del Diezmo y el Museo Panteón de la Santa Vera Cruz.

La mayoría de los eventos serán de entrada libre, con algunos talleres a cuota de recuperación desde 20 pesos. El encuentro literario es organizado por la Dirección de Bellas Artes municipal y la editorial Sorgo Rojo.

El festival arrancará el miércoles 11 con la inauguración de la exposición Los hilos de mi memoria de Maggie Loredo, que permanecerá hasta el 5 de abril en la Galería Lobby del Portal del Diezmo.

Esa misma tarde se realizará el Recital Flor y corona, con voces poéticas de los Juegos Florales de San Juan del Río a cargo de Rosa María Bruni Guerrero y Ana Eugenia Patiño Correa. La apertura oficial del festival está programada a las 19:00 horas en el Foro del Portal del Diezmo.

Para el jueves 12, la programación incluye la charla Violencia: el ente necesario con Renata Torres Rizo, la presentación del libro Hitalaria de Mariana Perusquía y la ponencia Arte emergente: crear en medio de la contradicción, a cargo de integrantes de la Colección Azul y Rojo. Las tres actividades se desarrollarán en el Foro del Portal del Diezmo con entrada libre.

Talleres, libros y charlas cierran el festival literario en San Juan del Río

El viernes 13, la sede se trasladará al Museo Panteón de la Santa Vera Cruz con una agenda de siete actividades. Destacan la presentación del libro Beatriz de Alonso Reyes, el taller La leyenda de los cuatro dragones para todas las edades y la lectura en voz alta de Memorias de Maximiliano en San Juan del Río por Ubaldo Neftalí Sáenz Bárcenas. También se presentará el libro La tierra que nos sueña, con la participación de Verónica Macías Andere y Maggie Loredo.

El sábado 14 concentra la jornada más extensa del festival de literatura en San Juan del Río. Desde las 12:00 horas operará una Feria del Libro Independiente con micrófono abierto permanente en el Patio Principal del Portal del Diezmo.

Entre las actividades programadas figuran el taller Fotobordado: hilo, texto y memoria impartido por Maggie Loredo, con cuota de 150 pesos, y la charla La escena independiente como espacio de resistencia cultural con Carlos Azar Manzur, Gail Jezabeth y Anthon Aramoni.

La última jornada también incluye la presentación de los libros El opio perfecto de David Alfonso Estrada y Ballet para señoritas señoras de María Yolanda García.

La charla Cómo crear crónica desde cualquier trinchera, con Javier Ibarra y Ubaldo Neftalí Sáenz Bárcenas, antecede a la ponencia de cierre sobre literatura y fútbol con Daniel Hernández Trejo, excampeón del mundo sub-17 en 2011.

Día Horario Actividades destacadas Sede Miércoles 11 17:00 – 19:30 Inauguración, exposición y recital poético Portal del Diezmo Jueves 12 17:00 – 19:40 Charlas y presentación de Hitalaria Portal del Diezmo Viernes 13 15:00 – 20:40 7 actividades: libros, talleres y lectura en voz alta Museo Panteón de la Santa Vera Cruz Sábado 14 12:00 – 20:30 Feria del libro, talleres, charlas y clausura Portal del Diezmo

La clausura del tercer festival está prevista para las 20:00 horas del sábado 14 en el Foro del Portal del Diezmo, seguida de un coctel en la Galería Restituto Rodríguez Camacho.

Los talleres infantiles tienen cuotas de recuperación de 20 a 70 pesos que incluyen material, mientras que las presentaciones de libros y charlas son de acceso libre.