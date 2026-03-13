San Juan del Río, 13 de marzo de 2026. — Dos bandas de rock infantil, un taller gratuito para armar papalotes y gastronomía tradicional preparada con leña y barro conforman la cartelera que espera a las familias sanjuanenses este domingo 15 de marzo en Santa Lucía, durante la segunda edición del Festival del Papalote.
Las actividades arrancarán a las 8 de la mañana con entrada libre y se extenderán a lo largo del día en esta comunidad de los Valles Altos, rumbo a Amealco.
El alcalde Roberto Cabrera Valencia explicó que el festival forma parte del programa festivaleando, que nació en la administración anterior con el Festival de la Gordita y ahora se replica en distintas comunidades con vocaciones temáticas propias.
El presidente municipal indicó que el evento busca fortalecer la economía familiar de los habitantes de cada localidad sede y al mismo tiempo ofrecer espacios de convivencia para todas las edades.
Los Pequeños Diablillos, agrupación de rock infantil procedente de Puebla, y Lechas con Chocolate, del estado de Querétaro, protagonizarán el programa musical.
Cristina Torres, organizadora del festival, detalló que además del escenario habrá un taller donde las familias podrán construir sus propios papalotes de forma gratuita y una zona fotográfica con figuras de gran formato.
Cabrera Valencia destacó la oferta gastronómica de las comunidades sanjuanenses, que calificó como "cocina tradicional con leña, con barro, con la receta de las abuelas".
El área de alimentos estará a cargo de familias de Santa Lucía, que prepararán platillos de recetas heredadas de generación en generación.
Daniela Urquiza Bautista, representante del delegado Juan Diego Olvera Nieto, señaló que la comunidad se siente "muy contenta y agradecida" por haber sido elegida como sede.
Ernesto Mora, secretario de Servicios Públicos Municipales, recordó que en la primera edición la asistencia pasó de 500 personas esperadas a cerca de 5 mil, y confió en superar esa cifra con el fin de semana largo.