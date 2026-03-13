Rock infantil y talleres gratuitos animarán el Festival del Papalote

Bandas de Puebla y Querétaro encabezan programa que arranca a las 8 de la mañana con entrada libre.

Familias asisten al Festival del Papalote en la comunidad de Santa Lucía, San Juan del Río, con actividades culturales y gastronómicas

Roberto Cabrera Valencia, alcalde de San Juan del Río, durante la presentación del Festival del Papalote en Santa Lucía.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 13 de marzo de 2026. — Dos bandas de rock infantil, un taller gratuito para armar papalotes y gastronomía tradicional preparada con leña y barro conforman la cartelera que espera a las familias sanjuanenses este domingo 15 de marzo en Santa Lucía, durante la segunda edición del Festival del Papalote.

Las actividades arrancarán a las 8 de la mañana con entrada libre y se extenderán a lo largo del día en esta comunidad de los Valles Altos, rumbo a Amealco.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia explicó que el festival forma parte del programa festivaleando, que nació en la administración anterior con el Festival de la Gordita y ahora se replica en distintas comunidades con vocaciones temáticas propias.

El presidente municipal indicó que el evento busca fortalecer la economía familiar de los habitantes de cada localidad sede y al mismo tiempo ofrecer espacios de convivencia para todas las edades.

Los Pequeños Diablillos, agrupación de rock infantil procedente de Puebla, y Lechas con Chocolate, del estado de Querétaro, protagonizarán el programa musical.

Cristina Torres, organizadora del festival, detalló que además del escenario habrá un taller donde las familias podrán construir sus propios papalotes de forma gratuita y una zona fotográfica con figuras de gran formato.

Cabrera Valencia destacó la oferta gastronómica de las comunidades sanjuanenses, que calificó como "cocina tradicional con leña, con barro, con la receta de las abuelas".

El área de alimentos estará a cargo de familias de Santa Lucía, que prepararán platillos de recetas heredadas de generación en generación.

Daniela Urquiza Bautista, representante del delegado Juan Diego Olvera Nieto, señaló que la comunidad se siente "muy contenta y agradecida" por haber sido elegida como sede.

Ernesto Mora, secretario de Servicios Públicos Municipales, recordó que en la primera edición la asistencia pasó de 500 personas esperadas a cerca de 5 mil, y confió en superar esa cifra con el fin de semana largo.

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