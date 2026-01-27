Querétaro, 27 de enero de 2026. - Dieciocho artistas queretanos expondrán obra en la Ciudad de México del 4 al 8 de febrero durante la Semana del Arte mediante la muestra colectiva "La ciudad imaginada. Qro @ CDMX" en la Casa de Representación de Querétaro.
La secretaria de Cultura estatal, Ana Paola López Birlain, informó que la exposición de arte queretano en Ciudad de México presentará trabajos de creadoras y creadores contemporáneos con entrada gratuita de 11:00 a 18:00 horas.
La exhibición forma parte de la estrategia de la dependencia para generar diálogo entre la escena artística queretana y la capital del país.
Los artistas participantes son Isabel Aguilar, León Pablo Bárcenas, Salvador Banda, Caralarga, Guylaine Couttolenc, Iván Eguiluz, Liliana Gálvez Heras, Jesús Hernández, José Nández, Jerónimo Palomares, Mariana RaAl, Adriana Rangel, Laura Romero, Esmeralda Torres, Rod Ugalde De Haene, Alejandro Villafuerte, Gustavo Villegas y Alan Uribe.
López Birlain explicó durante rueda de prensa que la muestra permite compartir una mirada plural del arte contemporáneo queretano y generar intercambio activo con creadores de la capital durante uno de los eventos culturales más importantes del año.
La funcionaria estatal precisó que la filosofía de la Secretaría de Cultura busca tender puentes entre tradición y contemporaneidad, entre arte popular y arte contemporáneo, entre lo local y lo global.
Dieciocho artistas queretanos expondrán obra del 4 al 8 de febrero en Casa de Representación de Querétaro en Polanco, Ciudad de México."La ciudad es un lugar de intercambio y de diálogo, que nos conduce a construir mapas personales a través de su traza. Se despliega como horizonte y como cuadrícula; como conjunto de edificios, signos, casas, árboles, calles, memorias y lugares", expresó la titular de la dependencia al contextualizar el concepto curatorial de la exhibición que aborda la ciudad como experiencia subjetiva.
Secretaría de Cultura impulsa proyección de artistas queretanos
La exposición que presenta la SECULT a través del Centro de Integración y Vinculación para el Arte coincide con la Semana del Arte en la Ciudad de México, evento que concentra galerías, museos y espacios culturales de la capital.
López Birlain destacó que la participación queretana en este marco permite visibilizar el trabajo de creadores contemporáneos de Querétaro ante público especializado, coleccionistas y gestores culturales que asisten al encuentro anual.
La Casa de Representación se ubica en la calle de Temístocles 88, colonia Polanco, zona con alta concentración de galerías y espacios artísticos.
La titular de Cultura enfatizó que la dependencia continuará impulsando encuentros, alianzas y plataformas que demuestren que la cultura es eje estratégico para el desarrollo integral de Querétaro.
La exhibición "La ciudad imaginada. Qro @ CDMX" permanecerá abierta durante cinco días consecutivos con acceso sin costo, permitiendo que habitantes y visitantes de la capital conozcan la propuesta artística queretana contemporánea en el contexto de uno de los eventos culturales más relevantes del país.