18 artistas de Querétaro exponen en CDMX durante Semana del Arte

Dieciocho creadoras y creadores queretanos participarán en la exposición colectiva "La ciudad imaginada. Qro @ CDMX" del 4 al 8 de febrero en la Casa de Representación de Querétaro en la Ciudad de México, con entrada gratuita de 11:00 a 18:00 horas durante la Semana del Arte en la capital del país.

Exposición colectiva de 18 artistas queretanos en Casa de Representación de Querétaro en Ciudad de México

Dieciocho artistas queretanos expondrán obra del 4 al 8 de febrero en Casa de Representación de Querétaro en Polanco, Ciudad de México.

Ana K. García
Por Ana K. García Ene 27, 2026
Ana K. García

Soy Ana García, periodista y editora en Rotativo de Querétaro, apasionada por el periodismo digital, la fotografía y la gastronomía.

Joven, entusiasta y emprendedora, disfruto innovar en la forma de informar y conectar con las audiencias a través de contenidos dinámicos y de calidad.

También soy directora de Lugares.com.mx, una plataforma turística dedicada a promover los destinos y sitios más emblemáticos de Querétaro y de México.

Me encanta viajar y documentar lugares icónicos, dándoles vida a través de imágenes y reseñas que inspiran y contribuyen a la promoción del turismo y la cultura nacional.

Con experiencia en redacción, edición y producción multimedia, creo reportajes y artículos que combinan información veraz con un enfoque visual atractivo, buscando siempre contar historias que informen, inspiren y despierten el interés de los lectores por descubrir el mundo que nos rodea.
 

See Full Bio

Querétaro, 27 de enero de 2026. - Dieciocho artistas queretanos expondrán obra en la Ciudad de México del 4 al 8 de febrero durante la Semana del Arte mediante la muestra colectiva "La ciudad imaginada. Qro @ CDMX" en la Casa de Representación de Querétaro.

La secretaria de Cultura estatal, Ana Paola López Birlain, informó que la exposición de arte queretano en Ciudad de México presentará trabajos de creadoras y creadores contemporáneos con entrada gratuita de 11:00 a 18:00 horas.

La exhibición forma parte de la estrategia de la dependencia para generar diálogo entre la escena artística queretana y la capital del país.

Los artistas participantes son Isabel Aguilar, León Pablo Bárcenas, Salvador Banda, Caralarga, Guylaine Couttolenc, Iván Eguiluz, Liliana Gálvez Heras, Jesús Hernández, José Nández, Jerónimo Palomares, Mariana RaAl, Adriana Rangel, Laura Romero, Esmeralda Torres, Rod Ugalde De Haene, Alejandro Villafuerte, Gustavo Villegas y Alan Uribe.

López Birlain explicó durante rueda de prensa que la muestra permite compartir una mirada plural del arte contemporáneo queretano y generar intercambio activo con creadores de la capital durante uno de los eventos culturales más importantes del año.

La funcionaria estatal precisó que la filosofía de la Secretaría de Cultura busca tender puentes entre tradición y contemporaneidad, entre arte popular y arte contemporáneo, entre lo local y lo global.

Exposici\u00f3n colectiva de 18 artistas queretanos en Casa de Representaci\u00f3n de Quer\u00e9taro en Ciudad de M\u00e9xico Dieciocho artistas queretanos expondrán obra del 4 al 8 de febrero en Casa de Representación de Querétaro en Polanco, Ciudad de México.

"La ciudad es un lugar de intercambio y de diálogo, que nos conduce a construir mapas personales a través de su traza. Se despliega como horizonte y como cuadrícula; como conjunto de edificios, signos, casas, árboles, calles, memorias y lugares", expresó la titular de la dependencia al contextualizar el concepto curatorial de la exhibición que aborda la ciudad como experiencia subjetiva.

Secretaría de Cultura impulsa proyección de artistas queretanos

La exposición que presenta la SECULT a través del Centro de Integración y Vinculación para el Arte coincide con la Semana del Arte en la Ciudad de México, evento que concentra galerías, museos y espacios culturales de la capital.

López Birlain destacó que la participación queretana en este marco permite visibilizar el trabajo de creadores contemporáneos de Querétaro ante público especializado, coleccionistas y gestores culturales que asisten al encuentro anual.

La Casa de Representación se ubica en la calle de Temístocles 88, colonia Polanco, zona con alta concentración de galerías y espacios artísticos.

La titular de Cultura enfatizó que la dependencia continuará impulsando encuentros, alianzas y plataformas que demuestren que la cultura es eje estratégico para el desarrollo integral de Querétaro.

La exhibición "La ciudad imaginada. Qro @ CDMX" permanecerá abierta durante cinco días consecutivos con acceso sin costo, permitiendo que habitantes y visitantes de la capital conozcan la propuesta artística queretana contemporánea en el contexto de uno de los eventos culturales más relevantes del país.

arte y cultura tiempo libre estilo de vida

Reciente

Iniciativa contra discriminación laboral por embarazo y maternidad presentada en Congreso de Querétaro
Legislatura

PAN propone sancionar discriminación laboral por embarazo en Querétaro

La diputada Juliana Hernández Quintanar presentó iniciativa que reforma leyes estatales para reconocer la discriminación laboral por embarazo como forma de violencia contra mujeres, obligando a la Secretaría del Trabajo y Secretaría de las Mujeres a implementar campañas de sensibilización y políticas públicas tras seis meses de trabajo con Early Institute.

Iniciativa de prohibición de pirotecnia en eventos oficiales de Querétaro para proteger medio ambiente y bienestar animal
Legislatura

PT propone prohibir pirotecnia en eventos oficiales de Querétaro

La diputada Claudia Díaz Gayou presentó iniciativa que reforma el Código Ambiental de Querétaro para prohibir uso de pirotecnia en eventos oficiales y promover alternativas sustentables como espectáculos de drones e iluminación LED, buscando proteger medio ambiente, salud pública y bienestar animal mediante regulación estricta de artificios pirotécnicos.

Muñeca Lele de Santiago Mexquititlán obtiene protección como Indicación Geográfica Protegida en Amealco, Querétaro
Amealco

Muñeca Lele de Amealco obtiene protección federal en Querétaro

La artesanía tradicional de Santiago Mexquititlán obtuvo reconocimiento federal como Indicación Geográfica Protegida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, otorgando protección legal exclusiva a los artesanos de la comunidad hñöhñö-otomí de Amealco de Bonfil para comercializar la muñeca de tela caracterizada por su cabeza circular y trenzas.

Resolución judicial suspende corrida de toros programada para el 30 de enero en Juriquilla, Querétaro
Querétaro capital

Juez suspende corrida de toros del 30 de enero en Querétaro

El Juzgado Séptimo de Distrito ordenó suspender eventos con maltrato animal en Querétaro, por lo que el municipio acatará la resolución federal y no autorizará el festejo taurino programado para el 30 de enero en la zona de Juriquilla.